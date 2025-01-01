当员工离职时，他们往往也带走了一笔无价的资产：知识。在许多传统工作环境中，组织知识常常散落在收件箱、私信和各种工具中，难以整合。结果就是，新员工和现有团队为了找回曾经存在的信息而疲于奔命，进而拖慢工作进度。

Slack 不仅仅是开展日常工作的交流平台，还是一个基于 AI 的平台，可以将对话、应用、人员和代理集中在一处，并将知识转化为可搜索、可共享的资源，即使有人离职，团队也能顺利推进工作。

继续阅读，了解为什么知识常常悄然流失，以及五个技巧——它们不仅能帮助你在 Slack 中保留知识，还能让你更快地将知识转化为实际行动：

为什么知识总是悄然流失？

当下的大多数工作方式都未考虑企业的知识留存需求。即便是表现卓越的团队也会遇到以下常见问题：

关键决策藏在私人消息和实时对话中，难以追溯

专业知识分散在互不关联的工具和应用中

重要的背景信息淹没在私信和线下沟通中

工具太多，信息可见性却太低

缺乏可扩展的知识获取和复用机制

这种代价极其沉重。大型企业每年因知识流失而损失数千万美元，而当关键员工离职、知识无法顺利交接时，损失更为惨重。Slack 旗下的 Workforce Lab 的数据显示，平均而言，员工 33% 的时间都用在信息检索上，导致决策延迟和效率低下。

但事情并不一定非得如此。

在 Slack 中保留知识的五种方法

Slack 能够实现知识的获取、共享，更重要的是保存，这样一来，即便有人离职，团队仍可顺利推进工作。

预防知识流失，最好从员工还在岗时就开始。下文介绍了 Slack 中的一些最佳做法，它们看似简单，却能产生显著的效果：

1. 采用“公开协作”方式，默认使用频道而不是私信

私信中的信息容易消失，而频道能为团队创建共享记录。这就是所谓的“公开协作”。

无论是发布新功能、解决客户问题，还是筹备董事会会议，在频道中开展工作让每个人都能获得相同的信息。AI 驱动的搜索功能会扫描消息、文件和对话，即时呈现相关信息，哪怕来自过去的项目或讨论。同时，智能推荐功能会根据上下文提供后续步骤、资源或专家方面的建议。这样一来，即使员工离职，他们的知识仍然能够保留下来。

2. 邀请所有合作伙伴加入 Slack

你的外部协作团队通常包括承包商、合作伙伴、供应商以及其他为工作提供支持的人员。如果他们不使用 Slack，关键的背景信息往往散落在邮件往来或临时消息中，难以追踪。

借助 Slack Connect，你可以邀请外部协作者加入共享频道，让所有人能够掌握一致的项目背景信息。无需切换工具或四处寻找零散的动态信息，大家可在同一平台上高效协作。所有参与者都能获取相同的信息、对话记录和决策内容。这也让 AI 和 Agentforce 的功能扩展到外部团队，帮助他们快速获取相关知识，与内部团队无缝协作。

3. 在工作流程中实时记录知识

工作流程构建器不仅仅是一个低代码的自动化工具，还能在团队开展工作的过程中自动记录重要信息。现在，利用 Slack 的 AI 功能，你只需输入所需内容，该工具就会为你构建一个工作流程，帮你节省时间、提高工作效率。

你可以把工作流程构建器想象为团队的“记忆助手”。你可以建立各种工作流程，在成交后自动收集项目总结，在营销活动上线后收集反馈，或在员工离职时触发交接清单等。

最重要的是，工作流程构建器能够在工作流程中直接记录知识，而不需要额外腾出时间专门撰写文档，从而大大提升了关键信息得以保留的可能性。

4. 借助 Slack 中的 AI 功能即时记录知识

当 Slack 中一次精彩的头脑风暴结束、大家做出了决策，却有人问“能不能发个更新？”你可能就得开始翻聊天记录、整理回顾“到底谁说了什么、决定了什么”。

即将发布*的 AI 写作助手将直接内置于画板中。AI 可以从任何 Slack 对话中即时总结要点、提取待办事项，并生成初稿，从此再不用手动翻找聊天消息列了。你可以调整语气（随意或是正式）、重新组织内容或突出后续步骤。即使是在抱团中召开规划会议，AI 也会为你做好笔记，记录决策内容并生成完整的转录，从而确保所有人都保持专注并步调一致。

