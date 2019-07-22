Agora o Slack para computadores tem uma experiência mais ágil e mais eficiente

Uma equipe pequena começa a usar o Slack e, em pouco tempo, já são departamentos e organizações inteiras recorrendo à ferramenta para o trabalho. Essa é uma história recorrente que temos ouvido cada vez mais. Alguns dos nossos maiores clientes, como a IBM e a Oracle, já contam com mais de 90 mil pessoas colaborando através dos canais do Slack a qualquer momento.

À medida que a quantidade de conversas, informações e apps no Slack aumenta, a tecnologia que o sustenta também precisa crescer. É por isso que reformulamos a experiência do Slack para computadores: agora, o Slack é executado com mais rapidez e segurança e em um número cada vez maior de workspaces e canais. Essa nova versão para computadores aumenta a eficiência da comunicação e da colaboração nas equipes, não importa se a organização tem 10 ou 10 mil pessoas.

Essa atualização será aplicada gradualmente ao longo das próximas semanas. Veja algumas das melhorias introduzidas:

Menos tempo esperando, mais tempo fazendo

Agora, a inicialização do app do Slack para computadores está 33% mais rápida*, o que permite a você já começar a trabalhar sem perder tempo. As chamadas também estão 10X mais rápidas* para você participar de chamadas com os colegas. Essa diferença na velocidade é decisiva para a pontualidade das reuniões. Cada momento sem esperar é um momento a mais focando nas tarefas.



Seu trabalho exige de você, mas não precisa exigir do computador

Essa nova versão para computador processa informações com maior eficiência, utilizando 50% menos memória* do que a anterior. Para usuários que precisam conferir vários workspaces por dia, utilizando canais diferentes a cada hora, as interações minuto a minuto estarão muito mais leves. E para os outros usuários? O Slack está mais leve do que nunca, seja qual for o jeito que você trabalha nele (mesmo com a melhoria técnica).

Leia sem interrupções, mesmo em conexões instáveis

Caso haja problemas na sua conexão de Internet, a nova versão para computadores permite que você inicie o Slack e visualize canais e conversas que já havia aberto antes. É o fim das mensagens de erro de conexão que costumavam interromper o fluxo de trabalho. A partir de agora, você poderá rever mensagens da sessão, mesmo com um sinal de Internet irregular.

Os usuários receberão essa atualização gradualmente ao longo das próximas semanas. Quando você estiver usando a versão mais recente, o app exibirá uma notificação (caso ainda não tenha o app para computadores, você pode baixá-lo aqui). Enquanto isso, acompanhe nosso log de alterações para ficar por dentro de todas as alterações do Slack, grandes ou pequenas.

*Valores dependem das configurações de rede e outros fatores como tamanho do workspace e idade do dispositivo. Pode haver variação nos resultados reais.