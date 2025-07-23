Éviter la fuite des cerveaux : cinq conseils pour conserver les connaissances dans Slack

Lorsqu’un collaborateur quitte une entreprise, il emporte avec lui quelque chose d'inestimable : ses connaissances. Dans de nombreux environnements de travail traditionnels, ces connaissances d’entreprise sont souvent coincées dans les boîtes e-mail, les messages directs privés et divers outils. Les nouvelles recrues et les équipes en place peinent alors à trouver des informations qui existaient auparavant, ce qui ralentit la progression de leur travail.

Slack est bien plus qu’un simple espace de travail. C'est une plateforme alimentée par l'IA qui réunit vos conversations, applications, collaborateurs et agents IA en un seul endroit, et transforme ces connaissances en ressources consultables et partageables afin que les équipes puissent continuer à avancer, même après le départ d’un salarié.

Découvrez pourquoi les connaissances se perdent et cinq façons de vous aider non seulement à les conserver dans Slack, mais aussi à les utiliser pour agir plus rapidement :

Pourquoi les connaissances s’égarent ?

La plupart des méthodes de travail modernes ne sont pas conçues pour préserver les connaissances de l'entreprise. Même les équipes très performantes sont confrontées à des difficultés récurrentes, telles que :

Les décisions clés se perdent dans les messages privés et les conversations en direct

L'expertise est cloisonnée dans des outils et des applications déconnectés

Le contexte disparaît dans les messages directs et les conversations hors ligne

Trop d'outils, avec trop peu de visibilité

Absence d'approche évolutive pour capturer et réutiliser les connaissances

Cette perte des savoirs a un coût, notamment pour les grandes entreprises où il se chiffre en dizaines de millions par an. Ce montant est encore plus élevé lorsque des collaborateurs clés partent avec leurs connaissances et qu'il est quasi impossible de les transmettre efficacement par la suite. Selon le Workforce Lab de Slack, les salariés passent en moyenne 33 % de leur temps à rechercher des informations, ce qui entraîne des retards dans les décisions et des inefficacités.

Mais cela n’est pas une fatalité.

Cinq façons de conserver les connaissances dans Slack

Slack est l'endroit où les connaissances sont capturées, partagées et, surtout, préservées afin que les équipes puissent continuer à progresser même après le départ d'un collaborateur.

Il est plus facile de prévenir la perte des connaissances avant le départ d'un collaborateur. Ces bonnes pratiques simples dans Slack peuvent faire une grande différence :

1. Travaillez « ouvertement » en privilégiant les canaux aux messages directs

Les canaux créent un historique partagé pour les équipes, contrairement aux messages privés, qui cloisonnent et noient les informations. Il s’agit, en quelque sorte, de « travailler ouvertement ».

Qu'il s'agisse de lancer une fonctionnalité, de résoudre un problème client ou de préparer une réunion du conseil d'administration, travailler dans un canal donne à chacun accès aux mêmes connaissances. La recherche alimentée par l'IA analyse les messages, les fichiers et les conversations pour faire ressortir instantanément les informations pertinentes, même issues de discussions ou de projets antérieurs, tandis que des recommandations intelligentes suggèrent les prochaines étapes, les ressources ou les experts en fonction du contexte. Ainsi, lorsqu'un salarié part, ses connaissances restent.

2. Intégrez tous vos partenaires dans Slack

Votre équipe élargie comprend souvent des prestataires, des partenaires, des fournisseurs et d'autres personnes qui contribuent à votre travail. S'ils ne sont pas sur Slack, le contexte essentiel se retrouve souvent enfoui dans des fils de discussion e-mail ou perdu dans des messages ponctuels.

Avec Slack Connect, vous pouvez inviter des collaborateurs externes dans des canaux partagés afin que chacun ait accès aux mêmes informations sur les projets. Nul besoin de changer d'outil ou de rechercher des mises à jour à différents endroits ; vous travaillez tous ensemble dans le même espace. Toutes les personnes impliquées ont accès aux mêmes informations, conversations et décisions. Cela étend également les capacités de l’IA et d’Agentforce à vos collaborateurs externes, les aidant à accéder rapidement aux connaissances pertinentes et à se coordonner de manière transparente avec vos équipes internes.

3. Capturez les connaissances dans le flux du travail

Le Générateur de flux de travail est plus qu'un outil d'automatisation low-code ; il capture également automatiquement des informations importantes pendant que votre équipe travaille. Et maintenant, avec l'IA dans Slack, vous pouvez simplement taper ce dont vous avez besoin et il créera un flux de travail pour vous, libérant du temps pour que vous puissiez être plus efficace.

Considérez le Générateur de flux de travail comme l'aide-mémoire de votre équipe. Vous pouvez créer des flux de travail qui requièrent automatiquement des notes de conclusion après la signature d’un contrat, recueillent du feedback après le lancement d'une campagne, déclenchent des listes de contrôle de sortie, et bien plus encore.

Et le mieux dans tout ça, c'est que le Générateur de flux de travail capture les connaissances au sein de votre flux de travail, plutôt que requérir des étapes de documentation séparées. Cela augmente les chances de préserver les informations importantes.

4. Documentez instantanément les connaissances avec l'IA dans Slack

Que se passe-t-il lorsqu'une séance de brainstorming fructueuse dans Slack se termine, que des décisions sont prises, et que quelqu'un demande un récapitulatif ? Vous vous retrouvez à fouiller dans les messages pour essayer de reconstituer les échanges.

