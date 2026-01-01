Dicas para trabalhar com pessoas de fora da sua empresa com o Slack Connect

Você tem jogado um pingue-pongue de e-mails com sua cliente, então ela sugere acabar com a espera e diz para entrarem em um canal do Slack. Ela envia um convite para vocês trabalharem juntos em um canal do Slack Connect. Legal, né?

Só que você nunca usou o Slack Connect, talvez nem mesmo o Slack. Fique tranquilo. Estamos aqui para ajudar. Neste guia, abordaremos o que é o Slack Connect, como usá-lo, além de falar sobre alguns recursos, como preferências de notificação.

Dê adeus para o e-mail e diga olá para a comunicação externa sem interrupções

Vamos começar pelo básico. Os canais do Slack Connect fazem a ponte entre duas ou mais organizações para que você possa trabalhar com seus parceiros em tempo real. Você pode usar os canais para colaborar com clientes ou fornecedores, por exemplo. Com as mensagens baseadas em canais do Slack, todos podem ver e compartilhar atualizações e informações.

No exemplo da cliente, digamos que ela solicitou uma nova proposta de projeto. Você pode compartilhar a solicitação em um canal e informar outros colegas sobre uma revisão rápida. Em vez de enviar vários e-mails e cruzar os dedos para nada dar errado, tudo estará no Slack para todos verem.

Os canais do Slack Connect também permitem que você trabalhe em só um lugar, sem a necessidade de ficar alternando entre guias. Quando receber um convite do Slack Connect, você pode simplesmente entrar no canal usando o workspace da sua empresa, um grupo de canais onde as equipes se comunicam, ou criar um novo para as comunicações futuras.

Comece a conversa aceitando o convite do Slack Connect

Vamos voltar ao convite. Quando uma pessoa pedir para você entrar em um canal do Slack Connect, ela pode enviar um convite, que você aceita por e-mail ou diretamente no Slack.

Ao selecionar “Primeiros passos” no e-mail ou no link fornecido, você deu o primeiro passo para entrar no canal. Parabéns! Agora você precisa escolher entre:

Adicionar o canal do Slack Connect a um workspace existente. (Caso você seja membro de vários workspaces, será necessário selecionar um.) Criar um workspace em alguns passos simples. Ter o seu próprio workspace permite que você veja todos os seus canais do Slack Connect em um único espaço digital e adicionar novos posteriormente.

Pense no workspace que você quer que seja a base principal de seu canal, ele se tornará o local do canal do Slack Connect que você entrou. Se for para um projeto de trabalho, aceite o convite no workspace do Slack de seu empregador. (Caso você não esteja vendo esta opção, certifique-se de estar conectado no slack.com)

Dica: os canais do Slack Connect podem ser públicos ou privados, parecido com os canais regulares do Slack. Se um canal é privado, outros membros do workspace precisam ser adicionados e aprovados para acessar o canal.

Encontrando seu novo canal do Slack Connect

Os canais do Slack Connect aparecerão automaticamente na barra lateral da página inicial do workspace sob o cabeçalho “Conexões”. Você verá um ícone duplo de diamante próximo ao nome do canal para lembrar você que ele é compartilhado com pessoas de fora da sua organização.

Uma vez no canal, você perceberá que os membros de fora da sua organização serão distinguidos por um pequeno ícone, geralmente o logotipo da empresa, no canto inferior direito da foto do perfil. E para ter mais certeza de que você está enviando a mensagem certa para as pessoas certas, há um lembrete acima do campo de mensagem que parceiros externos estão no canal.

Dica: caso você não veja o seu canal do Slack Connect imediatamente, a equipe que convidou você pode precisar aprovar a sua solicitação de entrada. É só aguardar. O Slack notificará você assim que o canal estiver pronto!

Como usar o canal do Slack Connect como um profissional

Agora que você entrou, é hora de começar a colaborar. Você pode começar uma nova conversa postando uma mensagem, continuando uma existente nas conversas ou opinando com uma reação de emoji rápida. Use os lembretes e itens salvos para acompanhar o que for mais importante para você no novo espaço compartilhado.

Dependendo da regularidade de seu trabalho com parceiros externos, pode ser de seu interesse revisitar suas preferências de notificação para este canal. Por exemplo, se o canal é compartilhado com um cliente em potencial, você pode escolher ser notificado quando novas mensagens são postadas. Por outro lado, se o canal está ativo para um projeto no qual o seu papel é pequeno, você pode limitar as notificações para menções, quando alguém marca você especificamente, ou silenciar o canal e verificá-lo quando você puder.

Qual a melhor parte do Slack Connect? Você pode conversar com seus colaboradores externos de qualquer lugar. Baixe o app Slack para dispositivos móveis para responder de qualquer lugar, seja no seu escritório ou no do cliente.

Usar o Slack Connect para colaborar com os outros é rápido e fácil. Basta aceitar o convite, adicionar o canal em um workspace e revisitá-lo para acompanhar o progresso, participar de discussões e revisar as entregas.