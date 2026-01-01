Grammarly 如何在 Slack 的協助下提升全球的寫作能力

舉凡電子郵件、部落格文章、即時訊息或報告，不論客戶在寫什麼或在哪工作，Grammarly 都能協助他們快速又有效地溝通。

Grammarly 是領先全球的 AI 寫作輔助工具，每天協助超過 3,000 萬人和 5 萬個專業團隊更快速、更聰明地工作。Grammarly 無疑是 AI 輔助溝通的先鋒，深知在職場上高效溝通的重要。因此，他們希望能與生產力平台合作，以協助團隊成員流暢溝通，並將例行工作自動化，而 Slack 似乎就是完美的合作對象。

Grammarly 行銷營運資深經理 Kelli Meador 表示：「我們極度仰賴 Slack，幾乎所有事務都是透過 Slack 溝通。不管是進行專案規劃，還是許多不同群組需要溝通，都少不了 Slack。」

現在就來深入瞭解 Grammarly 如何使用 Slack 改寫內部溝通策略吧！

讓行銷和銷售團隊同步掌握商機資料

Grammarly 的行銷團隊使用專屬 Slack 頻道，即時掌握一致的商機資料。行銷團隊會與其他團隊合作，例如銷售、客戶成功和產品管理團隊，加速對商機採取行動。

Grammarly 也使用 Salesforce Marketing Cloud，並將 Tableau 和 Account Engagement 等 Salesforce 產品整合至 Slack。

透過 Tableau，Grammarly 可存取寶貴的資料及取得 AI 預測，協助團隊做出明智決定。行銷部門運用 Tableau 提供的資料和洞察，每週召開行銷漏斗頂層會議。在這些會議中，團隊可看到行銷有效潛在客戶 (MQL) 的數目，以及這些客戶的來源。

Meador 指出：「我們也在 Slack 中使用 Tableau。如果對資料有所疑問，我們可以直接從 Tableau 將圖表傳送至 Slack，立即展開討論，這種工作模式簡直棒透了。」

在 Marketing Cloud Account Engagement 的輔助下，Grammarly 能運用 AI 找到最有可能購買的重要客戶。從重要客戶發現新的商機時，行銷和客戶成功團隊的 Slack 頻道就會自動分享商機資料，讓所有人能快速回應。

Grammarly 結合 Slack 和 Salesforce 的強大功能，使商機的機會轉換速度從平均 60 到 90 天縮短為 30 天。

「我們的行銷和銷售團隊能更順暢地掌握一致資訊，商機管理效率和達成商機額度的速度雙雙提升。」 Grammarly 行銷營運資深經理 Kelli Meador

促進內外部協作

Slack 不僅提升 Grammarly 團隊內部的合作效率，也協助團隊與外部廠商和合作夥伴共事。Grammarly 擁有超過 1,000 個公開頻道，員工可以即時交談，以更快的速度完成專案。

行銷團隊在網路研討會開始前、進行期間，以及研討會結束後，都能使用 Slack 管理網路研討會。行銷和銷售團隊成員透過 Slack 攜手合作，共同確保網路研討會的一切均已準備就緒，並在會議結束後一起彙整報告內容。

「我們最重要的計畫涉及許多跨團隊協作。」Meador 表示。「我們將所有團隊成員加入專案的 Slack 頻道。我們最常使用 Slack 專用頻道的方式，是協助行銷和銷售團隊同步掌握重要客戶，以及交接網路研討會的相關事務。」

Slack Connect 讓 Grammarly 團隊能透過超過 120 個 Slack Connect 頻道，與外部合作夥伴、代理商和廠商安全無礙地溝通。

「Slack 不只對內部溝通和協作相當實用，我們還透過 Slack Connect 與外部合作夥伴和代理商非同步合作。對我們來說，Slack 有如命脈一般重要。」 Grammarly 行銷營運經理 Jacqueline Freedman

舉例來說，Grammarly 最近在整個設計流程中，透過 Slack Connect 與外部創意人員協作，並發表研究報告，探討無效溝通對企業的影響。這項與 Harris Poll 合作的年度研究顯示，職場溝通不良導致美國企業每年損失高達 1.2 兆美元。

「Grammarly 以遠端工作優先的混合模式運作，所有員工或合作夥伴和承包商並非都在同一個時區，或甚至同一個國家/地區。」Freedman 表示。「我們從與 Harris Poll 合作的研究中瞭解到，工作上溝通不良的問題代價非常高昂，而且這個問題持續惡化。Slack 讓我們的團隊能夠有效率地溝通。」

整合及自動化讓工作更輕鬆

Grammarly 團隊成員善用 Slack 整合功能，從透過 Zoom 進行視訊通話，乃至透過第三方應用程式訂購餐點，全都可以輕鬆完成。Slack 整合超過 2,600 個應用程式，大幅減少在標籤間切換的時間，更快完成不同工作。

Meador 表示：「我喜歡 Slack 互相連結的特性。我在 Slack 設定了 Asana，也設定好個人應用程式，例如我們的餐飲服務，因此如果我在辦公室訂午餐，員工餐廳備好我的午餐時，應用程式就會傳送 Slack 訊息給我。」

Grammarly 團隊使用 Slack 的「預定傳送」功能，設定訊息在全球各地的同事比較方便查看的時間傳送。團隊成員可以在方便撰寫的時候寫好訊息，等到其他人的上班時間再傳送出去。同樣地，Slack 的「儲存以供稍後使用」功能，可讓團隊成員儲存稍後要記得處理的重要訊息或檔案。

Slack 的自動化功能 (例如機器人) 也有助於團隊維持生產力及保持聯繫。Grammarly 的團隊成員分散於北美洲和歐洲，於是他們設定機器人，通知團隊成員公司重要的最新消息。

表情符號讓 Grammarly 團隊成員即使透過螢幕，也能表達自我。「情緒和語調有時未能以預期的方式傳遞給對方，尤其是在更趨向非同步的遠端工作優先模式下，這個問題更是明顯。Grammarly 希望能協助客戶明確表達希望傳遞的訊息，因此我們相當關注這個難題，而 Slack 表情符號等工具的確幫了大忙。現在我們還可以自訂並上傳自己的表情符號，選擇無窮無盡。」Freedman 如此表示。

持續穩居 AI 領導地位

Grammarly 過去 14 年來提供值得信賴的 AI 寫作輔助服務，現在該公司希望超越文字，透過 AI 建立緊密連結的職場環境。Grammarly 在今年推出生成式 AI 功能，除了提供原本就名聞遐邇的寫作修改服務，更在其他方面為客戶提供更廣泛的支援。

儘管 Grammarly 持續成長並運用 AI 創新，但全力協助使用者和企業透過更順暢的溝通獲致更棒的業務成果，依舊是他們不變的使命。藉助 Slack 的些許協助，Grammarly 更有能力能夠實現這個願景。