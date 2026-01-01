Come Grammarly migliora la qualità della scrittura in tutto il mondo con l’aiuto di Slack

E-mail, post di blog, messaggi istantanei, report: qualunque sia la natura del testo che i clienti stanno scrivendo o il luogo in cui stanno lavorando, Grammarly è pronta ad aiutarli a comunicare in modo rapido ed efficace.

Grammarly è la società leader a livello mondiale per l’assistenza alla scrittura IA e aiuta ogni giorno oltre 30 milioni di persone e 50.000 team di professionisti a lavorare in modo più veloce e più intelligente. Sempre all’avanguardia nella comunicazione basata sull’IA, Grammarly è consapevole dell’importanza di comunicazioni efficienti nell’ambiente di lavoro. Pertanto, quando ha cercato una piattaforma di produttività per aiutare i membri a comunicare in modo fluido e automatizzare le attività di routine, Slack è sembrata la soluzione perfetta.

“Siamo un’organizzazione fortemente incentrata su Slack. Quasi tutte le nostre comunicazioni avvengono in Slack. Lo usiamo per la pianificazione dei progetti e per le comunicazioni tra molti gruppi diversi”, afferma Kelli Meador, senior manager delle operazioni marketing in Grammarly.

Scopriamo in che modo Grammarly ha riscritto la sua strategia di comunicazione con Slack.

Migliorare l’allineamento dei lead tra marketing e vendite

Il team di marketing di Grammarly usa canali di Slack dedicati per allinearsi sui lead in tempo reale. Il marketing lavora con altri team, come vendite, successo dei clienti e gestione dei prodotti, per agire sui lead più velocemente.

Grammarly usa inoltre Salesforce Marketing Cloud e integra prodotti Salesforce come Tableau e Account Engagement in Slack.

Tableau offre a Grammarly l’accesso a previsioni IA e dati preziosi per aiutare il team a prendere decisioni informate. Il reparto di marketing tiene riunioni top-of-funnel sulla base dei dati e delle informazioni fornite da Tableau. In queste riunioni, possono vedere quanti lead qualificati per il marketing sono entrati e da dove provengono.

“Usiamo Tableau anche all’interno di Slack. Quindi, se ci sono domande sui dati, possiamo inviare il grafico direttamente da Tableau a Slack e avviare una discussione là, il che è estremamente utile”, dichiara Meador.

Usando Marketing Cloud Account Engagement, Grammarly può sfruttare l’IA per individuare gli account chiave con maggiori probabilità di acquisto. Quando entra un nuovo lead da un account chiave, viene condiviso automaticamente in un canale di Slack tra i team di marketing e di successo dei clienti, consentendo a tutti di rispondere rapidamente.

Combinando la potenza di Slack e Salesforce, la velocità di Grammarly di convertire le opportunità di lead è migliorata da 60-90 giorni a solo 30 giorni in media.

“I nostri team di marketing e vendita hanno riscontrato un miglior allineamento e un aumento dell’efficienza e della velocità nella gestione e nella conversione dei lead.” Kelli Meador Senior manager delle operazioni marketing, Grammarly

Aumentare la collaborazione interna ed esterna

Slack aiuta i membri del team di Grammarly a collaborare in modo efficiente tra loro e con fornitori e partner esterni. Grazie a più di 1.000 canali pubblici, i dipendenti possono chattare in modo immediato e completare i progetti più velocemente.

Il reparto di marketing usa Slack per la gestione dei webinar prima, durante e dopo l’esecuzione del webinar. I membri dei team di marketing e di vendita lavorano insieme in Slack per assicurarsi che il webinar sia pronto e per collaborare sulla reportistica una volta terminato.

“Le nostre iniziative più critiche prevedono molta collaborazione interfunzionale tra i team”, spiega Meador. “Aggiungiamo tutte le parti interessate al canale di Slack del progetto. Alcuni dei nostri principali casi d’uso per i canali di Slack dedicati sono l’allineamento degli account chiave e la gestione dei webinar tra marketing e vendite.”

