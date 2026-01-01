Como o Grammarly melhora a qualidade da escrita em todo o mundo com a ajuda do Slack

Seja por e-mails, postagens em blogs, mensagens instantâneas ou relatórios, o Grammarly ajuda seus clientes a se comunicar de forma ágil e eficaz.

O Grammarly é a principal empresa de assistência à escrita com IA no mundo, ajudando mais de 30 milhões de pessoas e 50.000 equipes profissionais a trabalhar com mais rapidez e inteligência diariamente. Como um líder em comunicação aprimorada por IA, o Grammarly compreende a importância da comunicação eficiente no ambiente de trabalho. Portanto, quando estava em busca de uma plataforma de produtividade que ajudasse os membros da equipe a se comunicar sem dificuldades e automatizar tarefas rotineiras, a empresa viu o Slack como a escolha ideal.

“Somos uma organização que depende muito do Slack. Praticamente todas as nossas comunicações acontecem por esse meio. Utilizamos o Slack para o planejamento de projetos e para a comunicação entre vários grupos diferentes”, disse Kelli Meador, gerente sênior de operações de marketing na Grammarly.

Vamos dar uma olhada em como o Grammarly reescreveu sua estratégia de comunicação com o Slack.

Melhor alinhamento de leads entre marketing e vendas

A equipe de marketing da Grammarly utiliza canais exclusivos no Slack para alinhar os leads em tempo real. O marketing colabora com outras equipes, como vendas, sucesso do cliente e gerenciamento de produtos, para agir mais rapidamente em relação aos leads.

O Grammarly também usa o Salesforce Marketing Cloud e integra produtos da Salesforce como Tableau e Account Engagement ao Slack.

O Tableau oferece ao Grammarly acesso a dados valiosos e previsões de IA para ajudar a equipe a tomar decisões embasadas. O departamento de marketing realiza reuniões semanais relacionadas ao topo do funil de vendas com base nos dados e insights do Tableau. Nessas reuniões, a equipe consegue acompanhar quantos Leads Qualificados de Marketing (MQLs) foram gerados e de onde vieram.

“Também incorporamos o Tableau ao Slack. Portanto, se há alguma dúvida sobre os dados, podemos enviar o gráfico diretamente do Tableau para o Slack e iniciar uma discussão ali, o que é incrível”, disse Meador.

Por meio do Marketing Cloud Account Engagement, o Grammarly pode aproveitar a IA para identificar contas principais com a maior probabilidade de compra. Quando um novo lead de uma conta principal é gerado, é automaticamente compartilhado em um canal do Slack entre as equipes de marketing e sucesso do cliente, possibilitando uma resposta ágil de todos.

Com a combinação do Slack e da Salesforce, o tempo médio para a conversão de oportunidades de leads do Grammarly reduziu de 60 a 90 dias para apenas 30 dias.

“Nossas equipes de marketing e vendas observaram uma melhoria significativa no alinhamento e maior eficiência na gestão de leads, bem como um cumprimento mais eficaz de nossas metas de tempo para conversão de leads.” Kelli Meador Gerente sênior de operações de marketing, Grammarly

Melhoria na colaboração interna e externa

O Slack facilita a colaboração eficiente entre os membros da equipe do Grammarly, bem como com fornecedores e parceiros externos. Com mais de 1.000 canais públicos, os funcionários podem trocar mensagens instantaneamente e agilizar a conclusão de projetos.

O departamento de marketing utiliza o Slack para gerenciar webinars antes, durante e depois do evento. Os membros das equipes de marketing e vendas trabalham juntos no Slack para garantir que o webinar esteja pronto para ser realizado e para colaborar na elaboração de relatórios após a conclusão do evento.

“Nossas iniciativas mais importantes exigem uma colaboração intensa entre equipes”, disse Meador. “Incluímos todos os membros da equipe ao canal do projeto no Slack. Alguns de nossos principais casos de uso para canais dedicados do Slack são o alinhamento de contas estratégicas e a transição de webinars entre os departamentos de marketing e vendas.”

