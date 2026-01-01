Cómo Grammarly mejora la escritura en todo el mundo con ayuda de Slack

Correos electrónicos, publicaciones de blog, mensajería instantánea, informes... Sea lo que sea que escriban nuestros clientes, Grammarly les ayuda a comunicarse de manera rápida y efectiva.

Grammarly es el principal asistente de escritura con IA del mundo y ayuda a más de 30 millones de personas y 50 000 empresas cada día a trabajar de forma más práctica y rápida. Como precursor de la comunicación asistida por IA, Grammarly comprende la importancia de comunicarse de forma eficiente en el lugar de trabajo. Por ello, a la hora de buscar una plataforma de productividad que ayudase a su equipo a mantener una conexión fluida y automatizar las tareas rutinarias, Slack era la opción perfecta.

“Somos una organización que depende en gran medida de Slack. La mayoría de nuestra comunicación pasa por Slack. Lo utilizamos para planificar proyectos y para colaborar entre diferentes grupos”, dice Kelli Meador, gerente sénior de Operaciones de Marketing en Grammarly.

Veamos cómo Grammarly ha reescrito su estrategia de comunicación con Slack.

Mejora de la coordinación sobre los candidatos entre los equipos de marketing y ventas

El equipo de marketing de Grammarly utiliza los canales dedicados de Slack para coordinarse sobre los candidatos en tiempo real. Marketing trabaja con otros equipos, como ventas, satisfacción del cliente y gestión del producto, para llevar a cabo acciones con los candidatos de manera más rápida.

Grammarly también utiliza Salesforce Marketing Cloud e integra productos de Salesforce como Tableau y Account Engagement en Slack.

Tableau le da acceso a Grammarly a datos útiles y predicciones de IA para ayudar al equipo a tomar decisiones informadas. El departamento de Marketing celebra reuniones semanales tipo “cumbre del embudo” (Top-of-Funnel) en la que se usan datos e información que proporciona Tableau. En estas reuniones, pueden ver cuántos candidatos han incorporado y cómo los han conseguido.

“También usamos Tableau dentro de Slack. Así que, si hay alguna pregunta sobre los datos, podemos enviar el gráfico de Tableau a Slack y hablar sobre él ahí mismo, lo cual es fantástico”, afirma Meador.

Al usar Marketing Cloud Account Engagement, Grammarly puede aprovechar los beneficios de la IA para identificar las cuentas clave que tienen más probabilidad de comprar. Cuando llega un nuevo candidato desde una cuenta clave, se comparte automáticamente en un canal de Slack entre los equipos de marketing y satisfacción del cliente, lo que facilita a todos el poder responder rápidamente.

Con el poder combinado de Slack y Salesforce, la rapidez con la que Grammarly convierte las oportunidades de los candidatos ha mejorado de entre 60 y 90 días a tan solo 30 de media.

“Nuestros equipos de marketing y ventas están más coordinados y han aumentado su eficiencia en gestión de candidatos y nuestros índices de rapidez en conversión de candidatos”. Kelli Meador Gerente sénior de Operaciones de Marketing, Grammarly

Impulsar la colaboración interna y externa

Slack ayuda a los miembros del equipo de Grammarly a colaborar de manera eficaz entre sí y con los proveedores y socios externos. Los empleados cuentan con más de 1000 canales abiertos para chatear instantáneamente y completar los proyectos más rápido.

El departamento de Marketing utiliza Slack para la gestión de sus webinarios, antes, durante y después de que tenga lugar. Los miembros de los equipos de marketing y ventas trabajan juntos en Slack para garantizar que el webinario está listo para comenzar y para colaborar en los informes cuando finaliza.

“Nuestras iniciativas más importantes necesitan mucha colaboración entre los equipos”, señala Meador. “Todos los implicados se unen al canal del proyecto en Slack. Algunos de nuestros casos prácticos principales para los canales dedicados de Slack son la alineación de cuentas clave y la colaboración en webinarios entre Marketing y Ventas”.