Slack Connect consente al team di Grammarly di comunicare in modo sicuro con agenzie, fornitori e partner esterni in oltre 120 canali di Slack Connect.

“Slack non solo è fondamentale per la collaborazione e le comunicazioni interne, è anche la nostra ancora di salvezza per il lavoro asincrono con agenzie e partner esterni tramite Slack Connect.” Jacqueline Freedman Responsabile delle operazioni marketing, Grammarly

Ad esempio, Grammarly ha collaborato recentemente con un’agenzia creativa esterna in Slack Connect durante tutto il processo di progettazione e pubblicazione di un report di ricerca che esplora l’impatto aziendale di una comunicazione inefficace. Lo studio annuale, condotto in collaborazione con The Harris Poll, mostra che una scarsa comunicazione nell’ambiente di lavoro costa già alle aziende americane fino a 1,2 bilioni di dollari ogni anno.

“Grammarly opera con un modello ibrido remote-first”, afferma Freedman. “Quindi non tutti i nostri dipendenti, o i nostri partner e collaboratori, si trovano nello stesso fuso orario o persino nello stesso paese. Grazie al nostro studio con The Harris Poll sappiamo che la comunicazione inefficace al lavoro ha un costo estremamente alto ed è un problema sempre più frequente, e l’utilizzo di Slack contribuisce ad aiutare il nostro team a comunicare in modo efficiente.”

Semplificare il lavoro con integrazioni e automazione

I membri del team di Grammarly usano le integrazioni di Slack per qualsiasi cosa, dalle videochiamate in Zoom agli ordini di cibo con app di terze parti. Slack si integra con più di 2.600 app, riducendo la necessità di passare tra varie schede per eseguire attività diverse.

“Adoro l’interconnessione di Slack”, dichiara Meador. “Là ho configurato Asana. Ho le mie app personali, come il servizio per i pasti. Quindi quando sono in ufficio e ordino da mangiare, mi arriva un messaggio di Slack per dirmi che il mio pranzo è pronto.”

I membri del team di Grammarly usano la funzione “invio programmato” di Slack per programmare i messaggi ai colleghi globali agli orari più comodi per loro. Possono preparare il messaggio quando sono pronti, ma programmarne l’invio durante l’orario lavorativo del destinatario. Allo stesso modo, la funzione “salva per dopo” consente ai membri del team di salvare messaggi o file importanti per ricordarsi di tornarci in seguito.

Anche le funzioni di automazione di Slack, come i bot, aiutano il team a rimanere produttivo e connesso. Grammarly ha un team globale in America del Nord ed Europa e ha un bot configurato per informare i membri del team di importanti aggiornamenti aziendali.

Gli emoji aiutano i membri del team di Grammarly anche a esprimersi da dietro lo schermo. Come afferma Freedman, “A volte le emozioni e il tono possono essere fraintesi, soprattutto in un mondo in cui prevale il lavoro remoto e la comunicazione avviene sempre più in modo asincrono. Questa è una sfida a cui in Grammarly teniamo molto, per aiutare i nostri clienti a trasferire i messaggi nel modo in cui vogliono, e strumenti come gli emoji di Slack possono essere di grande aiuto. È anche possibile personalizzare gli emoji e caricare i propri, quindi le opzioni sono infinite.”

Continuare a crescere come leader nell’IA

Grammarly ha fornito un’assistenza alla scrittura IA in modo affidabile per 14 anni e ora l’azienda sta pensando di andare oltre le parole per potenziare l’ambiente di lavoro connesso dall’IA. Il rilascio di funzionalità IA generative di quest’anno ha esteso la capacità di Grammarly di supportare i propri clienti ben oltre la fase di revisione della scrittura per cui è nota.

Mentre Grammarly continua a crescere e innovare con l’IA, il suo obiettivo di consentire a persone e aziende di ottenere risultati migliori grazie a una comunicazione migliore rimane invariato. Con un piccolo aiuto da Slack, ha sicuramente le capacità per raggiungerlo.