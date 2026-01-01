Comment Grammarly améliore la rédaction de contenus aux quatre coins du monde avec l’aide de Slack

E-mails, articles de blog, messagerie instantanée, rapports : quelle que soit la nature des écrits de ses clients ou l’endroit où ils travaillent, Grammarly est là pour les aider à communiquer de façon rapide et efficace.

Grammarly est la première entreprise du monde qui propose une assistance à la rédaction basée sur l’IA : elle aide plus de 30 millions d’utilisateurs et 50 000 équipes professionnelles à travailler plus vite et plus intelligemment chaque jour. En tant que précurseur de la communication basée sur l’IA, Grammarly a conscience de l’importance d’une communication efficace au travail. Alors au moment de chercher une plateforme de productivité pour aider les collaborateurs à échanger en toute simplicité et à automatiser les tâches routinières, Slack est apparu comme la solution idéale.

« Notre entreprise s’appuie beaucoup sur Slack. La quasi-totalité de nos communications passe par la plateforme. Nous l’utilisons pour la planification de projets et pour les communications entre de nombreux groupes différents, » explique Kelli Meador, directrice senior des opérations marketing chez Grammarly.

Découvrez la façon dont Grammarly a repensé sa stratégie de communication avec Slack.

Améliorer l’alignement des prospects entre le marketing et les ventes

Chez Grammarly, l’équipe en charge du marketing utilise des canaux Slack dédiés pour se coordonner avec les prospects en temps réel. Elle travaille avec d’autres équipes, comme celles des ventes, du succès client et de la gestion des produits, afin de répondre aux prospects plus rapidement.

Grammarly s’appuie également sur Salesforce Marketing Cloud et intègre des produits Salesforce comme Tableau et Account Engagement au sein de Slack.

Tableau offre à Grammarly l’accès à des données précieuses et à des prévisions basées sur l’IA afin d’aider l’équipe à prendre des décisions éclairées. Le service marketing organise des réunions hebdomadaires de début de cycle basées sur des données et des informations fournies par Tableau. Durant ces réunions, l’équipe est en mesure de constater le nombre de MQL et d’où ils proviennent.

« Nous fonctionnons aussi avec Tableau au sein de Slack. Si nous avons une question au sujet des données, nous pouvons envoyer le graphique dans Tableau directement depuis Slack et commencer un échange ici. C’est formidable, » explique la directrice des opérations marketing.

L’utilisation de Marketing Cloud Account Engagement permet à Grammarly de tirer parti de l’IA afin d’identifier les comptes clés, les plus susceptibles d’acheter. Lorsqu’un nouveau prospect s’ajoute à partir d’un compte clé, celui-ci est automatiquement partagé dans un canal Slack entre les équipes du marketing et du succès client. Résultat : tout le monde a la possibilité d’y répondre beaucoup plus rapidement.

Grâce aux fonctionnalités combinées de Slack et Salesforce, la vitesse de conversion des opportunités de prospects de Grammarly s’est nettement améliorée, passant d’un délai situé entre 60 et 90 jours à seulement 30 jours en moyenne.

« Nos équipes marketing et commerciales ont constaté une meilleure coordination et une plus grande efficacité dans la gestion des prospects. Nous avons gagné en rapidité pour atteindre les quotas de prospects. » Kelli Meador Directrice senior des opérations marketing, Grammarly

Renforcer la collaboration interne et externe

Slack aide les membres de l’équipe de Grammarly à collaborer de façon efficace les uns avec les autres, mais également avec les fournisseurs et les partenaires externes. Avec plus de 1 000 canaux publics, les salariés sont en mesure d’échanger de façon instantanée et de terminer des projets plus rapidement.

Le service marketing utilise Slack pour sa gestion des conférences en ligne de A à Z. Les équipes marketing et commerciales collaborent dans Slack pour s’assurer que la conférence est prête, puis pour rédiger des rapports une fois l’événement terminé.

« Nos initiatives les plus essentielles font l’objet d’une importante collaboration transverse entre les équipes, » précise Kelli Meador. « Nous ajoutons l’ensemble de nos collègues au canal de projet Slack. Parmi les cas d’utilisation les plus fréquents des canaux Slack dédiés, nous pouvons mentionner la coordination des comptes clés et les transferts de conférences en ligne entre les équipes marketing et commerciales. »

Slack Connect permet à l’équipe de Grammarly de communiquer en toute sécurité avec des partenaires externes, des agences et des fournisseurs, avec plus de 120 canaux Slack Connect.

