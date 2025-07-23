Previna a fuga de cérebros: cinco dicas para reter o conhecimento no Slack

Quando os funcionários deixam a empresa, levam algo inestimável com eles: conhecimento. Em muitos locais de trabalho tradicionais, esse conhecimento institucional pode se perder em caixas de entrada, MDs privadas e várias ferramentas. Isso faz com que os novos contratados e as equipes atuais fiquem tentando encontrar informações que já existiam, o que retarda o andamento das tarefas.

O Slack vai além da premissa de ser onde o trabalho acontece. Trata-se de uma plataforma baseada em IA que reúne suas conversas, apps, pessoas e agentes em um único lugar e transforma esse conhecimento em um recurso pesquisável e compartilhável, para que as equipes possam continuar o trabalho, mesmo depois que alguém sair.

Continue lendo para saber por que o conhecimento muitas vezes passa despercebido e descobrir cinco maneiras que vão ajudar você a não apenas manter o conhecimento no Slack, mas também usá-lo para agir mais rápido:

Por que o conhecimento passa despercebido?

A maioria das formas modernas de trabalhar não foi projetada para preservar o conhecimento da empresa. Até as equipes de alto desempenho enfrentam desafios já conhecidos, como:

Decisões-chave são perdidas em mensagens privadas e conversas em tempo real

A experiência fica isolada em ferramentas e apps desconectados

O contexto crítico desaparece em MDs e conversas off-line

Muitas ferramentas, mas com pouca visibilidade

Nenhuma abordagem escalonável para capturar e reutilizar o conhecimento

O custo é significativo. Grandes empresas perdem dezenas de milhões por ano devido à perda de conhecimento, ainda mais quando funcionários importantes saem e não há uma boa maneira de passar o que sabem. Em média, os funcionários passam 33% do seu tempo procurando informações, o que resulta em atrasos e ineficiências nas decisões, de acordo com o Workforce Lab do Slack.

Mas não precisa ser assim.

Cinco formas de reter conhecimento no Slack

O Slack é onde o conhecimento é capturado, compartilhado e, em essência, preservado para que as equipes possam continuar progredindo mesmo depois que alguém mudar de emprego.

É mais fácil evitar a perda de conhecimento antes que alguém saia. Estas práticas recomendadas simples do Slack podem fazer uma grande diferença:

1. Trabalhar “em voz alta” priorizando os canais, não as MDs

Enquanto as informações desaparecem nas mensagens privadas, os canais criam um registro compartilhado para as equipes. Você pode chamar isso de “trabalhar em voz alta.”

Seja lançando um recurso, resolvendo um problema do cliente ou preparando-se para uma reunião da diretoria, trabalhar em um canal permite que todos tenham acesso ao mesmo conhecimento. A pesquisa com tecnologia de IA rastreia mensagens, arquivos e conversas para encontrar instantaneamente informações relevantes, mesmo de projetos ou discussões anteriores, enquanto as recomendações inteligentes sugerem os próximos passos, recursos ou especialistas com base no contexto. Assim, quando um funcionário deixa a empresa, seu conhecimento permanece.

2. Trazer todos os parceiros para o Slack

Sua equipe ampliada geralmente inclui prestadores de serviços, parceiros, fornecedores e outros que contribuem para o seu trabalho. Se eles não estiverem no Slack, o contexto crítico geralmente acabará enterrado em conversas por e-mail ou perdido em mensagens pontuais.

Com o Slack Connect, você pode convidar colaboradores externos para os canais compartilhados para que todos tenham o mesmo contexto nos projetos. Não há necessidade de alternar entre as ferramentas ou rastrear as atualizações dispersas. Todos trabalham juntos em um único lugar. Todos os envolvidos têm acesso às mesmas informações, conversas e decisões. O Slack Connect também estende os recursos da IA e do Agentforce para sua força de trabalho externa, ajudando-a a acessar rapidamente o conhecimento relevante e contribuir perfeitamente para suas equipes internas.

3. Capturar conhecimento no fluxo de trabalho

O Criador de fluxo de trabalho é mais do que uma ferramenta de automação com pouco código. Ele também captura informações importantes automaticamente à medida que sua equipe trabalha. E agora, com a IA no Slack, basta digitar aquilo de que você precisa para que ela crie um fluxo de trabalho, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Pense no Criador de fluxo de trabalho como o assistente de memória da sua equipe. Você pode criar fluxos de trabalho que solicitam automaticamente notas de conclusão do projeto após o fechamento de um negócio, coletar feedback após o lançamento de uma campanha, acionar listas de verificação de saída e muito mais.

O melhor de tudo é que o Criador de fluxo de trabalho captura o conhecimento no seu fluxo de trabalho, em vez de exigir etapas de documentação separadas, aumentando a probabilidade de que as informações importantes sejam preservadas.

4. Documentar instantaneamente o conhecimento com a IA no Slack

O que acontece quando uma ótima sessão de brainstorming no Slack termina, decisões são tomadas e alguém pede uma atualização? De repente, você fica vasculhando mensagens tentando desvendar o que realmente aconteceu.

