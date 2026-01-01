40% mais rápido: como o Slack acelera os ciclos de lançamento de produtos da Freecharge

O salto de produtividade da Freecharge com o Slack
No mundo das fintechs, que não para de evoluir, a Freecharge se destaca. A subsidiária do Axis Bank quer revolucionar os serviços financeiros na Índia usando tecnologia de ponta.
Conhecida por um app de pagamentos fácil de usar, a Freecharge tem mais de 100 milhões de usuários e oferece uma ampla variedade de serviços: desde o simples pagamento de contas até soluções completas de investimento e empréstimo.
Antes do Slack, a Freecharge sofria com ciclos lentos de desenvolvimento de produtos. Cada produto levava de 6 a 7 meses para chegar ao mercado, o que era um grande problema para o objetivo da empresa de promover uma inovação veloz. Esse tempo é longo demais para o setor das fintechs, que muda muito rapidamente.
Um dos grandes problemas que atrasava a Freecharge era a comunicação fragmentada em várias plataformas.
Sanjay Jain, o diretor de tecnologia e produtos, negócios digitais e transformação (DBAT, na sigla em inglês) da Freecharge, tentou usar o Microsoft Teams antes do Slack. “Tentamos usar o Microsoft Teams por um mês, mas a ferramenta simplesmente não se encaixava com a nossa necessidade de desenvolvimento e inovação rápidos”, disse Sanjay.
A adoção do Slack transformou a Freecharge na organização eficiente que ela é hoje.
Desenvolvimento de produtos turbinado com o Slack
Na Freecharge, migrar para o Slack não representou apenas a adoção de uma nova ferramenta. Foi uma mudança estratégica em direção a uma forma de trabalho mais conectada e eficiente, principalmente em no modelo remoto.
Rhea Jain, gerente de produto na Freecharge, conta como o Slack acelerou o processo de desenvolvimento de produtos da empresa.
Os canais do Slack se tornaram a plataforma central para colaboração no desenvolvimento de produtos, reunindo desenvolvedores, designers, gerentes de produto e equipes de garantia de qualidade.
“O Slack é o nosso pilar quando se trata de lançamento de produtos, e tornou o nosso processo de 30 a 40% mais rápido”, diz Rhea.
A integração do Slack com o Figma é particularmente útil, pois mostra atualizações em tempo real para o Slack sempre que alguém deixa um comentário ou compartilha um arquivo de design, agilizando o processo de feedback.
O resultado? Uma grande redução no tempo de desenvolvimento de produtos.
“Saímos de um lançamento de produto a cada 6 ou 7 meses para lançar de 3 a 5 produtos por trimestre. Esse é o ritmo que alcançamos usando o Slack”, diz Sanjay. “Não consigo imaginar um desenvolvimento rápido de produto sem o Slack”.
“O Slack é o nosso pilar quando se trata de lançamento de produtos e seu uso tornou o nosso processo de 30 a 40% mais rápido.”
Resolução rápida de problemas no Slack
No mundo agitado dos pagamentos digitais, a Freecharge sabe que cada minuto conta, especialmente quando se trata de resolver problemas que podem atrapalhar a experiência do cliente.
Graças ao Slack, problemas que antes levavam de 8 a 9 horas para serem resolvidos passaram a levar apenas 15 a 20 minutos.
Esse salto em eficiência não é devido apenas à economia de tempo. É sobre se manter ágil durante momentos críticos, como o Big Billion Days (grande período de vendas na Índia) ou no fim de ano, quando o tráfego é alto.
Em vez de marcar reuniões formais sempre que surge um problema, a equipe de Sanjay na Freecharge usa os círculos no Slack.
“Os Círculos do Slack transformam a resolução de problemas na Freecharge. Essas conversas rápidas e informais eliminaram a necessidade de reuniões internas”, diz Rhea.
Os Círculos do Slack facilitam a adição de várias pessoas a uma chamada e o compartilhamento de telas. Usando o recurso de lápis nos círculos, Rhea desenha na tela compartilhada e dá feedback em tempo real. Com isso, os problemas são resolvidos na hora, às vezes em apenas alguns minutos.
É essa capacidade de ter discussões imediatas, tomar decisões rápidas e resolver problemas na hora que mantém a Freecharge à frente da curva.
E essa abordagem estratégica valeu a pena com a melhoria do NPS.
“Nosso tempo de resolução diminuiu bastante, e isso ajudou a melhorar a nossa pontuação NPS”, diz Sanjay.
Melhoria da experiência de integração de funcionários com o Slack
Antes do Slack entrar em cena, o processo de integração de novos funcionários na Freecharge durava dias. Mas agora, todo o processo foi reduzido a apenas alguns minutos, graças às características simples e intuitivas do Slack.
“Com o Slack, as pessoas conseguem começar a trabalhar em apenas dez minutos”, diz Ridhima Verma, gerente sênior de RH da Freecharge.
“Com o Slack, as pessoas conseguem começar a trabalhar em apenas dez minutos.”
Essa mudança não só facilitou a vida da equipe de RH, mas também dos novos funcionários, que podem se integrar facilmente à cultura de trabalho remoto da empresa. Com o Slack, o período de experiência dos novos contratados da Freecharge foi reduzido de 90 para apenas 30 dias.
“O período de experiência mais curto na Freecharge mostra como o Slack simplifica a comunicação e acelera o aprendizado dos nossos novatos”, diz Ridhima.
Os novos contratados se integram rapidamente no Slack.
Há continuidade no trabalho, o que minimiza interrupções nos projetos, permitindo que os novos membros da equipe atinjam seu pleno potencial em um tempo menor.
“O Slack é como oxigênio para nós. Não podemos viver sem o Slack”, diz Sanjay.