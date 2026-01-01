Slack으로 제품 출시 주기를 40%나 단축한 Freecharge

Slack을 통해 획기적으로 생산성을 높인 Freecharge

끊임없이 진화하는 핀테크 환경에서 Freecharge는 단연 두각을 나타내는 기업입니다. Axis Bank의 자회사로, 최첨단 기술을 통해 인도의 금융 서비스를 새롭게 정의하고 있습니다.

사용자 친화적인 결제 앱으로 알려진 Freecharge는 1억 명 이상의 사용자를 만족시키기 위해 간단한 청구서 결제부터 종합 투자 및 대출 솔루션에 이르기까지 광범위한 서비스를 제공하고 있습니다.

Slack을 도입하기 전에 Freecharge는 느린 제품 개발 주기로 인해 어려움을 겪었습니다. 각 제품을 시장에 출시하는 데 6~7개월이 걸렸으며 이는 ‘신속한 혁신’이라는 목표에 큰 장애물이 되었습니다. 빠르게 진화하는 핀테크 분야에서 살아남기에는 부족한 속도였죠.

Freecharge의 속도를 저하시키는 가장 큰 문제 중 하나는 여러 플랫폼 간에 분산된 커뮤니케이션이었습니다.

Freecharge의 디지털 비즈니스 및 혁신(DBAT) 부문 최고 기술 및 제품 책임자인 Sanjay Jain은 Slack을 사용하기 전에 Microsoft Teams를 사용해 보았습니다. Sanjay는 “한 달 동안 Microsoft Teams를 사용해 보았지만 신속한 개발과 혁신이 필요한 저희에게는 적합하지 않았습니다.”라고 말합니다.

Slack 도입 이후에 Freecharge는 오늘날처럼 효율적인 조직으로 거듭났습니다.

Slack을 통한 제품 개발 가속화

Freecharge에서 Slack으로 전환한 일은 단순히 새로운 도구를 도입하는 것에 그치지 않았습니다. 특히 원격 근무 환경에서 더욱 연계되고 효율적인 업무 방식을 향한 전략적 전환이었습니다.

Freecharge의 제품 관리자인 Rhea Jain은 Slack을 통해 제품 개발 프로세스를 가속화할 수 있었던 방법을 공유합니다.

Slack 채널은 이제 개발자, 디자이너, 제품 관리자, QA팀을 하나로 모으며 제품 개발을 위한 협업의 중심 플랫폼이 되었습니다.

“Slack이 제품 출시 과정에서 핵심적인 역할을 하며, 그로 인해 프로세스가 30~40% 더 빨라졌습니다.”라고 Rhea는 말합니다.

Slack의 Figma 통합 앱은 누군가가 의견을 남기거나 디자인 파일을 공유할 때 Slack에 실시간 업데이트를 제공하여 피드백 프로세스를 간소화하는 데 매우 유용했습니다.

그 결과, 제품 개발 시간을 크게 단축할 수 있었습니다.

“6~7개월마다 하나의 제품을 출시했었지만, 이제는 분기마다 3~5개의 제품을 출시하게 되었습니다. Slack을 사용하여 달성할 수 있었던 속도죠.”라고 Sanjay는 말합니다. “Slack 없이 신속하게 제품을 개발하는 건 상상도 할 수 없습니다.”

“제품 출시에 있어 Slack은 핵심 역할을 하며, 이를 통해 프로세스가 30~40% 더 빨라졌습니다.” Freecharge 제품 관리자 Rhea Jain

Slack을 통한 신속한 문제 해결

빠르게 변화하는 디지털 결제의 세계에서 Freecharge는 특히 고객 경험을 방해할 수 있는 문제를 해결하는 데는 1분 1초가 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다.

Slack 덕분에 문제를 해결하는 데 8~9시간씩 종일 걸리던 골치 아픈 일을 단 15~20분 만에 완료할 수 있게 되었습니다.

