Cómo Grammarly mejora los textos del mundo con ayuda de Slack

Correos electrónicos, publicaciones de blog, informes... No importa lo que escriban los clientes o desde dónde trabajen, Grammarly está para ayudarlos a comunicarse de forma rápida y eficiente.

Grammarly es la empresa líder del mundo en asistencia con IA para la escritura. Ayuda a más de 30 millones de personas y 50 000 equipos profesionales a trabajar más rápido y de forma más inteligente a diario. Como precursora de las comunicaciones realizadas con IA, Grammarly entiende lo importante que es la comunicación eficaz en el lugar de trabajo. Por eso, cuando necesitó una plataforma de productividad que ayudara a sus equipos a que se comunicaran de forma sencilla y a que automatizaran las tareas de rutina, Slack les pareció la solución perfecta.

«Nuestra organización usa mucho Slack. Casi todas nuestras comunicaciones pasan por Slack. Lo usamos para planificar proyectos y para comunicarnos entre muchos grupos diferentes», dice Kelli Meador, gerente sénior de operaciones de marketing de Grammarly.

Veamos cómo Grammarly reescribió su estrategia de comunicaciones con Slack.

Mejora de la sincronización de prospectos entre marketing y ventas

El equipo de marketing de Grammarly usa canales de Slack dedicados a informarse sobre los prospectos en tiempo real. Marketing trabaja con otros equipos, como el de ventas, éxito del cliente y administración de productos, para atraer con más velocidad a esos prospectos.

Grammarly también usa Salesforce Marketing Cloud e integra productos de Salesforce como Tableau y Account Engagement a Slack.

Tableau le brinda a Grammarly acceso a datos y predicciones de IA valiosos para que el equipo tome decisiones informadas. El departamento de marketing lleva a cabo reuniones semanales impulsadas por los datos y la información de Tableau con los encargados de la parte superior del embudo de ventas. En esas reuniones, pueden ver cuántos clientes potenciales de marketing (MQL) llegaron y desde dónde.

«También usamos Tableau dentro de Slack. Así que, si tenemos una pregunta sobre los datos, podemos enviar el gráfico directamente desde Tableau a Slack y comenzar allí una discusión, lo que es genial», dice Meador.

Con el uso de Marketing Cloud Account Engagement, Grammarly puede aprovechar la IA para identificar cuentas clave con las probabilidades de compra más altas. Cuando un prospecto viene de una cuenta clave, se comparte automáticamente en un canal de Slack que incluye los equipos de marketing y éxito del cliente, lo que permite que todos puedan responder rápidamente.

Con el poder combinado de Slack y Salesforce, la velocidad de Grammarly para la conversión de oportunidades de prospectos mejoró de entre 60 a 90 días a un promedio de tan solo 30 días.

«Nuestros equipos de marketing y ventas nunca habían experimentado una mejor sincronización y un mejor aumento en la eficacia para la administración de prospectos y en la velocidad para cumplir con las cuotas de prospectos». Kelli Meador Gerente sénior de Operaciones de marketing, Grammarly

Impulso en la colaboración interna y externa

Slack ayuda a los miembros de los equipos de Grammarly a colaborar de forma eficaz entre ellos y con proveedores y socios externos. Con más de 1000 canales públicos, los empleados pueden conversar de forma instantánea y completar proyectos más rápidamente.

El departamento de marketing usa Slack para administrar seminarios web antes, durante y después de que ocurran. Los miembros de los equipos de marketing y ventas trabajan juntos en Slack para garantizar que los seminarios web estén listos y para colaborar en los informes cuando hayan terminado.

«Nuestras iniciativas más importantes requieren mucha colaboración entre equipos», dice Meador. «Agregamos a todos los miembros de los equipos al canal de Slack del proyecto. Algunos de nuestros casos de uso más importantes para los canales de Slack dedicados son la sincronización de cuentas y las entregas de seminarios web entre marketing y ventas».

