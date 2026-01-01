Grammarly가 Slack의 도움으로 전 세계의 글쓰기를 개선하는 방법

이메일, 블로그 포스트, 인스턴트 메시지, 보고서 등 고객이 어떤 글을 작성하든 또는 어디서 근무하든, Grammarly가 빠르고 효과적으로 소통하도록 도와줍니다.

Grammarly는 전 세계를 선도하는 AI 글쓰기 지원 회사로, 매일 3천만 명, 5만 개 이상의 전문 팀이 더 빠르고 스마트하게 일하도록 도와줍니다. AI 지원 커뮤니케이션의 선두 주자인 Grammarly는 직장에서 효율적인 커뮤니케이션이 중요하다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 팀원들이 원활하게 소통하고 일상적인 작업을 자동화할 수 있는 생산성 플랫폼을 찾고 있을 때, Slack이 최적의 도구로 보였습니다.

“저희 조직에서는 Slack을 정말 많이 사용합니다. 거의 모든 소통이 Slack을 통해 이루어지죠. 프로젝트 계획은 물론 여러 그룹 간의 소통에도 Slack을 사용하니까요.”라고 Grammarly의 마케팅 운영 부문 선임 관리자인 Kelli Meador는 말합니다.

Grammarly가 Slack으로 커뮤니케이션 전략을 어떻게 다시 세웠는지 살펴볼까요.

마케팅과 영업 팀 간의 리드 조정 개선

Grammarly의 마케팅 팀은 전용 Slack 채널을 사용하여 리드들에 대해 실시간으로 조정합니다. 마케팅 팀은 영업, 고객 성공, 제품 관리 팀 등 다른 팀과 협업하여 리드에 대해 더 빠르게 대응합니다.

Grammarly는 또한 Salesforce Marketing Cloud를 사용하고 Tableau 및 Account Engagement와 같은 Salesforce 제품을 Slack에 통합합니다.

Tableau는 Grammarly가 중요한 데이터와 AI 예측을 이용할 수 있도록 하여 팀이 정보에 기반한 결정을 내리도록 돕습니다. 마케팅 부서는 Tableau의 데이터와 인사이트를 바탕으로 주간 퍼널 최상단 회의를 엽니다. 이 회의에서 얼마나 많은 MQL이 어디로부터 유입되었는지 확인할 수 있습니다.

“저희는 Slack에서 Tableau도 사용합니다. 데이터에 대한 질문이 있으면 Tableau에서 바로 표를 Slack으로 보내고, Slack에서 논의를 시작할 수 있어서 아주 좋습니다.”라고 Meador는 말합니다.

Marketing Cloud Account Engagement를 사용하여, Grammarly는 AI를 활용해 구매 가능성이 가장 높은 주요 계정을 식별할 수 있습니다. 주요 계정에서 새 리드가 유입되면 마케팅과 고객 성공 팀 간의 Slack 채널에 자동으로 공유되어 모두가 빠르게 응답할 수 있습니다.

Slack과 Salesforce의 힘이 합쳐지며 Grammarly의 리드 기회 전환 속도는 60~90일에서 평균 단 30일로 개선되었습니다.

“마케팅과 영업 팀은 리드 관리와 리드 할당 속도 면에서 일관성과 효율성이 높아졌습니다.” Grammarly 마케팅 운영 부문 선임 관리자 Kelli Meador

내부 및 외부 협업 강화

Slack은 Grammarly 팀원들이 내부는 물론, 외부 벤더 및 파트너사와 효율적으로 협업하도록 돕습니다. 1,000개 이상의 공개 채널을 통해, 직원들은 즉시 이야기를 나누고 프로젝트를 더 빠르게 마칠 수 있습니다.

마케팅 부서는 웨비나가 진행되는 동안과 진행 전후에도 웨비나 관리를 위해 Slack을 사용합니다. 마케팅 팀과 영업 팀 사람들은 웨비나가 잘 이뤄지도록 준비하고 끝난 후에는 보고를 위해 Slack에서 함께 작업합니다.

“저희의 가장 중요한 이니셔티브에는 팀 간의 협업이 많이 이뤄집니다.”라고 Meador는 말합니다. “필요한 모든 팀원들을 프로젝트 Slack 채널에 추가합니다. 전용 Slack 채널의 최고 사용 사례 중 몇 가지는 마케팅과 영업 팀 간의 주요 계정 조정과 웨비나 관련 업무 이관입니다.”

Grammarly 팀은 Slack Connect 기능을 통해 120개 이상의 Slack Connect 채널을 사용함으로써 외부 파트너, 기관, 벤더와 안전하게 소통할 수 있습니다.

