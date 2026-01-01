Un 40 % más rápido: cómo Slack agiliza los ciclos de lanzamiento de productos de Freecharge

La mejora de la productividad de Freecharge con Slack

Freecharge destaca en el cambiante panorama de la tecnología financiera. La filial de Axis Bank tiene el objetivo de redefinir los servicios financieros en la India con una tecnología revolucionaria.

Freecharge, una empresa conocida por su intuitiva aplicación de pago, atiende a más de 100 millones de usuarios, a los que ofrece una amplia gama de servicios: desde el simple pago de facturas hasta soluciones integrales de inversiones y préstamos.

Antes de Slack, Freecharge debía hacer frente a lentos ciclos de desarrollo de productos. Se tardaba en comercializar cada producto entre 6 y 7 meses, lo que suponía un gran obstáculo de cara a alcanzar su objetivo de innovar rápidamente. En un sector tan cambiante como el de la tecnología financiera, esta velocidad no era suficiente.

Uno de los grandes problemas que ralentizaban a Freecharge era la comunicación fragmentada en varias plataformas.

Sanjay Jain, director de Tecnología y Productos del departamento de Empresa Digital y Transformación de Freecharge, probó a utilizar Microsoft Teams antes de Slack. “Intentamos utilizar Microsoft Teams durante un mes, pero no se adaptaba a nuestra necesidad de desarrollo e innovación rápidos”, explica Sanjay.

La adopción de Slack convirtió a Freecharge en la organización eficiente que es ahora.

Potenciar el desarrollo de productos con Slack

En Freecharge, pasarse a Slack no solo consistía en adoptar una nueva herramienta; se trataba de un cambio estratégico hacia una forma de trabajar más conectada y eficiente, sobre todo en un entorno remoto.

Rhea Jain, responsable de productos de Freecharge, explica cómo Slack ha agilizado su proceso de desarrollo de productos.

Ahora, los canales de Slack son la plataforma central para colaborar en el desarrollo de productos, ya que reúne a los equipos de desarrollo, diseño, responsables de productos y control de calidad.

“En lo que respecta a los lanzamientos de productos, todo gira en torno a Slack, que ha agilizado nuestros procesos en entre un 30 y un 40 %”, señala Rhea.

La integración de Figma de Slack ha resultado especialmente útil, ya que incorpora a Slack actualizaciones en tiempo real cuando alguien deja un comentario o comparte un archivo de diseño para optimizar el proceso de intercambio de opiniones.

Como resultado, se consiguen unos tiempos de desarrollo de productos mucho más reducidos.

“Pasamos de lanzar un producto cada 6 o 7 meses a lanzar entre 3 y 5 productos cada trimestre. Ese es el ritmo que Slack nos ha permitido alcanzar”, señala Sanjay. “No me imagino una forma de desarrollar productos rápidamente sin Slack”.

“En lo que respecta a los lanzamientos de productos, todo gira en torno a Slack, que ha agilizado nuestros procesos en entre un 30 y un 40 %.” Rhea Jain Responsable de productos, Freecharge

Resolución rápida de problemas en Slack

En el acelerado mundo de los pagos digitales, Freecharge es consciente de que cada minuto cuenta, sobre todo a la hora de resolver problemas que pueden afectar a la experiencia de sus clientes.

Gracias a Slack, lo que solía ser un quebradero de cabeza que se prolongaba a lo largo de las 8 o 9 horas que se tardaba en resolver un problema ha pasado a reducirse a un proceso de entre 15 y 20 minutos.

Este aumento de eficiencia no solo conlleva un ahorro de tiempo; también permite mantener la agilidad en momentos críticos, como las rebajas o las temporadas festivas en las que hay mucho tráfico.

En lugar de programar reuniones formales cada vez que surge un problema, el equipo de Sanjay en Freecharge utiliza las juntas de Slack.

“Las juntas de Slack transforman la resolución de problemas en Freecharge. Estas breves charlas informales nos han permitido prescindir de las reuniones internas”, señala Rhea.

Las juntas permiten añadir a varias personas a una llamada y compartir las pantallas fácilmente. Al usar la función del lápiz en las juntas, Rhea dibuja en la pantalla que se está compartiendo y comenta en tiempo real. De esta forma, los problemas se solucionan sobre la marcha, en ocasiones, en cuestión de minutos.

Esta capacidad de tener conversaciones inmediatas, tomar decisiones rápidas y resolver problemas al instante es lo que mantiene a Freecharge por encima de la competencia.

Asimismo, este enfoque estratégico ha dado sus frutos con la mejora de las puntuaciones NPS.

“Nuestro tiempo de resolución se ha reducido bastante y nos ha ayudado a mejorar nuestra puntuación NPS”, afirma Sanjay.

Cómo Slack aumenta la velocidad de crecimiento de Freecharge ⏱️ Los canales de Slack agilizan los ciclos de desarrollo de productos de Freecharge, que eran de 6 a 7 meses, a entre 3 y 5 productos por trimestre.

🚨 Las juntas de Slack ayudan al equipo de Freecharge a resolver problemas rápidamente eliminando la necesidad de programar largas reuniones internas.

🎨 Los comentarios en tiempo real con la integración de Figma de Slack hacen que el ciclo de comentarios de diseño sea más eficiente y agiliza los lanzamientos de productos en entre un 30 y un 40 %.

🧑‍💼 Slack acorta el proceso de incorporación de nuevos empleados en Freecharge y, de este modo, reduce los periodos de prueba de 90 a 30 días integrándolos rápidamente en el flujo de trabajo del equipo.

Mejora de la experiencia de incorporación de empleados con Slack

Antes de la adopción de Slack, el proceso de incorporación de nuevos empleados de Freecharge duraba días, pero ahora este se ha reducido a tan solo unos minutos gracias a la facilidad de uso e intuitividad de Slack.

“Conseguimos que el personal se ponga manos a la obra en tan solo 10 minutos en Slack”, señala Ridhima Verma, responsable sénior de RR. HH. de Freecharge.

“Conseguimos que el personal se ponga manos a la obra en tan solo 10 minutos en Slack.” Ridhima Verma Responsable sénior de RR. HH., Freecharge

Este cambio no solo ha facilitado el trabajo al equipo de RR. HH., sino también a las nuevas incorporaciones, que pueden integrarse fácilmente en la cultura de teletrabajo de la empresa. Con Slack, el periodo de prueba de los nuevos empleados de Freecharge se ha reducido de 90 días a tan solo 30.

“La reducción del periodo de prueba de Freecharge pone de manifiesto cómo Slack simplifica la comunicación y agiliza el aprendizaje de nuestras nuevas incorporaciones”, explica Ridhima.

Las nuevas incorporaciones se ponen al día más rápido en Slack.

Existe una continuidad del trabajo que minimiza la interrupción de los proyectos y permite a los nuevos miembros del equipo alcanzar todo su potencial en menos tiempo.

“Para nosotros, Slack es como el oxígeno; no podemos vivir sin esta plataforma”, reconoce Sanjay.