Em breve*, a assistência à escrita com IA será criada diretamente nos canvas. Usando qualquer conversa no Slack, a IA pode resumir instantaneamente os pontos-chave, extrair itens de ação e gerar um primeiro rascunho. Não é mais necessário buscar manualmente nas conversas. Você pode ajustar o tom do casual ao formal, reestruturar o conteúdo ou destacar as próximas etapas. Se a sua sessão de planejamento acontecer em um círculo, a IA fará até mesmo anotações para você, registrando as decisões e criando uma transcrição completa para que todos permaneçam focados e alinhados.

O resultado? O conhecimento da sua equipe não desaparece mais no histórico de bate-papos ou reuniões. Toda conversa significativa torna-se pesquisável e utilizável, quer você esteja fazendo resumos de projetos usando as sessões de brainstorming ou criando documentos de processos com base nas discussões no canal.

5. Tratar a barra de pesquisa como o mecanismo de IA da própria empresa

No local de trabalho digital atualmente, a informação está em toda parte, mas encontrá-la pode ser bem difícil. A pesquisa empresarial transforma o modo como as organizações gerenciam e retêm o conhecimento, criando uma experiência de pesquisa unificada em sistemas anteriormente desconectados.

Quando os funcionários conseguem localizar rapidamente informações em plataformas como o Google Drive, o Microsoft Teams e o Confluence, eles passam menos tempo procurando respostas e mais tempo aplicando insights. Isso aumenta a produtividade e muda fundamentalmente a maneira como o conhecimento institucional persiste dentro das organizações.

Mesmo depois que os funcionários passam por mudanças de cargo ou deixam a empresa, suas contribuições permanecem visíveis. A pesquisa empresarial preserva essa inteligência coletiva, tornando o histórico de conversas, decisões e contextos acessível aos membros atuais da equipe. Para os novos funcionários, isso significa acesso imediato à memória organizacional sem fazer as mesmas perguntas repetidas vezes.

Ao conectar repositórios externos a comunicações internas, a pesquisa empresarial cria um ecossistema de conhecimento abrangente que respeita as permissões de segurança existentes e os requisitos de conformidade. As organizações que implementam uma cultura de “pesquisa em primeiro lugar” têm um fluxo mais rápido do conhecimento e redundância reduzida nas comunicações.

O verdadeiro valor da pesquisa empresarial vai além da mera conveniência: ela transforma informações dispersas em uma base de conhecimento organizada e acessível que cresce com a organização, garantindo que os insights críticos nunca sejam perdidos e estejam sempre disponíveis.

Transforme o trabalho diário em uma base de dados de conhecimento coletiva

Quando as pessoas saem da equipe, seu conhecimento não deve sair com elas. Ao trabalhar nos canais do Slack, você cria um histórico duradouro e pesquisável do trabalho da sua equipe.

A IA no Slack torna esse histórico ainda mais eficiente. De respostas rápidas a informações organizadas sem esforço, criamos um ambiente mais inteligente e produtivo para sua equipe.

Alguns recursos da IA agora estão incluídos nos planos pagos do Slack, mas para as equipes que desejam ir além, cada plano desbloqueia recursos avançados da IA, ajudando você a automatizar o trabalho, tomar decisões mais rápidas e ampliar a produtividade na organização.

O plano Pro oferece sua primeira experiência com a IA integrada do Slack, com recursos básicos de resumo de canais, conversas e círculos, facilitando o acompanhamento das conversas.

oferece sua primeira experiência com a IA integrada do Slack, com recursos básicos de resumo de canais, conversas e círculos, facilitando o acompanhamento das conversas. O plano Business+ é ideal para quem já usa o plano Pro e quer mais. Ele desbloqueia um conjunto mais amplo de ferramentas de IA, incluindo destaques, traduções, geração de fluxos de trabalho e pesquisa com tecnologia de IA. Esses recursos ajudam sua equipe a reduzir o trabalho manual e manter o foco.

é ideal para quem já usa o plano Pro e quer mais. Ele desbloqueia um conjunto mais amplo de ferramentas de IA, incluindo destaques, traduções, geração de fluxos de trabalho e pesquisa com tecnologia de IA. Esses recursos ajudam sua equipe a reduzir o trabalho manual e manter o foco. Precisa ampliar o uso da IA em toda a empresa? O plano Enterprise+ oferece a experiência completa de IA no Slack, incluindo pesquisa empresarial, gerenciamento de tarefas aprimorado, controles de segurança e governança no nível corporativo. Ele foi projetado para organizações que querem avançar mais rapidamente, operar com segurança em grande escala e ter a IA incorporada em todas as camadas do trabalho atual das equipes.

Se você está apenas começando ou está com tudo pronto para ir mais longe, existe um plano do Slack feito para atender à sua equipe e crescer junto com você.

* Os recursos descritos como “em breve” são prospectivos e podem ser lançados ao longo do ano. Todas as datas, recursos e funcionalidades estão sujeitos a alterações.