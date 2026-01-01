Wie Grammarly mithilfe von Slack Menschen weltweit hilft, besser zu schreiben

E-Mails, Blogbeiträge, Instant Messaging, Berichte: Grammarly unterstützt seine Kund:innen dabei, schnell und effektiv zu kommunizieren – egal, was sie schreiben oder wo sie arbeiten.

Als weltweit führendes Unternehmen für KI-Schreibunterstützung hilft Grammarly täglich über 30 Millionen Menschen und 50.000 professionellen Teams, schneller und intelligenter zu arbeiten. Als Vorreiter im Bereich der KI-gestützten Kommunikation weiß das Unternehmen, wie wichtig eine effiziente Kommunikation bei der Arbeit ist. Als das Unternehmen auf der Suche nach einer Produktivitätsplattform für die nahtlose Kommunikation zwischen Teammitgliedern und die Automatisierung von Routineaufgaben war, stellte sich Slack als perfekte Lösung heraus.

„Slack ist aus unserer Organisation kaum noch wegzudenken. Fast unsere gesamte Kommunikation läuft über Slack: Wir nutzen es für die Projektplanung und für die Kommunikation zwischen vielen verschiedenen Gruppen“, sagt Kelli Meador, Senior Manager of Marketing Operations bei Grammarly.

Sehen wir uns an, wie Grammarly seine Kommunikationsstrategie mit Slack neu erfunden hat.

Bessere Lead-Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb

Mithilfe von speziellen Slack-Channels stimmt sich das Marketing-Team von Grammarly in Echtzeit über Leads ab. Die Marketingabteilung arbeitet mit anderen Teams im Vertrieb, Customer Success und Produktmanagement zusammen, um schneller auf Leads reagieren zu können.

Grammarly verwendet auch die Salesforce Marketing Cloud und integriert Salesforce-Produkte wie Tableau und Account Engagement in Slack.

Mit Tableau hat Grammarly Zugriff auf wertvolle Daten und KI-Vorhersagen, mit denen das Team fundierte Entscheidungen treffen kann. Auf der Grundlage der Daten und Erkenntnisse von Tableau führt die Marketingabteilung wöchentliche Top-of-Funnel-Meetings durch. Bei diesen Meetings können sie sehen, wie viele MQLs eingegangen sind und woher sie gekommen sind.

„Tableau verwenden wir auch in Slack. Wenn wir also eine Frage zu den Daten haben, können wir das Diagramm direkt aus Tableau an Slack senden und uns dort dazu austauschen. Das ist toll“, erzählt Meador.

Mit Marketing Cloud Account Engagement kann Grammarly mithilfe von KI Key Accounts mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit bestimmen. Wenn ein neuer Lead von einem Großkunden eingeht, teilen das Marketing- und das Customer Success-Team ihn automatisch miteinander in einem Slack-Channel, sodass alle schnell reagieren können.

Grammarly hat mit der kombinierten Power von Slack und Salesforce die Umwandlungszeit für Lead-Opportunitys von 60 bis 90 Tagen auf durchschnittlich 30 Tage verkürzt.

„Unsere Marketing- und Vertriebsteams konnten eine bessere Abstimmung und eine höhere Effizienz im Lead-Management sowie eine schnellere Erreichung der Lead-Quoten feststellen.“ Kelli Meador Senior Manager of Marketing Operations, Grammarly

Verbesserung der internen und externen Zusammenarbeit

Mithilfe von Slack können Grammarly-Teammitglieder effizient miteinander und mit externen Anbietern und Partner:innen zusammenarbeiten. Dabei stehen ihnen über 1.000 Offene Channels zur Verfügung, über die sie sich spontan austauschen und Projekte schneller abschließen können.

Die Marketingabteilung setzt vor, während und nach der Durchführung eines Webinars Slack für das Webinar-Management ein. Die Mitglieder der Marketing- und des Vertriebsteams arbeiten in Slack zusammen, um sicherzustellen, dass das Webinar bereit ist, und um nach dem Webinar gemeinsam die dazugehörigen Berichte zu erstellen.

„Bei unseren wichtigsten Initiativen arbeiten die Teams verstärkt zusammen“, sagt Meador. „Alle unsere Teammitglieder treten dem Slack-Channel des Projekts bei. Eines unserer besten Beispiele für den Einsatz spezieller Slack-Channels sind die Abstimmung zu Key Accounts und die Übergabe von Webinaren vom Marketing an den Vertrieb.“

Slack Connect ermöglicht dem Grammarly-Team die sichere Kommunikation mit externen Partner:innen, Agenturen und Anbietern über mehr als 120 Slack Connect-Channels.