이러한 효율성 향상은 단지 시간을 절약하는 것에만 국한되지 않습니다. 트래픽이 몰리는 대규모 온라인 세일 기간(Big Billion Days)이나 연말연시처럼 중요한 순간에 민첩하게 대응할 수 있음을 의미합니다.

Freecharge에서 Sanjay의 팀은 문제가 발생했을 때 공식 회의를 여는 대신 Slack 허들을 사용합니다.

“Slack 허들은 Freecharge의 문제 해결 방식을 완전히 바꿔 놓았습니다. 허들과 같은 빠른 비공식 채팅 덕분에 내부 회의의 필요성이 사라졌죠.”라고 Rhea는 말합니다.

허들을 사용하면 여러 사람을 통화에 추가하고 화면을 쉽게 공유할 수 있습니다. Rhea는 허들의 연필 기능을 사용하여 공유 중인 화면에 그림을 그리고 실시간으로 피드백을 제공합니다. 그 결과 바로 그 자리에서, 때로는 단 몇 분 만에 문제가 해결되고 있습니다.

즉석 토론, 빠른 의사 결정, 즉각적인 문제 해결 능력 덕분에 Freecharge는 시대를 앞서 나갈 수 있습니다.

그리고 이러한 전략적 접근 방식은 NPS 점수 향상이라는 결실을 맺었습니다.

“해결 시간이 상당히 단축되어 NPS 점수를 향상시키는 데 큰 도움이 되었습니다.”라고 Sanjay는 말합니다.

Slack이 Freecharge의 성장 속도를 높이는 방법 ⏱️ Slack 채널을 통해 Freecharge의 제품 개발 주기를 6~7개월에서 분기당 3~5개 제품으로 단축했습니다.

🚨 Slack 허들을 통해 긴 내부 회의 일정을 잡을 필요가 없으므로 Freecharge 팀은 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.

🎨 Slack의 Figma 통합을 통한 실시간 피드백으로 디자인 피드백 루프의 효율성을 높이고 제품 출시 속도를 30~40% 향상시킵니다.

🧑‍💼 Slack은 Freecharge의 신입 직원 온보딩 프로세스를 단축시켜 팀 워크플로에 신속하게 통합함으로써 수습 기간을 90일에서 30일로 단축합니다.

Slack을 통한 직원 온보딩 경험 개선

Slack을 도입하기 전에는 신입 사원의 온보딩 과정이 며칠씩 걸리곤 했습니다. 하지만 이제는 Slack의 쉽고 직관적인 기능 덕분에 전체 프로세스가 단 몇 분으로 단축되었습니다.

Freecharge의 선임 HR 관리자인 Ridhima Verma는 “Slack을 사용하면 사용자들이 단 10분 만에 업무를 시작하고 실행할 수 있습니다.”라고 말합니다.

”Slack을 사용하면 사용자들이 단 10분 만에 업무를 시작하고 실행할 수 있습니다.” Freecharge 선임 HR 관리자 Ridhima Verma

이러한 변화는 HR 팀뿐만 아니라 회사의 원격 근무 문화에 쉽게 통합될 수 있도록 신입 사원의 일상도 편하게 만들어 주었습니다. Slack을 도입한 후 Freecharge 신입 직원의 수습 기간이 90일에서 30일로 단축되었습니다.

“Freecharge에서 수습 기간이 단축된 것은 Slack이 얼마나 커뮤니케이션을 간소화하고 신입 사원의 교육 속도를 높여 주는지를 보여주죠.”라고 Ridhima는 말합니다.

신입 사원은 Slack에서 더 빠르게 업무에 적응할 수 있습니다.

프로젝트의 중단을 최소화해 업무의 연속성을 유지할 수 있어 새로운 팀원이 단기간에 그들의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있습니다.

“Slack은 저희에게 산소 같은 존재입니다. Slack 없이는 살아갈 수 없어요.”라고 Sanjay는 말합니다.