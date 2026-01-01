40 % más rápido: Cómo Slack acelera los ciclos de lanzamiento de productos de Freecharge

El salto de productividad de Freecharge con Slack

En el panorama de la tecnología financiera en constante evolución, Freecharge se destaca. La filial de Axis Bank tiene la misión de redefinir los servicios financieros en India con tecnología de vanguardia.

Freecharge, conocida por su aplicación de pago fácil de usar, atiende a más de 100 millones de usuarios y ofrece una amplia gama de servicios, desde simples pagos de facturas hasta soluciones integrales de inversión y préstamos.

Antes de Slack, Freecharge tenía que lidiar con ciclos de desarrollo de productos lentos. Cada producto tardaba de 6 a 7 meses en llegar al mercado, lo que planteaba una barrera importante para su objetivo de innovación rápida. Esta velocidad era insuficiente para el sector de tecnología financiera que evoluciona rápidamente.

Uno de los grandes problemas que frenaba a Freecharge era la comunicación fragmentada entre varias plataformas.

Sanjay Jain, director de tecnología y productos, Negocios y transformación digitales (DBAT) de Freecharge, intentó utilizar Microsoft Teams antes que Slack. «Intentamos utilizar Microsoft Teams durante un mes, pero simplemente no se alineaba con nuestra necesidad de desarrollo e innovación rápidos», dice Sanjay.

Al adoptar Slack, Freecharge se convirtió en la organización eficiente que es hoy.

Impulsar el desarrollo de productos con Slack

En Freecharge, pasarse a Slack no se trataba solo de adoptar una nueva herramienta. Fue un cambio estratégico hacia una forma de trabajar más conectada y eficiente, especialmente en una configuración remota.

Rhea Jain, gerente de productos de Freecharge, cuenta cómo Slack ha agilizado el proceso de desarrollo de productos.

Los canales de Slack son ahora la plataforma central para la colaboración en el desarrollo de productos, reuniendo a desarrolladores, diseñadores, gerentes de productos y equipos de control de calidad.

«Slack es nuestra columna vertebral cuando se trata de lanzamientos de productos y ha hecho que nuestro proceso sea entre un 30 y un 40 % más rápido», afirma Rhea.

La integración de Figma de Slack ha sido particularmente útil, ya que brinda actualizaciones en tiempo real a Slack cuando alguien deja un comentario o comparte un archivo de diseño para agilizar los comentarios.

¿Cuál es el resultado? Una reducción importante en los tiempos de desarrollo de productos.

«Pasamos de lanzar un producto cada 6 o 7 meses a lanzar 3 a 5 productos cada trimestre. Ese es el ritmo que hemos logrado con Slack», dice Sanjay. «No puedo imaginarme realizar ningún desarrollo rápido de productos sin Slack».

«Slack es nuestra columna vertebral cuando se trata de lanzamientos de productos y ha hecho que nuestro proceso sea entre un 30 y un 40 % más rápido». Rhea Jain Gerente de productos, Freecharge

Resolución de problemas rápida en Slack

En el vertiginoso mundo de los pagos digitales, Freecharge sabe que cada minuto cuenta, especialmente cuando se resuelven problemas que pueden alterar la experiencia del cliente.

Gracias a Slack, lo que solía ser un dolor de cabeza de un día de 8 a 9 horas para resolver un problema se ha reducido a solo 15 o 20 minutos.

Este salto en eficiencia no se trata solo de ahorrar tiempo. Se trata de mantenerse ágil durante momentos cruciales, como los días Big Billion Days o las temporadas festivas cuando hay mucho tráfico.

En lugar de organizar reuniones formales cuando surge un problema, el equipo de Sanjay en Freecharge usa las juntas de Slack.

«Las juntas de Slack transforman la resolución de problemas en Freecharge. Estas rápidas charlas informales han eliminado la necesidad de reuniones internas», afirma Rhea.

Las juntas facilitan agregar varias personas a una llamada y compartir pantallas. Con la función de lápiz en las juntas, Rhea dibuja en la pantalla que se comparte y ofrece comentarios en tiempo real. Como resultado, los problemas se resuelven en el momento, a veces en cuestión de minutos.

Es esta capacidad de tener conversaciones inmediatas, tomar decisiones rápidas y resolver problemas al instante lo que mantiene a Freecharge a la vanguardia.

Y este enfoque estratégico ha dado sus frutos con puntuaciones NPS mejoradas.

«Nuestro tiempo de resolución ha disminuido considerablemente y nos ha ayudado a mejorar nuestra puntuación NPS», dice Sanjay.

De qué manera Slack impulsa el crecimiento de Freecharge ⏱️ Los canales de Slack agilizan los ciclos de desarrollo de productos de Freecharge de 6 a 7 meses a 3 a 5 productos por trimestre.

🚨 Las juntas de Slack ayudan al equipo de Freecharge a resolver problemas rápidamente al eliminar la necesidad de programar reuniones internas interminables.

🎨 Los comentarios en tiempo real con la integración de Figma de Slack hacen que el ciclo de retroalimentación del diseño sea más eficiente y aceleran los lanzamientos de productos entre un 30 y un 40 %.

🧑‍💼 Slack acorta el proceso de incorporación de nuevos empleados en Freecharge, reduciendo los períodos de prueba de 90 a 30 días e integrándolos rápidamente en el flujo de trabajo del equipo.

Mejorar la experiencia de incorporación de empleados con Slack

Antes de que Slack entrara en escena, el proceso de incorporación de Freecharge para nuevos empleados duraba días, pero ahora se ha reducido a solo unos minutos gracias a la facilidad e intuición de Slack.

«Conseguimos que los empleados empiecen a trabajar en Slack en tan solo 10 minutos», afirma Ridhima Verma, gerente sénior de RR. HH. de Freecharge.

«Conseguimos que los empleados empiecen a trabajar en Slack en tan solo 10 minutos». Ridhima Verma Gerente sénior de RR. HH., Freecharge

Este cambio no solo ha simplificado la vida del equipo de RR. HH., sino también la de los nuevos miembros que pueden integrarse fácilmente en la cultura de trabajo remoto de la empresa. Con Slack, el período de prueba para los nuevos empleados de Freecharge se redujo de 90 días a solo 30.

«La reducción del período de prueba en Freecharge muestra cómo Slack simplifica la comunicación y acelera el aprendizaje de nuestros nuevos miembros», afirma Ridhima.

Los nuevos empleados se ponen al día más rápidamente en Slack.

Existe una continuidad del trabajo que minimiza las interrupciones en los proyectos, lo que permite que los nuevos miembros del equipo alcancen su máximo potencial en un lapso más corto.

«Slack es como el oxígeno para nosotros. No podemos vivir sin Slack», afirma Sanjay.