Slack Connect le permite al equipo de Grammarly comunicarse de forma segura con socios, agencias y proveedores externos mediante más de 120 canales de Slack Connect.

«Slack no es solo esencial para nuestra comunicación y colaboración internas; también es nuestra ayuda principal para el trabajo asincrónico con socios y agencias externas mediante Slack Connect». Jacqueline Freedman Gerente de Operaciones de marketing, Grammarly

Por ejemplo, recientemente, Grammarly colaboró con una agencia creativa externa mediante Slack Connect durante el proceso de diseño y publicación de un informe de investigación que explora el impacto de la comunicación poco efectiva en las empresas. El estudio anual, realizado en asociación con Harris Poll, demuestra que la mala comunicación en el lugar de trabajo ya les cuesta a las empresas estadounidenses 1200 billones de dólares cada año.

«Grammarly trabaja con un modelo híbrido principalmente remoto», dice Freedman. «Por eso, no todos nosotros, ni nuestros socios ni contratistas, estamos en la misma zona horaria o, incluso, en el mismo país. Sabemos gracias a la investigación con Harris Poll que la mala comunicación en el trabajo es un problema increíblemente costoso y que está en crecimiento. Slack nos ayuda a que nuestros equipos tengan la posibilidad de comunicarse de forma eficaz».

Simplificación del trabajo con automatizaciones e integraciones

Los miembros de los equipos de Grammarly usan integraciones de Slack para hacer de todo, desde videollamadas por Zoom hasta pedidos de comidas de aplicaciones de terceros. Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, lo que reduce la necesidad de cambiar entre pestañas para completar tareas.

«Me encanta la interconectividad de Slack», dice Meador. «Tengo mi cuenta de Asana configurada allí. También mis aplicaciones personales, como la de nuestro servicio de comidas, por lo que cuando estoy en la oficina realizando un pedido para el almuerzo, me envía un mensaje de Slack diciendo que mi almuerzo está listo en el comedor».

Los miembros de los equipos de Grammarly usan la función de Slack «envío programado» para programar mensajes a fin de que compañeros de otras partes del mundo los reciban a horarios más convenientes para ellos. Se pueden hacer borradores de los mensajes en cualquier momento, pero indicar la hora de envío para que les lleguen a las otras personas durante su horario laboral. De forma similar, la función de Slack «guardar para más tarde» permite que los miembros de los equipos guarden mensajes o archivos importantes a los que quieren regresar más tarde.

Las funciones de automatización de Slack, como los bots, también ayudan a que el equipo se mantenga productivo y conectado. Grammarly tiene un equipo global en América del Norte y Europa, que cuenta con un bot que envía novedades empresariales importantes a los miembros de los equipos.

Además, los emojis hacen que sea más sencillo expresarse a través de las pantallas para los miembros de los equipos de Grammarly. Según Freedman: «En particular, en un mundo que es principalmente remoto y en el que trabajamos de forma más asincrónica, es posible que las emociones y el tono no se transmitan con la intención original. Es un desafío que nos importa mucho en Grammarly; queremos que nuestros clientes transmitan sus mensajes con su intención exacta, por lo que las herramientas como los emojis de Slack son de gran ayuda. También se pueden personalizar y cargar sus propios emojis, así que las opciones son infinitas».

Continuación de la expansión como líder en IA

Grammarly ha ofrecido asistencia confiable con IA para la escritura por más de 14 años. Ahora, la empresa quiere expandirse más allá de las palabras para impulsar el lugar de trabajo conectado por IA. El lanzamiento de funciones de IA generativa de este año amplió la capacidad de Grammarly para asistir a sus clientes más allá de la etapa de revisión de la escritura, que es por lo que se la conoce.

A medida que Grammarly continúa creciendo e innovando con la IA, lo que no cambia es su enfoque en hacer que las personas y las empresas obtengan mejores resultados mediante una comunicación mejorada. Con un poco de ayuda de Slack, tiene la capacidad para lograrlo.