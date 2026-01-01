40 % schneller: So beschleunigt Slack die Produktveröffentlichungszyklen bei Freecharge

Freecharge macht mit Slack einen Produktivitätssprung

Freecharge ist etwas Besonderes in der sich ständig weiterentwickelnden Fintech-Landschaft. Die Mission dieser Tochtergesellschaft der Axis Bank ist es, Finanzdienstleistungen in Indien durch hochmoderne Technologie neu zu definieren.

Bekannt ist Freecharge wegen seiner benutzerfreundlichen Bezahl-App. Das Unternehmen kümmert sich um mehr als 100 Millionen Benutzer:innen und bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen: vom einfachen Begleichen von Rechnungen bis hin zu umfassenden Investitions- und Darlehenslösungen.

Vor Slack hatte Freecharge mit langsamen Produktentwicklungszyklen zu kämpfen. Es dauerte bei jedem Produkt 6 bis 7 Monate, bis es marktreif war, was für das Unternehmensziel der raschen Innovation ein erhebliches Hindernis darstellt. Im temporeichen Entwicklungsumfeld des Fintech-Sektors war das einfach nicht schnell genug.

Eines der großen Probleme, die Freecharge aufhielten, war die fragmentierte Kommunikation über mehrere Plattformen hinweg.

Sanjay Jain, Chief Technology and Product Officer für Digital Business And Transformation (DBAT) bei Freecharge, hatte es vor Slack mit Microsoft Teams probiert. „Wir haben es einen Monat lang mit Microsoft Teams versucht, aber das hat einfach nicht zu unserem Bedarf für rasche Entwicklung und Innovation gepasst“, sagt Sanjay.

Die Hinwendung zu Slack hat Freecharge zu der effizienten Organisation gemacht, die es heute ist.

Volle Kraft in die Produktentwicklung mit Slack

Bei Freecharge bedeutete die Umstellung auf Slack nicht bloß die Annahme eines neuen Tools. Es war ein strategischer Wandel hin zu einer vernetzteren und effizienteren Arbeitsweise, insbesondere im Remote-Setup.

Rhea Jain, Produktmanagerin bei Freecharge, erzählt, wie Slack den Produktentwicklungsprozess beschleunigt hat.

Slack-Channels sind jetzt die zentrale Plattform für die Zusammenarbeit in der Produktentwicklung, und sie führen Entwickler:innen, Designer:innen, Produktmanager:innen und QS-Teams zusammen.

„Slack ist das Rückgrat unserer Produktveröffentlichungen und hat unsere Abläufe um 30 bis 40 % beschleunigt“, so Rhea.

Die Figma-Integration von Slack war besonders hilfreich, denn sie bringt Aktualisierungen in Echtzeit in Slack, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt oder eine Designdatei teilt, sodass die Feedback-Prozesse optimiert werden.

Das Ergebnis? Erheblich verkürzte Produktentwicklungszeiten.

„Früher haben wir alle 6 bis 7 Monate ein neues Produkt gestartet. Jetzt veröffentlichen wir 3 bis 5 Produkte pro Quartal. So schnell sind wir durch die Nutzung von Slack geworden“, sagt Sanjay. „Ich kann mir rasche Produktentwicklung ohne Slack gar nicht vorstellen.“

„Slack ist das Rückgrat unserer Produktveröffentlichungen und hat unsere Abläufe um 30 bis 40 % beschleunigt.“ Rhea Jain Produktmanagerin, Freecharge

Schnelle Problemlösung in Slack

In der schnelllebigen Welt digitaler Zahlungen weiß Freecharge, dass jede Minute zählt, vor allem beim Lösen von Problemen, die die Kundenerfahrung beeinträchtigen können.

Dank Slack wurde aus einer ganztägigen Quälerei von 8 bis 9 Stunden Dauer bei der Problemlösung ein Zeitraum von gerade einmal 15 bis 20 Minuten.

Bei diesem Sprung in der Effizienz geht es nicht nur um Zeitersparnis. Es geht darum, auch in wichtigen Momenten wie den „Big Billion Days“ oder an Feiertagen mit besonders starker Nutzung agil zu bleiben.

Anstatt formelle Meetings anzusetzen, wenn ein Problem auftritt, nutzt Sanjays Team bei Freecharge Slack Huddles.

„Slack Huddles verwandeln die Problembehebung bei Freecharge. Diese schnellen, informellen Gespräche haben interne Meetings unnötig gemacht“, sagt Rhea.

Huddles erleichtern es, mehrere Personen zu einem Anruf hinzuzufügen und Bildschirme freizugeben. Mit der Stiftfunktion in Huddles zeichnet Rhea auf dem freigegebenen Bildschirm und gibt Feedback in Echtzeit. Folglich werden Probleme direkt behoben, manchmal binnen weniger Minuten.

Diese Fähigkeit, unmittelbare Diskussionen zu führen, schnelle Entscheidungen zu treffen und Probleme sofort zu beheben, ist es, was Freecharge immer einen Vorsprung verschafft.

Und dieser strategische Ansatz hat sich über verbesserte NPS-Scores bereits ausgezahlt.

„Unsere Behebungszeiten haben sich ganz ordentlich verkürzt, und das hat zu einem besseren NPS-Score beigetragen“, sagt Sanjay.

Wie Freecharge dank Slack noch schneller wächst ⏱️ Slack-Channels beschleunigen den Produktentwicklungszyklus von Freecharge von 6 bis 7 Monaten auf 3 bis 5 Produkte pro Quartal.

🚨 Slack Huddles helfen dem Freecharge-Team, Probleme schnell zu beheben, indem keine langwierigen internen Meetings mehr geplant werden müssen.

🎨 Das Echtzeit-Feedback mit der Figma-Integration von Slack macht die Design-Feedbackschleife effizienter und beschleunigt Produktveröffentlichungen um 30 bis 40 %.

🧑‍💼 Slack verkürzt den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeitende bei Freecharge, sodass Probezeiten durch die schnellere Integration in den Workflow des Teams von 90 auf 30 Tage verkürzt wurden.

Verbesserte Onboarding-Erfahrung für Mitarbeitende mit Slack

Bevor Slack auf den Plan trat, dauerte die Onboarding-Phase für Neueinstellungen bei Freecharge Tage. Jetzt konnte der gesamte Ablauf dank der Einfachheit und intuitiven Auslegung von Slack auf ein paar Minuten verkürzt werden.

„In Slack machen wir die Leute innerhalb von 10 Minuten startbereit“, sagt Ridhima Verma, Senior HR Managerin bei Freecharge.

„In Slack machen wir die Leute innerhalb von 10 Minuten startbereit.“ Ridhima Verma Senior HR Managerin, Freecharge

Diese Umstellung hat nicht nur dem HR-Team das Leben erleichtert, sondern auch den neu Hinzukommenden, die sich ganz einfach in die Remote-Arbeitskultur des Unternehmens integrieren können. Mit Slack wurde die Probezeit für neue Mitarbeitende bei Freecharge von 90 auf nur noch 30 Tage verkürzt.

„Die Verkürzung der Probezeit bei Freecharge zeigt, wie Slack die Kommunikation vereinfacht und das Lernen für unsere Neulinge beschleunigt“, so Ridhima.

Neueinstellungen sind in Slack schneller voll einsatzfähig.

Die Arbeit zeigt hier eine Kontinuität, die Störungen bei Projekten minimiert, sodass neue Teammitglieder ihr volles Potenzial schneller ausschöpfen können.

„Slack ist für uns wie Sauerstoff. Wir können ohne Slack nicht leben“, sagt Sanjay.