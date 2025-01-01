Grammarly 如何在 Slack 的帮助下致力于提升人们的写作质量

不论客户编写的是电子邮件、博文、即时消息还是报告，无论工作地点在何处，Grammarly 都可以帮助他们快速开展有效沟通。

Grammarly 是一家提供 AI 写作辅助工具的全球领先企业，帮助超过三千万人和五万支专业团队更快、更明智地完成日常工作。作为 AI 通信领域的先驱，Grammarly 深知高效沟通在工作场所中的重要性。因此，该公司在寻找工作效率管理平台来帮助团队成员进行顺畅沟通并对日常任务进行自动化处理时，Slack 似乎是他们的最佳选择。

Grammarly 营销运营部高级经理 Kelli Meador 表示：“我们非常依赖于 Slack，几乎所有沟通都是在 Slack 中完成的。我们借助它进行项目规划并在多个不同的小组之间进行沟通。”

请阅读下文，了解 Grammarly 如何借助 Slack 优化沟通策略。

提升营销与销售团队之间协调潜在客户的能力

Grammarly 营销团队借助 Slack 专用频道实时协调潜在客户。该团队与销售、客户成功和产品管理等其他团队进行合作，以针对潜在客户更快地采取行动。

Grammarly 还使用 Salesforce Marketing Cloud，并将 Tableau 和 Account Engagement 等产品集成到 Slack 中。

Tableau 为 Grammarly 提供了宝贵的数据和 AI 预测，帮助团队作出明智的决策。营销部门每周都会召开由 Tableau 数据和洞察信息驱动的漏斗顶部会议。团队可以从会议中了解到营销合格潜在客户的数量为多少以及这些客户的来源。

Meador 说道：“我们也在 Slack 中使用 Tableau，因此，如果产生了数据相关问题，我们可以将 Tableau 中的图表直接发送至 Slack 进行讨论，这非常棒。”

在 Marketing Cloud Account Engagement 的辅助下，Grammarly 可以利用 AI 识别具有最大购买潜力的关键客户。当关键客户中产生新的潜在客户，营销团队与客户成功团队将在 Slack 频道中自动共享相应信息，让所有人员都能快速做出响应。

在 Slack 和 Salesforce 的共同加持下，Grammarly 的潜在客户业务机会的平均转化速度从 60-90 天缩短至 30 天。

“我们的营销团队和销售团队在潜在客户管理以及提升转化率方面实现了更好的协调，同时提升了效率。” Grammarly 营销运营部高级经理 Kelli Meador

加强内部及外部协作

Slack 助力 Grammarly 团队成员相互间以及与外部供应商和合作伙伴进行高效协作。利用 1,000 多个公共频道，员工可在线即时聊天，提升项目完工的速度。

在网络会议开展前、开展期间及开展后，营销部门均会使用 Slack。营销团队和销售团队成员在 Slack 中协同工作，从而确保网络会议的准备工作就绪，并在会议结束后就报告内容进行协作。

Meador 表示：“对于最为关键的项目，不同的团队间都需要大量的交叉协作。我们将所有的团队成员添加到对应项目的 Slack 频道中。在这些专用 Slack 频道内，我们会将一部分频道用于进行关键客户协调以及在营销团队与销售团队之间完成网络会议的交接工作。”

Slack Connect 可以让 Grammarly 团队通过 120 多个 Slack Connect 频道与外部合作伙伴、机构和供应商进行安全通信。

“Slack 不仅改善了我们内部的沟通与协作，还在通过 Slack Connect 与外部合作伙伴和机构进行异步协同工作方面起到了决定性作用” Grammarly 营销运营部经理 Jacqueline Freedman

其中一个实例是，Grammarly 近期通过 Slack Connect 与外部创意机构合作，设计并发布了一份研究报告，其中探讨了无效沟通对企业的影响。这项与 Harris Poll 合作开展的年度研究表明，工作场所内存在的无效沟通已导致全美企业每年损失高达 1.2 万亿美元。

Freedman 说道：“Grammarly 采用远程工作优先的混合工作模式，因此，并非所有员工、合作伙伴和承包商都位于同一时区甚至是国家。我们从与 Harris Poll 的共同研究中了解到，工作中的沟通不畅是一个代价高昂且日益严重的问题，而 Slack 可以帮助我们提升团队的沟通效率。”

集成与自动化让工作变得更轻松

从在 Zoom 上视频通话，到通过第三方应用订餐，Grammarly 团队成员利用 Slack 集成功能完成了所有工作。Slack 集成了 2,600 多款应用，可最大程度地减少为完成不同任务而在不同选项卡间进行切换的需要。

Meador 说道：“我喜欢 Slack 带来的互联性。我在 Slack 中设置好了Asana还有我的个人应用，比如餐食服务应用。所以当我在办公室点完午餐后，我会收到一则 Slack 信息，提醒我午餐已经在餐厅准备好了。”

Grammarly 团队成员利用 Slack 的“设置发送时间”功能，在更合适的时间将信息发送给位于全球各地的同事。他们可以在准备好时起草信息内容，然后视对方的工作时间而确定信息的发送时间。同样，Slack 的“保存留待以后处理”功能可以让团队成员保存重要的信息或文件，以便在日后回溯。

Slack 诸如机器人程序等自动化功能也有助于团队保持工作效率与联系。Grammarly 的全球团队遍及北美和欧洲，因此，他们设置了一个机器人程序，来通知团队成员关于公司的重要更新内容。

表情功能也可以让 Grammarly 团队成员在屏幕背后表达自己的感受。Freedman 说道：“尤其是在工作更加异步化的远程工作环境中，有时你的情感和语气无法以预期的方式表达出来。这是 Grammarly 在帮助客户以他们希望的方式传达信息的过程中所重点关注的一个挑战，而 Slack 中的表情工具的确起到了应有的作用。你还可以自定义并上传表情，因此，表情的选择是无穷尽的。”

作为领先企业继续深耕 AI 领域

Grammarly 致力于提供值得信赖的 AI 写作辅助服务已有 14 余年，而现在，Grammarly 希望挖掘文字背后的力量，为以 AI 连接的工作场所提供无穷动力。今年发布的生成式 AI 功能使得以写作润色技术闻名的 Grammarly 获得了更加强大的客户支持能力。

Grammarly 借助 AI 技术不断发展与创新，但其目标始终如一——让人员和企业通过更好的沟通获得更好的结果。拥有 Slack 的强有力支撑，Grammarly 便能做到这一点。