Prochainement*, l'assistance à la rédaction par IA sera directement intégrée aux canevas. À partir de n'importe quelle conversation Slack, l'IA pourra instantanément résumer les points clés, extraire les éléments d’action et générer un premier brouillon. Fini le tri manuel des fils de discussion. Vous pourrez ajuster le ton (décontracté ou formel), restructurer le contenu ou mettre en évidence les prochaines étapes. Si votre séance de planification se déroule lors d'un appel d’équipe, l'IA prendra même des notes pour vous, capturant les décisions et générant une transcription complète pour que chacun reste concentré et aligné.

Résultat ? Les connaissances de votre équipe ne disparaissent plus dans l'historique des discussions ou des réunions. Chaque conversation importante devient consultable et utilisable, que vous créiez des résumés de projet à partir de séances de brainstorming ou que vous élaboriez des documents de processus à partir de discussions dans les canaux.

5. Utilisez la barre de recherche comme votre propre moteur IA d'entreprise

Dans les' environnements de travail numérique actuels, l'information est partout, mais la trouver peut être étonnamment difficile. La recherche d'entreprise transforme la façon dont les entreprises gèrent et conservent les connaissances en créant une expérience de recherche unifiée à travers des systèmes auparavant déconnectés.

Lorsque les salariés peuvent rapidement localiser des informations sur des plateformes telles que Google Drive, Microsoft Teams et Confluence, ils passent moins de temps à chercher des réponses et plus de temps à intégrer des insights. Cela augmente la productivité et change fondamentalement la façon dont le savoir institutionnel est préservé dans les entreprises.

Même après que les salariés changent de fonction ou quittent l'entreprise, leurs contributions restent consultables. La recherche d'entreprise préserve cette intelligence collective en rendant les conversations historiques, les décisions et le contexte accessibles aux membres actuels de l’équipe. Pour les nouveaux salariés, cela signifie un accès immédiat à la mémoire de l’entreprise sans avoir à poser plusieurs fois les mêmes questions.

En connectant des référentiels externes aux communications internes, la recherche d'entreprise crée un écosystème de connaissances complet qui respecte les autorisations de sécurité existantes et les exigences de conformité. Les entreprises dont les collaborateurs prennent l’habitude de rechercher avant de demander constatent une circulation plus rapide des connaissances et une réduction de la redondance dans les communications.

La recherche d'entreprise est bien plus qu’une simple fonctionnalité pratique. Elle transforme des informations dispersées en une base de connaissances organisée et accessible qui évolue avec votre entreprise, garantissant que les idées essentielles ne sont jamais perdues et toujours disponibles.

Transformez le travail quotidien en une base de connaissances collective

Lorsque des collaborateurs quittent votre équipe, leurs savoirs ne devraient pas partir avec eux. En travaillant dans les canaux Slack, vous créez un historique durable et consultable des activités de votre équipe.

L'IA dans Slack rend cet historique encore plus puissant. Des réponses ultra-rapides aux informations organisées sans effort, nous construisons un environnement plus intelligent et plus productif pour votre équipe.

Certaines fonctionnalités d'IA sont incluses dans chaque forfait Slack payant, mais pour les équipes qui souhaitent aller encore plus loin, chaque forfait débloque des capacités d'IA avancées. Celles-ci vous aident à automatiser le travail, à prendre des décisions plus rapidement et à développer la productivité dans toute votre entreprise.

Pro vous propose votre première expérience avec l'IA intégrée de Slack, avec des fonctionnalités basiques de résumés pour les canaux, les fils de discussion et les appels d’équipe. Cela permet de rapidement se mettre à jour sur les conversations.

vous propose votre première expérience avec l'IA intégrée de Slack, avec des fonctionnalités basiques de résumés pour les canaux, les fils de discussion et les appels d’équipe. Cela permet de rapidement se mettre à jour sur les conversations. Vous utilisez Pro et vous voulez aller plus loin ? Business+ débloque un ensemble plus large d'outils d'IA, y compris les récaps, les traductions, la génération de flux de travail et la recherche optimisée par l'IA. Ces fonctionnalités aident votre équipe à réduire le travail manuel et à rester concentrée.

débloque un ensemble plus large d'outils d'IA, y compris les récaps, les traductions, la génération de flux de travail et la recherche optimisée par l'IA. Ces fonctionnalités aident votre équipe à réduire le travail manuel et à rester concentrée. Besoin de déployer l'IA à l’échelle de toute votre entreprise ? Enterprise+ offre l'expérience IA complète de Slack. Ce forfait comprend la recherche d'entreprise, une gestion des tâches évoluée et des contrôles de sécurité et de gouvernance de niveau entreprise. Il est conçu pour les entreprises qui veulent avancer plus vite, opérer en toute sécurité à grande échelle et intégrer l'IA à chaque strate du travail de leurs équipes.

Que vous débutiez ou que vous soyez prêt à aller plus loin, il existe un forfait Slack conçu pour s'adapter à votre équipe et évoluer avec vous.

*Les fonctionnalités décrites comme « à venir » sont prospectives et peuvent être publiées tout au long de l'année. Toutes les dates et modalités de ces fonctionnalités sont susceptibles de changer.