O Slack Connect permite a comunicação segura da equipe do Grammarly com parceiros externos, agências e fornecedores, por meio de mais de 120 canais do Slack Connect.

“O Slack não apenas desempenha um papel fundamental em nossas colaborações e comunicações internas, mas também é nossa principal ferramenta para o trabalho assíncrono com parceiros externos e agências por meio do Slack Connect.” Jacqueline Freedman Gerente de operações de marketing, Grammarly

Por exemplo, recentemente o Grammarly trabalhou em colaboração com uma agência criativa externa através do Slack Connect durante todo o processo de design e publicação de um relatório de pesquisa que explora os impactos comerciais da comunicação ineficaz. Esse estudo anual, realizado em parceria com a Harris Poll, revela que a comunicação precária no local de trabalho já custa às empresas dos Estados Unidos até US$ 1,2 trilhão por ano.

“O Grammarly opera com um modelo híbrido que prioriza o trabalho remoto”, afirmou Freedman. “Portanto, nem todos nós, incluindo nossos parceiros e contratados, estamos no mesmo fuso horário ou até no mesmo país. A partir de nosso estudo com a Harris Poll, sabemos que a comunicação inadequada no trabalho é um problema extremamente caro e crescente, e o uso do Slack contribui significativamente para que nossa própria equipe possa se comunicar de maneira eficiente.”

Trabalho simplificado com integrações e automação

Os membros da equipe do Grammarly usam as integrações do Slack em uma ampla gama de atividades, desde realizar chamadas de vídeo pelo Zoom até fazer pedidos de comida por meio de apps de terceiros. Com mais de 2.600 apps integrados, o Slack reduz a necessidade de alternar entre abas para realizar diferentes tarefas.

“Adoro a interconexão do Slack”, afirmou Meador. “Eu tenho o Asana configurado nele. Tenho meus apps pessoais, como nosso serviço de refeições. Então, quando estou no escritório e faço um pedido de almoço, recebo uma mensagem no Slack informando que meu almoço está pronto na cafeteria.”

Os membros da equipe do Grammarly aproveitam o recurso de “agendar envio” do Slack para programar mensagens para colegas em fusos horários globais que sejam mais convenientes para eles. É possível redigir a mensagem a qualquer momento, mas adiar o envio para uma hora que esteja dentro do horário comercial da outra pessoa. Da mesma forma, o recurso “salvar para mais tarde” do Slack permite que os membros da equipe salvem mensagens ou arquivos importantes que querem lembrar de rever posteriormente.

Os recursos de automação do Slack, como os bots, também contribuem para a produtividade e a conexão da equipe. O Grammarly tem uma equipe global distribuída pela América do Norte e Europa, e ela tem um bot configurado para informar os membros sobre atualizações importantes da empresa.

Os emojis ajudam os membros da equipe do Grammarly a expressar seus sentimentos mesmo quando estão atrás de suas telas. “Especialmente em uma época de trabalho predominantemente remoto, em que estamos interagindo de forma mais assíncrona, às vezes, nossas emoções e tom não são transmitidos da maneira desejada. Esse é um desafio muito importante para nós no Grammarly, pois queremos ajudar nossos clientes a transmitir suas mensagens exatamente da maneira desejada. E as ferramentas como os emojis do Slack podem realmente ajudar. Além disso, você pode personalizar seu emoji e fazer upload dos seus próprios, então as opções são infinitas”, afirmou Freedman.

Continuando a se expandir como líder em IA

Há mais de 14 anos, o Grammarly oferece uma assistência confiável na escrita com IA. Agora a empresa busca expandir seus horizontes, indo além das palavras para impulsionar o ambiente de trabalho conectado à IA. O lançamento de recursos de IA generativa neste ano ampliou a capacidade do Grammarly de dar suporte aos seus clientes, indo além da fase de revisão de escrita pela qual é conhecido.

Conforme o Grammarly continua a crescer e inovar com a IA, seu compromisso de capacitar pessoas e empresas a obter melhores resultados por meio da comunicação aprimorada permanece. Com a ajuda do Slack, a empresa pode alcançar esse objetivo.