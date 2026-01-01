Wie du mit externen Personen in Slack Connect zusammenarbeiten kannst

Wenn du mit einem Kunden ein holpriges Gespräch per E-Mail geführt hast, kann es gut sein, dass er früher oder später vorschlägt, das ständige Warten auf die nächste E-Mail sein zu lassen und stattdessen einem Slack-Channel beizutreten. Dazu schickt er dir eine Einladung, in einem Slack Connect-Channel zusammenzuarbeiten. Spannend, oder?

Leider hast du aber Slack Connect oder vielleicht sogar Slack noch nie benutzt. Kein Grund zur Sorge! Wir helfen dir gerne weiter. In diesem Leitfaden erklären wir, was Slack Connect ist und wie du es verwendest. Außerdem stellen wir dir einige Funktionen wie z. B. die Einstellungen für Benachrichtigungen näher vor.

Tschüss E-Mail, hallo reibungslose externe Kommunikation

Fangen wir mit den Grundlagen an. Slack Connect-Channels bilden eine Brücke zwischen zwei oder mehr Unternehmen und sorgen dafür, dass du in Echtzeit mit Partnerunternehmen interagieren kannst. Zum Beispiel eignen sich Channels für die Zusammenarbeit mit Kunden oder Anbietern. Dank der Channel-basierten Nachrichtenübermittlung von Slack können alle Updates und Informationen ansehen und teilen.

Kommen wir zu unserem Beispiel zurück. Der Kunde hat ein neues Projektangebot angefordert. Du kannst die Anfrage in einem Channel teilen und alle anderen Personen mit hinzuholen, die sie sich zwecks Genehmigung ansehen sollten. So brauchst du keine E-Mails mehr zu schreiben und zu hoffen, dass sie gelesen werden. In Slack können alle alles sofort sehen.

Slack Connect-Channels bündeln außerdem deine komplette Arbeit an einem zentralen Ort. Du brauchst also nicht mehr zwischen mehreren Tabs zu wechseln. Wenn du eine Slack Connect-Einladung erhältst, kannst du dem Channel einfach aus dem Workspace deines Unternehmens beitreten, einer Gruppierung von Channels, in denen Projekt-Teams miteinander kommunizieren, oder einen neuen Channel für die zukünftige Kommunikation einrichten.

Unterhaltung durch die Annahme der Einladung zu Slack Connect beginnen

Kommen wir nochmal auf die Einladung oben zurück. Wenn dich jemand bittet, einem Slack Connect-Channel beizutreten, kann die Person dir eine Einladung schicken, die du über einen Link in der erhaltenen E-Mail oder direkt in Slack annehmen kannst.

Wenn du „Los geht’s“ in der E-Mail auswählst oder auf den angegebenen Link klickst, hast du den ersten Schritt zum Channel-Beitritt bereits gemeistert. Bravo! Als nächstes wirst du darum gebeten:

Den Slack Connect-Channel einem bestehenden Workspace hinzuzufügen. (Wenn du Mitglied in mehreren Workspaces bist, wirst du aufgefordert, einen auszuwählen.) Oder in wenigen Schritten einen Workspace zu erstellen . Mit einem eigenen Workspace hast du die Möglichkeit, all deine Slack Connect-Channels an einem digitalen Ort zu sehen und später auch neue hinzuzufügen.

Der Workspace, den du mit dem Channel verknüpfst, ist quasi dein Ausgangspunkt. Er wird auch der Ort werden, an dem sich der Slack Connect-Channel befindet, dem du beigetreten bist. Wenn es um ein berufliches Projekt geht, dann nimm die Einladung im Slack-Workspace deines Arbeitgebers an. (Falls du diese Option nicht siehst, achte darauf, dich bei slack.com anzumelden.)

Tipp: Slack Connect-Channels können offen oder geschlossen sein, so wie die normalen Slack-Channels. Handelt es sich um einen Geschlossenen Channel, müssen andere Mitglieder eines Workspace hinzugefügt und genehmigt werden, damit sie Zugriff auf den Channel erhalten.

Deinen neuen Slack Connect-Channel finden

Slack Connect-Channels werden automatisch in der Seitenleiste deines Start-Workspace angezeigt. Dort findest du sie unter der Überschrift „Verbindungen“. Neben dem Channel-Namen siehst du ein doppeltes Rautensymbol. Es zeigt dir, dass der Channel mit Leuten außerhalb deines Unternehmens geteilt wird.

Im Channel selbst kannst du dann auch erkennen, welche Mitglieder extern sind. Sie werden durch ein kleines Symbol, normalerweise das Logo ihres Unternehmens, unten rechts in ihrem Profilbild gekennzeichnet. Und damit du auch wirklich die richtige Nachricht an die richtigen Personen sendest, gibt es oberhalb des Nachrichtenfelds eine Erinnerung, dass sich auch externe Personen im Channel befinden.

Tipp: Wenn du deinen Slack Connect-Channel nicht sofort siehst, muss das Projekt-Team, das dich eingeladen hat, deine Beitrittsanfrage vielleicht erst noch genehmigen. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Slack benachrichtigt dich, sobald dir der Channel zur Verfügung steht.

Deinen Slack Connect-Channel wie ein Profi nutzen

Sobald du Mitglied des Channels bist, kann es mit der Zusammenarbeit losgehen. Du kannst eine Nachricht posten und so eine neue Unterhaltung starten, eine laufende in Threads fortführen oder schnell mit einer Emoji-Reaktion reagieren. Mit Erinnerungen und Lesezeichen kannst du im Blick behalten, was in deinem neuen geteilten Bereich am wichtigsten ist.

Je nachdem, wie regelmäßig du mit externen Partnerunternehmen zusammenarbeitest, kannst du auch deine Einstellungen für Benachrichtigungen für den Channel bearbeiten. Wenn der Channel zum Beispiel mit einem potentiellen Neukunden geteilt wird, möchtest du vielleicht bei jedem neuen Beitrag benachrichtigt werden. Handelt es sich dagegen um einen aktiven Channel für ein Projekt, in dem deine Rolle nicht so groß ist, kannst du einstellen, dass du nur bei Erwähnungen benachrichtigt wirst oder wenn dich jemand extra markiert. Oder du kannst den Channel stummschalten und einfach nachsehen, wenn du Zeit hast.

Und was ist das Beste an Slack Connect? Du kannst auch von unterwegs mit externen Partnerunternehmen kommunizieren. Lade einfach die Slack-App für Mobilgeräte herunter, dann kannst du spontan antworten – egal, wo du bist: am Schreibtisch oder bei einem Kunden vor Ort.

Mit anderen zusammenarbeiten geht mit Slack Connect ganz schnell und einfach. Nimm einfach deine Einladung an, füge den neuen Channel einem Workspace hinzu und schau einfach mal rein, wenn du den Stand der Dinge einsehen, an Besprechungen teilnehmen und die finalen Ergebnisse prüfen möchtest.