Gracias a Slack Connect el equipo de Grammarly puede comunicarse de manera segura con los socios, agencias y proveedores externos con más de 120 canales de Slack Connect.

“Slack no solo es necesario para nuestras comunicaciones internas y la colaboración, también es nuestro salvavidas para el trabajo asíncrono con socios y agencias externos a través de Slack Connect”. Jacqueline Freedman Gerente de Operaciones de Marketing , Grammarly

Por ejemplo, recientemente Grammarly ha colaborado con una agencia creativa externa a través de Slack Connect en el proceso de diseño y publicación de un estudio que analiza las repercusiones empresariales de una comunicación inefectiva. Este estudio, que se lleva a cabo anualmente en colaboración con The Harris Poll, demuestra que una mala comunicación en el trabajo ya cuesta a las empresas estadounidenses hasta 1,2 billones de dólares cada año.

“En Grammarly tenemos un modelo híbrido en el que prima el trabajo remoto”, afirma Freedman. “Por eso, no todos los trabajadores (o nuestros socios y contratistas) están en la misma zona horaria o ni siquiera en el mismo país. Gracias a nuestro estudio con The Harris Poll sabemos que la falta de comunicación en el trabajo tiene un coste increíblemente alto y es un problema cada vez mayor. Al usar Slack podemos contribuir a que nuestro equipo se comunique de manera más eficaz”.

Hacer el trabajo más fácil gracias a las integraciones y a la automatización

Los miembros del equipo de Grammarly usan las integraciones de Slack para todo: desde videollamadas por Zoom hasta pedir comida a través de aplicaciones de terceros. Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, lo que permite reducir la necesidad de tener que cambiar de pestañas para realizar las diferentes tareas.

“Me encanta que Slack esté tan interconectado”, señala Meador. “Tengo mi Asana configurada aquí. También mis aplicaciones personales, como nuestro servicio de comidas. Así que, si estoy en la oficina y he pedido comida, recibo un mensaje de Slack donde me avisan de que mi comida ya está preparada en el comedor”.

Los miembros del equipo de Grammarly utilizan la función de “Envío programado” de Slack para programar mensajes para los compañeros que viven en otra parte del mundo a una hora que les venga mejor. Pueden escribir el mensaje cuando quieran y programar el envío en el horario laboral de la otra persona. Del mismo modo, la función “Guardar para más tarde” de Slack permite a los miembros del equipo guardar mensajes o archivos importantes que pueden querer recuperar más tarde.

Las funciones de automatización de Slack, como los bots, también ayudan al equipo a ser productivos y mantenerse conectados. Grammarly tiene un equipo global en América del Norte y Europa, y hay un bot configurado para informar a los miembros del equipo sobre novedades importantes de la empresa.

Con los emoji, los miembros del equipo de Grammarly también pueden expresarse mejor desde el otro lado de la pantalla. Según Freedman, “especialmente en un mundo en el que prevalece el trabajo remoto y en el que trabajamos de manera asíncrona, a veces las palabras y el tono no suenan como deberían. En Grammarly nos preocupamos mucho por que nuestros clientes perciban los mensajes de la manera correcta y, para eso, herramientas como los emoji de Slack son muy útiles. También puedes personalizar los emoji y subir los tuyos propios, así que las opciones son infinitas”.

Seguir creciendo como líder en IA

Grammarly lleva 14 años ofreciendo ayuda para redactar textos a través de IA. Ahora, la empresa quiere ir más allá de las palabras para impulsar lugares de trabajos conectados por IA. El lanzamiento de las funciones de la IA generativa este año ha ampliado la capacidad de Grammarly de dar servicio a sus clientes mucho más allá del paso de revisión de textos por el que se les conoce.

Grammarly sigue creciendo e innovando con IA, y su objetivo de ofrecer a las personas y las empresas mejores resultados gracias a una mejor comunicación no va a cambiar. Con algo de ayuda de Slack, conseguirá el poder que necesita para conseguirlo.