« Non seulement Slack joue un rôle essentiel pour nos communications internes et la collaboration, mais c’est aussi notre outil de choix pour le travail asynchrone avec les agences et les partenaires externes via Slack Connect. » Jacqueline Freedman Responsable des opérations marketing, Grammarly

Par exemple, Grammarly a récemment collaboré avec une agence de création externe par le biais de Slack Connect tout au long du processus de conception et de publication d’un rapport d’étude qui s’intéresse aux impacts d’une communication inefficace sur les entreprises. L’étude annuelle, menée en partenariat avec The Harris Poll, montre qu’une mauvaise communication au travail coûte déjà jusqu’à 1,2 billion de dollars chaque année aux entreprises américaines.

« Grammarly fonctionne avec un modèle hybride qui généralise le télétravail, » explique Jacqueline Freedman. « Qu’il s’agisse de notre équipe, de nos partenaires ou de nos sous-traitants, nous ne sommes pas tous sur le même fuseau horaire, ni dans le même pays. Nous savons grâce à notre étude menée avec The Harris Poll qu’une mauvaise communication au travail est un problème croissant et extrêmement coûteux. Avec Slack, notre propre équipe peut communiquer efficacement. »

Faciliter le travail avec les intégrations et l’automatisation

Les membres de l’équipe de Grammarly utilisent les intégrations de Slack pour tout : ils passent des appels vidéo depuis Zoom et commandent même leurs repas grâce à des applications tierces. Slack s’intègre à plus de 2 600 applications. Inutile désormais de passer d’un onglet à un autre pour accomplir différentes tâches.

« J’adore le sentiment de connexion offert par Slack, » explique Kelli Meador. « Mon application Asana y est configurée. J’ai aussi mes applications personnelles, comme notre service de repas. Ainsi, lorsque je suis au bureau et que je commande mon déjeuner, l’application m’envoie un message Slack pour me dire qu’il m’attend à la cafétéria. »

Les collaborateurs de Grammarly utilisent la fonctionnalité « programmer l’envoi » de Slack pour programmer l’envoi de messages à des collègues à l’étranger aux heures qui leur conviennent mieux. Ils peuvent rédiger le message lorsqu’ils sont prêts, puis reporter l’envoi à une heure adaptée aux horaires de travail du destinataire. De la même façon, la fonctionnalité « enregistrer pour plus tard » de Slack permet aux membres de l’équipe d’enregistrer des messages ou fichiers importants dont ils veulent se souvenir pour y revenir plus tard.

Les fonctionnalités d’automatisation de Slack, comme les bots, aident également l’équipe à rester productive et connectée. Grammarly compte une équipe internationale en Amérique du Nord et en Europe. L’entreprise a donc configuré un bot pour informer les collaborateurs des mises à jour importantes.

En outre, les émojis aident les salariés de Grammarly à s’exprimer derrière leurs écrans. D’après Jacqueline Freedman : « Il arrive que vos émotions et votre ton soient mal compris, en particulier dans un monde en télétravail où la communication s’effectue de plus en plus de manière asynchrone. Chez Grammarly, c’est un défi dont nous nous soucions beaucoup, en aidant nos clients à faire passer leurs messages comme ils le souhaitent. Des outils comme les émojis Slack sont vraiment utiles. Vous pouvez également personnaliser votre émoji et charger le vôtre. Les possibilités sont infinies. »

Continuer à se développer en tant que leader en intelligence artificielle

Depuis plus de 14 ans, Grammarly fournit une aide à l’écriture fiable basée sur l’IA. Aujourd’hui, l’entreprise souhaite aller au-delà des mots afin de renforcer le lieu de travail connecté à l’IA. Cette année, le lancement de fonctions d’IA générative a permis à l’entreprise d’étendre sa capacité à aider ses clients bien au-delà de l’étape de correction de l’écrit qui fait sa renommée.

Grammarly continue de croître et d’innover avec l’IA. Son objectif est toujours de permettre aux individus et aux entreprises d’obtenir de meilleurs résultats grâce à une meilleure communication. Grâce à un petit coup de pouce de Slack, l’entreprise est en mesure d’y parvenir.