Freecharge accélère ses cycles de développement produit de 40 % grâce à Slack

Freecharge gagne en productivité grâce à Slack

Dans le domaine très évolutif de la fintech, Freecharge se démarque des autres acteurs. Cette filiale d’Axis Bank s’est donné pour mission de redéfinir les services financiers en Inde, grâce à des solutions technologiques de pointe.

Connue pour son application de paiement conviviale, la société Freecharge gère plus de 100 millions d’utilisateurs et propose un large éventail de services, du paiement de factures à une panoplie de solutions de crédit et d’investissement.

Avant de passer à Slack, Freecharge peinait face à la lenteur de ses cycles de développement. Le lancement d’un produit prenait 6 à 7 mois, très loin de son objectif d’innovation rapide. Pour un secteur qui évolue aussi rapidement que la fintech, ces cycles étaient beaucoup trop longs.

Chez Freecharge, la communication fragmentée sur plusieurs plateformes différentes était l’une des principales sources de ralentissement.

Sanjay Jain, directeur de la technologie et des produits de Freecharge, Digital Business And Transformation (DBAT), a testé Microsoft Teams avant de passer à Slack. « Nous avons testé Microsoft Teams pendant un mois, mais cette solution ne répondait pas à nos besoins de rapidité en matière de développement et d’innovation », explique-t-il.

Le passage à Slack a permis à Freecharge de gagner en efficacité.

Slack accélère le développement de produits

Pour Freecharge, le passage à Slack représentait bien plus que l’adoption d’une nouvelle solution. C’était une décision stratégique visant à développer une manière de travailler plus connectée et plus efficace, en particulier dans un environnement de télétravail.

Rhea Jain, responsable produit chez Freecharge, explique comment Slack a accéléré le processus de développement de produit.

Les canaux Slack constituent aujourd’hui une plateforme centralisée pour collaborer au développement de produit. Ils regroupent les développeurs, concepteurs, responsables et équipes d’assurance qualité.

« Slack est le pilier de nos activités de développement, et a accéléré nos processus de 30 à 40 % », explique-t-elle.

L’intégration Figma de Slack a été particulièrement utile, et permet de recevoir des notifications en temps réel dans Slack dès qu’une personne ajoute un commentaire ou partage un fichier de conception, afin de rationaliser le processus.

Le résultat ? Une forte accélération du cycle de développement.

« Nous sommes passés d’un lancement tous les 6 à 7 mois au lancement de 3 à 5 produits par trimestre. C’est grâce à Slack que nous avons pu atteindre un tel rythme », se félicite Sanjay Jain. « Je ne m’imagine pas développer aussi rapidement des produits sans Slack. »

« Slack est le pilier de nos activités de développement, et a accéléré nos processus de l’ordre de 30 à 40 %. » Rhea Jain Responsable produit, Freecharge

Slack accélère la résolution des problèmes

Dans le domaine très évolutif des paiements en ligne, Freecharge sait que chaque minute compte, surtout lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes qui affectent l’expérience utilisateur.

Grâce à Slack, les problèmes dont la résolution prenait jusqu’à 8 ou 9 heures sont désormais résolus en seulement 15 à 20 minutes.

Ce gain d’efficacité est bien plus qu’une question de temps économisé. Il permet à l’entreprise de rester flexible pendant les périodes critiques, comme les Big Billion Days ou les périodes festives, qui génèrent un trafic important.

Au lieu d’organiser des réunions formelles lorsqu’un problème se produit, l’équipe de Sanjay utilise les appels d’équipe Slack.

« Les appels d’équipe Slack ont transformé le processus de résolution de problèmes chez Freecharge. Ces discussions rapides et informelles remplacent désormais les réunions en interne », explique Rhea Jain.

Les appels d’équipe permettent d’ajouter facilement plusieurs participants et de partager les écrans. Grâce à la fonctionnalité crayon, Rhea peut dessiner sur l’écran partagé et faire des commentaires en temps réel. Les problèmes sont ainsi résolus plus rapidement, parfois en quelques minutes à peine.

Cette capacité de pouvoir discuter de manière immédiate, de prendre des décisions rapidement et de résoudre instantanément les problèmes a permis à Freecharge de prendre une longueur d’avance.

Et cette approche stratégique s’est avérée payante, au regard des scores NPS améliorés.

« Nos délais de résolution ont fortement diminué, ce qui nous a permis d’améliorer notre score NPS », explique Sanjay Jain.

Slack accélère la croissance de Freecharge ⏱️ Les canaux Slack accélèrent les cycles de développement de Freecharge, les faisant passer d’un produit tous les 6-7 mois à 3 à 5 produits par trimestre.

🚨 Les appels d’équipe permettent à l’équipe de Freecharge de résoudre rapidement les problèmes en se passant de réunions internes chronophages.

🎨 Les commentaires en temps réel grâce à l’intégration Figma pour Slack optimisent et accélèrent l’ensemble du processus, pour un développement de 30 à 40 % plus rapide.

🧑‍💼 Slack accélère le processus d’intégration des nouveaux collaborateurs de Freecharge, avec des périodes d’essai passant de 90 à 30 jours grâce à l’intégration rapide des nouvelles recrues dans les processus de l’équipe.

Optimiser l’intégration des nouvelles recrues grâce à Slack

Avant le passage à Slack, le processus d’intégration des nouvelles recrues chez Freecharge durait plusieurs jours. Désormais, quelques minutes suffisent, grâce à la simplicité et à la convivialité de Slack.

« À peine 10 minutes suffisent pour que les nouvelles recrues trouvent leurs marques dans Slack », se félicite Ridhima Verma, responsable RH senior chez Freecharge.

« À peine 10 minutes suffisent pour que les nouvelles recrues trouvent leurs marques dans Slack. » Ridhima Verma Responsable RH senior, Freecharge

Cette transition a simplifié le quotidien de l’équipe RH, mais également celui des nouvelles recrues, qui peuvent facilement s’intégrer à la culture de l’entreprise axée sur le télétravail. Grâce à Slack, la période d’essai des nouveaux collaborateurs est passée de 90 à seulement 30 jours.

« La réduction de la durée de la période d’essai chez Freecharge illustre à quel point Slack simplifie la communication et accélère l’apprentissage pour nos nouvelles recrues », se félicite Ridhima Verma.

Grâce à Slack, les nouveaux collaborateurs peuvent se mettre plus rapidement au diapason.

La continuité des activités réduit les interruptions dans les projets, et les nouvelles recrues peuvent atteindre plus rapidement leur plein potentiel.

« Slack a été une véritable bouffée d’oxygène, nous ne pourrions plus fonctionner sans cette plateforme », conclut Sanjay Jain.