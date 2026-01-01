Consejos para trabajar con personas ajenas a tu empresa en Slack Connect

Si has estado jugando al pillapilla con un cliente en el correo electrónico, es posible que te sugiera eliminar las demoras y utilizar directamente un canal de Slack. Después te enviará una invitación para trabajar juntos en un canal de Slack Connect. Interesante, ¿verdad?

A menos que nunca hayas utilizado Slack Connect o tal vez ni siquiera Slack. No te preocupes. Intentaremos ayudarte al respecto. En esta guía explicaremos qué es Slack Connect, cómo utilizarlo y te enseñaremos algunas de sus funciones, como las preferencias de notificaciones.

Di adiós al correo electrónico y hola a una comunicación externa fluida

Empecemos con lo básico. Los canales de Slack Connect funcionan como puente entre dos o más organizaciones, de manera que puedas trabajar con tus socios en tiempo real. Por ejemplo, podrías utilizar canales para colaborar con clientes o proveedores. Con la mensajería basada en canales de Slack, todos podréis ver y compartir actualizaciones e información.

Para seguir con el ejemplo de nuestro cliente, digamos que ha solicitado una nueva propuesta de proyecto. Puedes compartir la solicitud en un canal y enviársela a otras personas para que le echen un vistazo rápido y la aprueben. En lugar de tener que enviar un montón de correos electrónicos y cruzar los dedos, todo estará en Slack para que los demás lo vean.

Los canales de Slack Connect también te permiten mantener el trabajo en un solo lugar, por lo que no tendrás que estar pasando de una pestaña a otra. Cuando recibas una invitación de Slack Connect, podrás unirte de forma sencilla al canal del espacio de trabajo de tu empresa, un grupo de canales donde los equipos se comunican, o bien crear uno nuevo para todas las futuras comunicaciones.

Inicia la conversación al aceptar tu invitación a Slack Connect

Volvamos a la invitación. Cuando alguien quiere que te unas a un canal de Slack Connect, puede enviarte una invitación, que podrás aceptar a través del correo electrónico o desde Slack, directamente.

Si seleccionas “Primeros pasos” en el correo electrónico o sigues el vínculo, habrás dado el primer paso para unirte al canal. ¡Bravo! Después, se te pedirá que selecciones alguna de las siguientes opciones:

Añadir el canal de Slack Connect a un espacio de trabajo existente (si eres miembro de varios espacios de trabajo, deberás seleccionar uno). Crear un espacio de trabajo en unos pocos pasos. Tener tu propio espacio de trabajo te permite ver todos los canales de Slack Connect en un solo espacio digital y añadir nuevos después.

Piensa en el espacio de trabajo asociado al canal como en tu lugar de reunión; se convertirá en la ubicación del canal de Slack Connect al que te has unido. Si es para un proyecto de trabajo, acepta la invitación en el lugar de trabajo de Slack de tu empresa (si no ves la opción, asegúrate de que has iniciado sesión en slack.com).

Consejo: los canales de Slack Connect pueden ser tanto cerrados como públicos, de forma similar a lo que sucede con los canales de Slack habituales. Si un canal es cerrado, será necesario añadir y aprobar a los demás miembros de un espacio de trabajo para que accedan al canal.

Cómo encontrar tu nuevo canal de Slack Connect

Los canales de Slack Connect aparecerán de forma automática en la barra lateral del espacio de trabajo de tu página de inicio, debajo del encabezado “Conexiones”. Verás un icono de dos rombos junto al nombre del canal que te recordará que se comparte con personas ajenas a tu organización.

Una vez estés en el canal, verás que se distingue a los miembros ajenos a tu organización con un pequeño icono, normalmente el logotipo de su empresa, en la esquina inferior derecha de su foto de perfil. Además, para estar completamente seguro de que estás enviando el mensaje correcto a las personas adecuadas, verás un recordatorio sobre el campo de mensajes que indica que hay socios externos en el canal.

Consejo: si no ves tu canal de Slack Connect de inmediato, es posible que el equipo que te ha invitado todavía tenga que aprobar tu solicitud para unirte. Paciencia. Slack te notificará cuando el canal esté listo.

Utiliza tu canal de Slack Connect como un profesional

Ahora que estás dentro, es el momento de colaborar. Puedes iniciar una nueva conversación al publicar un mensaje, continuar en uno que ya exista en los hilos de conversaciones u opinar de forma rápida con una reacción emoji. Utiliza recordatorios y elementos guardados para realizar un seguimiento de lo más importante en tu nuevo espacio compartido.

Según la frecuencia con la que trabajes con tus socios externos, es posible que quieras volver a revisar las preferencias de notificaciones del canal. Por ejemplo, si el canal se comparte con un cliente potencial, es posible que quieras recibir notificaciones cada vez que se publiquen mensajes nuevos. Por el contrario, si se trata de un canal de un proyecto activo en el que desempeñas un papel limitado, puedes limitar las notificaciones a menciones, que es cuando alguien te etiqueta específicamente, o bien silenciar el canal y revisarlo en tu tiempo libre.

¿Cuál podría decirse que es la mejor parte de Slack Connect? Que puedes comunicarte con tus colaboradores externos en cualquier lugar. Descárgate la aplicación de Slack para móviles y responde desde cualquier sitio, ya sea desde tu escritorio o cuando estés con un cliente.

Utilizar Slack Connect para colaborar con otras personas es rápido y sencillo. Acepta la invitación, añade el nuevo canal a un espacio de trabajo y entra cuando quieras para verificar el progreso, participar en conversaciones y revisar entregas finales.