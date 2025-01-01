快 40%：Slack 如何缩短 Freecharge 的产品发布周期

Freecharge 借助 Slack 实现工作效率飞跃

在不断发展的金融科技领域，Freecharge 是其中的佼佼者。这家 Axis Bank 子公司的使命是利用前沿技术重新定义印度的金融服务。

Freecharge 以其用户友好的支付应用而闻名，拥有 1 亿多用户，提供从简单账单支付到全面投资和借贷解决方案等一系列广泛的服务。

在使用 Slack 之前，Freecharge 一直在与缓慢的产品开发周期作斗争。每款产品都需要 6 到 7 个月的时间才能推向市场，这对实现其快速创新的目标构成了巨大障碍。在快速发展的金融科技领域，这还不够快。

拖慢 Freecharge 发展的一个重大问题是各个平台之间的沟通不畅。

Freecharge 数字业务与转型 (DBAT) 部门的首席技术与产品官 Sanjay Jain 在使用 Slack 之前曾试过使用 Microsoft Teams。“我们曾尝试使用 Microsoft Teams 一个月，但它无法满足我们快速开发和创新的需求。”Sanjay 说。

接纳 Slack 后，Freecharge 成为了今天这样高效的组织。

使用 Slack 加速产品开发

在 Freecharge，改用 Slack 不仅仅是采用一种新工具。这是一次战略性的转变，目的是采用连接性更强、效率更高的工作方式，尤其是在远程工作的场合。

Freecharge 的产品经理 Rhea Jain 分享了 Slack 如何加快其产品开发流程。

Slack 频道现已成为产品开发协作的中央平台，它将开发人员、设计师、产品经理和质量保证团队聚集在一起。

“Slack 是我们产品发布的支柱，它使我们的流程加快了 30% 到 40%。”Rhea 说。

Slack 的 Figma 集成特别有用，当有人留下评论或共享设计文件时，Slack 会实时更新以简化反馈流程。

结果如何？大幅缩短了产品开发时间。

“我们从每 6 到 7 个月推出一款产品，改为现在的每季度发布 3 到 5 款产品。这就是我们使用 Slack 所达到的速度。”Sanjay 说。“如果没有 Slack，我根本无法想象进行任何快速产品开发。”

“Slack 是我们产品发布的支柱，它使我们的流程加快了 30% 到 40%。” Freecharge 产品经理 Rhea Jain

通过 Slack 快速解决问题

在快节奏的数字支付世界中，Freecharge 深知分秒必争的道理，尤其是在解决可能影响客户体验的问题时。

多亏了 Slack，过去需要一天 8 到 9 个小时才能解决的令人头疼的问题，现在已经缩短到只需 15 到 20 分钟就能解决。

效率的飞跃不仅仅是为了节省时间，还可以在 Big Billion Days（印度双十一）等关键时刻或流量较高的节日期间保持灵活。

出现问题时，Freecharge 的 Sanjay 团队没有召开正式会议，而是使用 Slack 抱团。

“Slack 抱团改变了 Freecharge 解决问题的方式。这些快速的非正式聊天消除了内部会议的必要性。”Rhea 说。

抱团可以轻松地将多人添加到通话中并共享屏幕。Rhea 使用抱团上的铅笔功能，在共享的屏幕上描绘并提供实时反馈。因此，问题可以当场解决，有时只需几分钟。

正是这种即时讨论、快速进行决策和立即解决问题的能力，使 Freecharge 一直保持领先地位。

这种战略方法的回报是 NPS 评分提高。

“我们解决问题的时间缩短相当明显，这帮助我们提高了 NPS 评分。”Sanjay 说。

Slack 如何助力 Freecharge 加快发展速度 ⏱️ Slack 频道将 Freecharge 的产品开发周期从 6 到 7 个月缩短为每季度 3 到 5 款产品。

🚨 Slack 抱团取代了冗长的内部会议，可帮助 Freecharge 团队快速解决问题。

🎨 通过 Slack 的 Figma 集成获得的实时反馈让设计反馈循环更加高效，并使产品发布速度加快 30% 到 40%。

🧑‍💼 Slack 缩短了 Freecharge 新员工的入职流程，通过让新员工快速融入团队工作流程，将试用期从 90 天缩短为 30 天。

利用 Slack 提升员工入职体验

在使用 Slack 之前，Freecharge 的新员工入职流程要持续好几天。但现在，得益于 Slack 的易用性和直观性，整个流程已缩短为仅仅几分钟。

“我们只需大约 10 分钟就能让员工在 Slack 上开始工作。”Freecharge 高级人力资源经理 Ridhima Verma 说。

“我们只需大约 10 分钟就能让员工在 Slack 上开始工作。” Freecharge 高级人力资源经理 Ridhima Verma

这一转变不仅为人力资源团队带来了便利，也让新员工能够轻松融入公司的远程工作文化。借助 Slack，Freecharge 新员工的试用期从 90 天缩短为仅 30 天。

“Freecharge 试用期的缩短表明，Slack 简化了沟通，加快了新员工的学习速度。”Ridhima 说。

通过 Slack，新员工可以更快地适应工作。

工作的连续性可以最大限度地减少项目中断，让新团队成员能在更短的时间内充分发挥潜力。

“Slack 对我们来说就像氧气一样。我们离不开 Slack。”Sanjay 说道。