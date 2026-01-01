Freecharge accelera i cicli di rilascio dei prodotti del 40% grazie a Slack

Il salto di produttività di Freecharge con Slack

Nel panorama fintech in continua evoluzione, Freecharge ha un ruolo di rilievo. La filiale di Axis Bank persegue la missione di ridefinire i servizi finanziari in India con tecnologie all'avanguardia.

Nota per la sua intuitiva app di pagamento, Freecharge gestisce oltre 100 milioni di utenti e offre un'ampia gamma di servizi, dal semplice pagamento delle fatture a soluzioni complete di credito e investimento.

Prima di Slack, Freecharge aveva cicli lenti per lo sviluppo dei prodotti. Ciascun prodotto impiegava dai 6 ai 7 mesi per raggiungere il mercato, il che costituiva un ostacolo importante per gli obiettivi di innovazione rapida. Non era abbastanza veloce per un settore fintech in rapida evoluzione.

Uno dei maggiori problemi che rallentavano Freecharge era la comunicazione frammentata su varie piattaforme.

Sanjay Jain, Chief Technology e Product Officer, Digital Business And Transformation (DBAT) in Freecharge, ha provato a usare Microsoft Teams prima di Slack. “Abbiamo provato a utilizzare Microsoft Teams per un mese, ma non era in linea con le nostre esigenze di innovazione e sviluppo rapido”, spiega Sanjay.

L'adozione di Slack ha trasformato Freecharge nell'organizzazione efficiente che è oggi.

Slack potenzia lo sviluppo di prodotti

In Freecharge, passare a Slack non significava solo adottare un nuovo strumento, ma rappresentava un cambiamento strategico verso un modo di lavorare più connesso ed efficiente, soprattutto in modalità remota.

Rhea Jain, product manager in Freecharge, condivide il modo in cui Slack ha accelerato il processo di sviluppo dei prodotti.

I canali di Slack oggi sono la piattaforma centrale per la collaborazione sullo sviluppo dei prodotti, riunendo sviluppatori, progettisti, product manager e team di controllo qualità.

“Slack è la spina dorsale delle nostre attività di rilascio dei prodotti e ha accelerato i nostri processi del 30-40%”, afferma Rhea.

L’integrazione Figma di Slack è stata particolarmente utile, introducendo gli aggiornamenti in tempo reale in Slack quando qualcuno lascia un commento o condivide un file di progettazione per semplificare il processo di feedback.

Il risultato? Una riduzione significativa dei tempi di sviluppo dei prodotti.

“Siamo passati dal lancio di un prodotto ogni 6-7 mesi al rilascio di 3-5 prodotti ogni trimestre. Questo è il ritmo che abbiamo raggiunto utilizzando Slack”, dichiara Sanjay. “Non riesco a immaginare di sviluppare rapidamente un prodotto senza Slack.”

“Slack è la spina dorsale delle nostre attività di rilascio dei prodotti e ha accelerato i nostri processi del 30-40%.” Rhea Jain Product Manager, Freecharge

Slack accelera la risoluzione dei problemi

Nel frenetico mondo dei pagamenti digitali, Freecharge sa che ogni minuto conta, soprattutto quando si devono risolvere problemi che possono interrompere l'esperienza del cliente.

Grazie a Slack, quello che prima era uno sforzo di 8-9 ore per risolvere un problema è stato ridotto a soli 15-20 minuti.

Questo aumento dell’efficienza non riguarda solo il risparmio di tempo, ma anche la capacità di rimanere agili durante i momenti critici come i periodi promozionali o le stagioni festive in cui il traffico è elevato.

Invece di organizzare riunioni formali quando si presenta un problema, il team di Sanjay in Freecharge utilizza gli incontri di Slack.

“Gli incontri di Slack trasformano la risoluzione dei problemi in Freecharge. Queste rapide chiacchierate informali hanno eliminato la necessità di riunioni interne”, evidenzia Rhea.

Gli incontri offrono la possibilità di aggiungere facilmente più persone a una chiamata e condividere lo schermo. Utilizzando la funzione matita negli incontri, Rhea disegna sullo schermo condiviso e fornisce feedback in tempo reale. Di conseguenza, i problemi vengono risolti al volo, a volte in pochi minuti.

È questa capacità di avere discussioni immediate, prendere decisioni rapide e risolvere istantaneamente i problemi che consente a Freecharge di essere sempre un passo avanti.

E questo approccio strategico ha dato i suoi frutti con il miglioramento dei punteggi NPS.

“I nostri tempi di risoluzione sono diminuiti in modo significativo e questo ci ha aiutato a migliorare il nostro punteggio NPS”, afferma Sanjay.

In che modo Slack consente a Freecharge di crescere più velocemente ⏱️ I canali di Slack accelerano i cicli di sviluppo dei prodotti di Freecharge da 6 a 7 mesi a 3-5 prodotti a trimestre.

🚨 Gli incontri di Slack aiutano il team di Freecharge a risolvere rapidamente i problemi eliminando la necessità di pianificare lunghe riunioni interne.

🎨 Il feedback in tempo reale con l'integrazione Figma di Slack rende il ciclo di feedback della progettazione più efficiente e accelera il rilascio dei prodotti dal 30 al 40%.

🧑‍💼 Slack accorcia il processo di onboarding per i nuovi dipendenti di Freecharge, riducendo i periodi di prova da 90 a 30 giorni con una rapida integrazione nel flusso di lavoro del team.

Slack migliora l'esperienza di onboarding dei dipendenti

Prima che Slack entrasse in scena, il percorso di onboarding di Freecharge per i neoassunti durava giorni, mentre ora l’intero processo è stato ridotto a pochi minuti grazie alla semplicità e all’intuitività di Slack.

“Le persone diventano operative in soli 10 minuti in Slack”, evidenzia Ridhima Verma, responsabile senior delle risorse umane in Freecharge.

“Le persone diventano operative in soli 10 minuti in Slack.” Ridhima Verma Responsabile senior delle risorse umane, Freecharge

Questo cambiamento non ha solo reso la vita più facile al team di risorse umane, ma anche ai nuovi arrivati ​​che possono facilmente integrarsi nella cultura del lavoro remoto dell’azienda. Grazie a Slack, il periodo di prova per i nuovi dipendenti di Freecharge è stato ridotto da 90 giorni a soli 30.

“La riduzione del periodo di prova in Freecharge dimostra come Slack semplifica la comunicazione e accelera l'apprendimento per i nuovi assunti”, sottolinea Ridhima.

I nuovi assunti diventano operativi più velocemente in Slack.

La continuità del lavoro riduce al minimo le interruzioni dei progetti, consentendo ai nuovi membri del team di raggiungere il loro pieno potenziale in un arco di tempo più breve.

“Slack è come l'ossigeno per noi. Non possiamo vivere senza Slack”, conclude Sanjay.