“Slack은 내부 커뮤니케이션과 협업에 중요할 뿐만 아니라, Slack Connect로 외부 파트너나 기관과 비동기식으로 작업하는 데에도 생명줄 역할을 합니다.” Grammarly 마케팅 운영 부문 관리자 Jacqueline Freedman

예를 들어, Grammarly는 최근 비효율적인 커뮤니케이션이 비즈니스에 미치는 영향을 살펴보는 연구 보고서를 설계하고 게시하는 과정 전반에서 걸쳐 Slack Connect를 통해 외부 크리에이티브 기관과 협업했습니다. Harris Poll과의 파트너십을 통해 진행된 이 연간 연구에 따르면 열악한 직장 커뮤니케이션으로 인해 미국 회사는 이미 해마다 1.2조의 비용을 지출한다고 합니다.

“Grammarly는 원격을 우선으로 하는 하이브리드 모델로 운영됩니다.”라고 Freedman은 말합니다. “따라서 파트너사나 협력 업체 등 저희 모두가 같은 시간대, 심지어 같은 국가에서 일하진 않습니다. Harris Poll과의 연구를 통해 직장에서의 잘못된 의사소통은 비용 소모가 매우 크며 문제를 심화시킨다는 점과 Slack을 사용해 팀이 효율적으로 소통하는 능력을 키울 수 있다는 점을 알게 되었습니다.”

통합과 자동화로 더욱 쉬워지는 업무

Grammarly 팀원들은 Zoom을 통해 화상 통화를 받는 일부터 타사 앱으로 음식을 주문하는 일에 이르기까지 모든 일에 Slack 통합을 사용합니다. Slack은 2,600개 이상의 앱과 통합되어 여러 작업을 완료하기 위해 탭들을 오가는 일을 최소화해 줍니다.

“저는 Slack의 상호 연결이라는 특징이 마음에 듭니다.”라고 Meador는 말합니다. “Asana도 설정되어 있고, 식사 서비스와 같은 개인적인 앱도 있습니다. 따라서 사무실에서 점심을 주문하면 Slack에서 점심이 식당에 준비되어 있다는 메시지가 전송됩니다.”

Grammarly 팀원들은 Slack의 “전송 예약” 기능을 사용하여 전 세계 동료에게 더 편리한 시간에 메시지를 보내도록 예약합니다. 팀원들은 준비되었을 때 메시지를 작성하고, 상대방의 업무 시간에 보내지도록 전송을 미룰 수 있습니다. 이와 비슷하게, Slack의 “나중을 위해 저장” 기능을 사용하면 팀원들은 나중에 다시 기억해야 하는 중요한 메시지나 파일을 저장할 수 있습니다.

봇과 같은 Slack의 자동화 기능도 팀이 생산적이고 연결된 상태가 되도록 도와줍니다. Grammarly는 북미와 유럽에 해외 팀을 두고 있으며, 팀원들에게 중요한 회사 업데이트를 알리기 위해 봇이 설정되어 있습니다.

이모티콘도 Grammarly 팀원들이 화면 너머에서 자신을 표현하는 데 도움이 됩니다. Freedman은 다음과 같이 말합니다. “우리가 비동기식으로 더 많이 일하는 원격 기반의 업무 환경에서는 특히 감정과 어조가 의도한 방식대로 전달되지 않는 경우가 있습니다. Grammarly에서는 고객이 원하는 대로 정확하게 메시지를 전달하도록 돕기 위해 이런 어려움에 아주 많이 신경쓰고 있으며, Slack 이모티콘과 같은 도구는 큰 도움이 될 수 있습니다. 이모티콘을 원하는대로 만들어 자신만의 이모티콘을 업로드할 수 있기 때문에 선택지가 무한하죠.”

AI의 리더로서 계속 사세 확장 중

Grammarly는 신뢰할 수 있는 AI 글쓰기 지원을 14년 이상 제공해 왔으며, 이제 회사는 말뿐이 아닌 AI로 연결된 업무 환경을 구현하고자 합니다. 올해 생성형 AI 기능이 출시되면서 Grammarly는 글쓰기 수정 단계를 훨씬 뛰어넘어 고객을 지원하는 능력이 더욱 커졌습니다.

Grammarly가 AI로 꾸준히 성장하고 혁신하면서, 사람과 기업들이 더 나은 커뮤니케이션을 통해 더 좋은 결과를 얻을 수 있도록 만드는 데 집중하는 행보는 변하지 않을 것입니다. Slack에서 약간의 도움만 받아도 바로 실현할 수 있습니다.