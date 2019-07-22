Presentamos una experiencia de Slack para computadora más ágil y eficiente

Es una historia que escuchamos cada vez más seguido: lo que comenzó como un pequeño grupo de compañeros de trabajo que usaban Slack se expandió a departamentos y organizaciones completos que confían en Slack para realizar el trabajo. Para algunos de nuestros clientes más grandes, como IBM u Oracle, esto significa más de 90 000 personas colaborando en canales de Slack en cada momento.

A medida que aumentan las conversaciones, los datos y las apps que se ejecutan en Slack, la tecnología subyacente que hace eso posible debe acompañar este crecimiento. Por esta razón, hemos renovado la experiencia de Slack para computadora para que funcione de forma más rápida y confiable en un número creciente de espacios de trabajo y canales. Con esta última versión para computadora, te resultará más fácil mantenerte al tanto de lo que ocurre en todo momento y colaborar eficazmente entre equipos, sin importar que tu organización tenga 10 o 10 000 empleados.

Esta actualización empezará a implementarse gradualmente en las próximas semanas. Estas son algunas de las mejoras que vas a encontrar:

Menos espera, más productividad

La app de Slack para computadora ahora se inicia un 33 % más rápido*, de modo que puedes ponerte a trabajar de inmediato. Las llamadas en Slack también son más rápidas, por lo que puedes unirte a una llamada entrante con tus compañeros de equipo hasta 10 veces más rápido*. Esto podría significar la diferencia entre unirte a una reunión a tiempo o no. Todo este ahorro de tiempo se acumula rápidamente, por lo que tendrás más tiempo para centrarte en las tareas que tienes que completar.



Tú trabajas duro, pero tu computadora no tiene por qué hacerlo

Para los usuarios que revisan varios espacios de trabajo al día (y alternan entre varios canales a cada hora), las interacciones minuto a minuto serán mucho más fluidas. ¿Y para los demás? Pues, el modo en que trabajas en Slack será igual de fluido que siempre (aunque técnicamente sea mejor).

Lee sin interrupciones, incluso con una conexión inestable

Si tienes una conexión a Internet inestable, la versión más reciente para computadora te permitirá iniciar Slack y ver los canales y las conversaciones que hayas abierto anteriormente. Los mensajes de error de conexión que te impedían trabajar ya son cosas del pasado. A partir de ahora, podrás volver a consultar los mensajes de la sesión, aunque se corte momentáneamente la conexión.

Esta actualización se empezará a implementar gradualmente para los usuarios en las próximas semanas y verás una notificación en la app para informarte cuando ejecutes esta última versión. (Si aún no tienes la app para computadora, puedes descargarla aquí). Mientras tanto, estate pendiente de nuestro registro de cambios para no perderte ningún otro cambio de Slack, ya sea grande o pequeño.

*Los valores dependen de la configuración de red y de factores como el tamaño de tu espacio de trabajo y la antigüedad de tu dispositivo; los resultados reales variarán.