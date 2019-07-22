Presentamos una experiencia de Slack para ordenador más eficiente y ágil

La historia ya nos suena conocida: empieza con un pequeño grupo de compañeros de trabajo que empieza a usar Slack para mejorar su productividad y acaba expandiéndose a departamentos y organizaciones enteras. Para algunos de nuestros clientes más grandes, como IBM u Oracle, eso significa más de 90 000 personas colaborando en canales de Slack en todo momento.

A medida que hay más conversaciones, información y aplicaciones en Slack, la tecnología subyacente también debe escalar. Por eso hemos reconstruido la experiencia de Slack en la versión para ordenador: para que se ejecute con mayor rapidez y fiabilidad en un número canales y espacios de trabajo cada vez más grande. En esta última entrega, es más fácil mantenerse informado y colaborar eficazmente con los miembros de tu equipo, independientemente de que en tu organización seáis 10 o 10 000 compañeros.

Esta actualización se implementará gradualmente a lo largo de las próximas semanas. Estas son algunas de las mejoras que puedes esperar:

Menos tiempo esperando y más trabajando

La aplicación de Slack para ordenador ahora se inicia un 33 % más rápido*, para que puedas ponerte a trabajar de inmediato. Las llamadas en Slack también son más rápidas, por lo que podrás unirte a una llamada entrante con tus compañeros hasta 10 veces antes*. Esto podría suponer la diferencia entre incorporarte a la reunión a la hora establecida o no. Todo este ahorro de tiempo se acumula rápidamente, por lo que podrás invertirlo en las tareas que más te importan.



Tú trabajas duro, pero tu ordenador no tiene por qué

Esta versión para ordenador procesa la información de un modo más eficaz y usa hasta un 50 % menos de memoria* que antes. Para los usuarios que revisan varios espacios de trabajo al día —y que alternan entre varios canales cada hora— las interacciones al minuto serán mucho más fluidas. ¿Y para el resto de usuarios? El modo en que trabajas será igual de fluido que siempre (aunque técnicamente será incluso mejor).

Lee sin interrupciones, incluso con una conexión inestable

Si tienes una conexión a Internet inestable, la última versión para ordenador te permitirá iniciar Slack y ver los canales y conversaciones que hayas abierto previamente. Se acabaron los mensajes de error de conexión que te dejaban sin poder trabajar. Ahora podrás volver a consultar los mensajes de la sesión, aunque pierdas momentáneamente la conexión.

Esta actualización se implementará gradualmente a lo largo de las próximas semanas y verás una notificación en la aplicación que te informará cuando estés ejecutando esta última versión. (Si todavía no tienes la aplicación para ordenador, puedes descargarla aquí). Hasta entonces, no pierdas de vista nuestro registro de cambios para no perderte ningún otro cambio en Slack, ya sea grande o pequeño.

* Depende de la configuración de red y de factores como el tamaño de tu espacio de trabajo y la antigüedad de tu dispositivo; los resultados reales variarán.