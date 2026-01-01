Slack Connect로 회사 외부의 사람들과 일하기 위한 팁

어떤 고객과 많은 메일을 주고받을 때 고객이 지연을 없애기 위해 Slack 채널을 사용하자고 제안할 수 있습니다. 그리고 여러분에게 Slack Connect 채널에서 협업을 위한 초대를 보냅니다. 흥미롭지 않나요?

다만 여러분이 Slack Connect나 심지어 Slack조차 사용해본 적이 없다는 것 말고는요. 안심하세요. 기꺼이 도와드리겠습니다. 이 가이드에서는 Slack Connect가 무엇이고 어떻게 사용하는지, 그리고 알림 환경설정과 같은 몇 가지 기능에 대해 다룰 것입니다.

이메일과 작별하고 원활한 외부 커뮤니케이션 도구를 만나보세요.

기본사항부터 시작하겠습니다. Slack Connect 채널은 파트너와 실시간으로 협업할 수 있도록 둘 이상의 조직을 연결해줍니다. 예를 들어 채널을 통해 고객이나 벤더와 협업할 수 있습니다. Slack의 채널 기반 메시징을 사용하면 모두가 업데이트 사항과 정보를 보고 공유할 수 있습니다.

예를 들어 고객이 새 프로젝트 제안을 요청했다고 가정해 봅시다. 여러분은 요청을 채널에 공유하고 다른 승인자에게 회람하여 빠르게 검토할 수 있습니다. 여러 건의 이메일을 보내고 소식을 기다리는 대신 Slack에서 모두가 볼 수 있도록 하는 것입니다.

또한 Slack Connect 채널을 사용하면 여러 탭을 오가는 대신 한 곳에서 업무를 볼 수 있습니다. Slack Connect 초대를 받았을 때 회사 워크스페이스의 채널에 참여하기만 하면 됩니다. 워크스페이스는 팀이 서로 소통하거나 향후 모든 소통을 위해 채널을 만들 수 있는 채널 그룹입니다.

Slack Connect 초대를 수락하여 대화를 시작하세요.

초대로 돌아가 보겠습니다. 다른 사람이 Slack Connect 채널에 가입해 달라고 요청할 때 초대장을 받게 됩니다. 초대장은 이메일이나 Slack에서 직접 수락할 수 있습니다.

이메일에서 “시작하기”를 선택하거나 제공된 링크를 따라가면 채널에 참여하기 위한 첫 번째 단계가 완료됩니다. 잘했습니다! 다음으로 다음 중 하나를 수행하도록 요청됩니다.

기존 워크스페이스에 Slack Connect 채널을 추가합니다. (여러 워크스페이스의 멤버인 경우 하나를 선택할 수 있도록 메시지가 표시됩니다.) 몇 가지 간단한 단계를 통해 워크스페이스를 만듭니다 . 자신의 워크스페이스가 있다면 이를 통해 하나의 디지털 공간에서 모든 Slack Connect 채널을 보거나 추후에 새 채널을 추가할 수 있습니다.

채널을 연결하는 기본 장소로써 워크스페이스를 떠올려 보세요. 이곳은 여러분이 참여한 Slack Connect 채널들을 위한 곳이 될 것입니다. 작업 프로젝트를 위한 초대라면 회사의 Slack 워크스페이스에서 초대를 수락합니다. (옵션이 표시되지 않으면 slack.com에 로그인했는지 확인하세요.)

팁: Slack Connect 채널은 일반적인 Slack 채널과 마찬가지로 비공개 또는 공개로 설정할 수 있습니다. 채널이 비공개이면 워크스페이스의 다른 멤버를 추가하고 채널에 접근할 수 있도록 승인해야 합니다.

새로운 Slack Connect 채널 찾기

Slack Connect 채널은 홈 워크스페이스의 사이드바의 “연결” 아래에 표시됩니다. 채널 이름 옆의 이중 다이아몬드 아이콘은 조직 외부의 사람들과 공유됨을 상기시켜 줍니다.

채널에 있다면 조직 외부의 멤버는 작은 아이콘을 구별된다는 점을 알 수 있습니다. 이 아이콘은 일반적으로 프로필 사진의 오른쪽 하단 모서리에 있는 해당 회사의 로고입니다. 올바른 사람에게 올바른 메시지를 보내고 있다는 것을 확인할 수 있도록 채널에 외부 파트너가 있다는 메시지 필드 위에 리마인더가 있습니다.

팁: Slack Connect 채널이 바로 표시되지 않으면 자신을 초대한 팀이 참여 요청을 아직 승인하지 않은 것입니다. 잠시 기다려주세요. 채널이 준비되면 Slack에서 안내해 드립니다!

프로처럼 Slack Connect 채널 사용하기

채널에 참여했으니 이제 협업을 할 차례입니다. 메시지를 게시하여 새로운 대화를 시작하거나, 스레드에서 기존 대화를 계속하거나, 간단한 이모티콘 반응을 남길 수 있습니다. 리마인더와 저장된 항목을 사용하면 새로 공유된 공간에서 가장 중요한 내용을 추적할 수 있습니다.

외부 파트너와 협업하는 빈도에 따라 채널의 알림 환경설정에 다시 방문해야 할 수 있습니다. 예를 들어 채널이 잠재 고객과 공유된 경우 새로운 메시지가 게시될 때마다 알림을 받도록 선택할 수 있습니다. 반대로 자신의 역할이 크지 않은 현행 프로젝트 채널의 경우 누군가 구체적으로 태그를 달아 멘션한 경우로만 알림을 제한하거나 채널을 음소거하고 한가할 때 확인할 수 있습니다.

모두가 인정하는 Slack Connect의 가장 좋은 점은 무엇일까요? 이동 중에 외부의 공동 작업자와 소통할 수 있다는 것입니다. Slack 모바일 앱을 다운로드하면 여러분이 책상에 있든, 고객의 현장에 있든 언제든 응답할 수 있습니다.

Slack Connect를 사용하면 다른 사람과의 협업이 빠르고 쉬워집니다. 간단히 초대를 수락하고 새로운 채널을 워크스페이스에 추가하면 채널을 다시 방문해 진행 상황을 파악하고, 논의에 참여하고, 최종 결과물을 검토할 수 있습니다.