„Slack ist nicht nur für unsere interne Kommunikation und Zusammenarbeit von großer Bedeutung, sondern auch für unsere asynchrone Zusammenarbeit mit externen Partner:innen und Agenturen über Slack Connect.“ Jacqueline Freedman Manager of Marketing Operations, Grammarly

Erst kürzlich hat Grammarly beispielsweise über Slack Connect mit einer externen Kreativagentur bei der Gestaltung und Veröffentlichung eines Forschungsberichts zusammengearbeitet, der die Auswirkungen ineffektiver Kommunikation auf die geschäftliche Entwicklung untersucht. Die in Kooperation mit Harris Poll durchgeführte jährliche Studie zeigt, dass schlechte Kommunikation bei der Arbeit Unternehmen in den USA jedes Jahr bis zu 1,2 Billionen USD kostet.

„Grammarly arbeitet mit einem Hybridmodell, das die Arbeit im Home-Office priorisiert“, betont Freedman. „Somit befinden sich nicht alle Mitarbeitenden – oder unsere Partner:innen und Auftragnehmer:innen – in der gleichen Zeitzone oder sogar im gleichen Land. Aus unserer Studie mit Harris Poll wissen wir, dass Fehlkommunikation am Arbeitsplatz ein unglaublich kostspieliges und wachsendes Problem ist. Mit dem Einsatz von Slack fördern wir deshalb die effiziente Kommunikation in unserem eigenen Team.“

Arbeitserleichterung durch Integrationen und Automatisierungen

Bei Grammarly verwenden die Teammitglieder Slack-Integrationen für alles Mögliche – von Videoanrufen über Zoom bis hin zu Essensbestellungen über Drittanbieter-Apps. Dank der Integration von mehr als 2.600 Apps in Slack ist es für das Erledigen verschiedener Aufgaben nicht mehr zwingend notwendig, zwischen verschiedenen Tabs zu wechseln.

„Ich liebe die Vernetzungsmöglichkeiten von Slack“, betont Meador. „Ich habe dort mein Asana sowie meine persönlichen Apps eingerichtet, wie z. B. unseren Essensservice. Wenn ich im Büro bin und mein Mittagessen bestelle, wird mir eine Slack-Nachricht geschickt, wenn mein Mittagessen in der Cafeteria fertig ist.“

Mit der Funktion „Geplanter Nachrichtenversand“ in Slack senden Grammarly-Teammitglieder Nachrichten an ihre weltweit tätigen Kolleg:innen zu Zeiten, die für letztere bequemer sind. So können sie die Nachricht verfassen, wenn es ihnen passt, den Versand aber auf einen Zeitpunkt innerhalb der Geschäftszeiten der anderen Person verschieben. Analog dazu können die Teammitglieder mit der Slack-Funktion „Für später speichern“ wichtige Nachrichten oder Dateien speichern, die sie zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten möchten.

Mithilfe der Automatisierungsfunktionen von Slack, wie z. B. den Bots, bleibt das Team produktiv und vernetzt. So hat das Team von Grammarly, das global in Nordamerika und Europa vertreten ist, zur Information der Teammitglieder über wichtige Unternehmens-Updates einen Bot eingerichtet.

Auch durch Emojis können sich die Grammarly-Mitarbeitenden ausdrücken. Freedman erklärt: „Besonders in einer Welt, in der wir zunehmend asynchron und im Home-Office arbeiten, kommen Emotionen und der Tonfall manchmal nicht so rüber wie beabsichtigt. Diese Herausforderung liegt uns bei Grammarly sehr am Herzen, da wir unseren Unternehmenskunden dabei helfen, ihre Nachrichten genauso zu übermitteln, wie sie es beabsichtigt haben. Dabei können Tools wie Slack-Emojis sehr hilfreich sein. Zudem können die Emojis individuell angepasst und eigene hochgeladen werden, sodass die Möglichkeiten endlos sind.“

Weiterer Ausbau der Führungsposition im Bereich KI

Seit mehr als 14 Jahren bietet Grammarly bewährte KI-Schreibhilfe an. Jetzt plant das Unternehmen, über Worte hinauszugehen und den KI-vernetzten Arbeitsplatz zu fördern. Mit der Veröffentlichung der generativen KI-Funktionen in diesem Jahr hat Grammarly seine Möglichkeiten erweitert, seine Kund:innen weit über die Korrekturphase hinaus zu unterstützen, für die Grammarly bekannt ist.

Auch wenn Grammarly weiter wächst und Innovationen mit KI entwickelt, bleibt der Fokus unverändert: Menschen und Unternehmen sollen durch bessere Kommunikation bessere Ergebnisse erzielen können. Durch die Unterstützung von Slack ist das Unternehmen in der Lage, genau das zu tun.