效果如何呢？团队知识不再湮没在聊天记录或会议中。无论是从头脑风暴中生成项目简报，还是从频道讨论中提炼流程文档，每一次重要对话都变得可搜索、可复用、可付诸行动。

5. 把搜索栏当作你专属的企业 AI 引擎

在当今的数字化办公环境中，信息无处不在，但想要准确找到所需内容，却非常不容易。企业级搜索打破系统壁垒，打造统一的搜索体验，改变了组织管理和保留知识的方式。

当员工能快速检索 Google 云端硬盘、Microsoft Teams 和 Confluence 等平台的信息时，他们花在寻找答案上的时间就会减少，从而能有更多时间用于应用这些见解。这不仅能提高工作效率，而且从根本上改变了组织内部知识保留的方式。

即使员工转岗或离职，他们的工作成果仍然可以被找到。企业级搜索让现有团队成员能够随时查阅历史对话、决策及背景信息，从而保留这些集体智慧。对新员工而言，这意味着能够直接获取组织的“记忆”，而无需反复询问相同的问题。

通过将外部信息库与内部沟通系统相连接，企业级搜索构建了一个全面的知识生态系统，同时遵循现有的安全权限和合规要求。在实施“搜索优先”工作方式的组织中，知识流动更快，沟通中的重复问题也更少。

企业级搜索的真正价值远不止于提供便利，它将分散的信息转化为有条理、易于访问的知识库，这个知识库会随着组织的发展而不断扩充，确保关键见解永不丢失且随时都能获取。

将日常工作转化为集体知识库

当团队成员离职时，他们的知识不应随之流失。通过在 Slack 频道中开展工作，你可以建立一份可永久保存且可检索的团队工作历史记录。

Slack 中的 AI 功能让这些历史记录更具价值。从极速答疑到轻松整理信息，我们正为你的团队打造一个更智能、更高效的工作环境。

所有付费 Slack 套餐现在都包含部分 AI 功能。如果团队希望进一步提升工作效率，可以升级套餐，尽享更强大的 AI 功能，帮助你自动开展工作、加快决策、全面提升工作效率。

专业套餐 是你体验 Slack 内置 AI 的起点，提供频道、消息列和抱团的基础摘要功能，让你轻而易举地快速跟进对话。

是你体验 Slack 内置 AI 的起点，提供频道、消息列和抱团的基础摘要功能，让你轻而易举地快速跟进对话。 正在使用专业套餐但期待更多功能？ 企业增强套餐 提供更多 AI 工具，包括要点回顾、翻译、工作流程生成以及 AI 驱动的搜索。这些功能可帮助团队减少重复劳动，专注于核心工作。

提供更多 AI 工具，包括要点回顾、翻译、工作流程生成以及 AI 驱动的搜索。这些功能可帮助团队减少重复劳动，专注于核心工作。 要将 AI 推广到整个企业？Enterprise+ 套餐提供 Slack 完整的 AI 解决方案，包含企业级搜索、升级的任务管理，以及企业级的安全管控体系。该套餐专为追求高效运作的组织打造，在确保规模化安全运营的同时，如今已将 AI 深度融入团队工作的每一个环节。

无论你是刚刚开始探索，还是准备深入应用，Slack 都有合适的套餐，随团队一起成长。

*文中提到的“即将发布”的功能为前瞻性描述，可能会在全年内陆续发布。所有功能、发布日期和具体形式均可能有所变更。