此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2020 年 1 月 15 日

这些客户服务条款（简称为“客户条款”）描述了你在使用我们的在线工作区生产力工具和平台（简称为“服务”）时的权利和责任。请仔细阅读。如果你是客户（定义见下文），这些客户条款管理你对我们服务的访问和使用。如果你受邀加入一个由客户设置的工作区，则用户服务条款（简称为“用户条款”）管理你对服务的访问和使用。我们向你的到来表示感谢。

要事第一

“客户条款”构成具有法律效力的“合同”的一部分

这些客户条款（或如果适用，你与我们的书面协议）和任何订购表单（定义见下文）共同构成客户与我们之间具有法律效力的“合同”。如果客户特定补充协议中的任何条款适用于客户（例如，如果客户是美国政府实体），则这些条款也通过引用而构成本合同的一部分。“我们”和“我们的”指下面标题为“客户与 Slack 的哪家实体签订合同？”部分中的适用 Slack 实体。

你代表“客户”达成的协议

如果你在收到客户条款的变更通知后，购买订阅、创建工作区（即，一组用户可以访问服务的数字空间，详见我们的帮助中心页面）、邀请用户加入该工作区，或者使用或允许使用该工作区，即表示你承认对当前合同的理解，并代表客户同意该合同。继续之前，请确保你拥有代表客户签订合同的必要权限。

客户选择和指示

谁是“客户”？只能有一个）

“客户”是你在同意本合同时所代表的组织。如果你的工作区由不隶属于某个组织的人员创建，那么创建该工作区的个人即是客户。例如，如果你使用个人电子邮件地址注册并邀请了几个朋友一起研究新的创业想法，但尚未组建公司，那么你就是客户。

使用企业电子邮件域名注册

如果你使用你的企业电子邮件域名注册了一个套餐，你的组织即是客户，客户可以修改和重新分配工作区中的角色（包括你的角色），并可遵照合同行使其权利。如果客户选择取代你作为工作区的最终权限代表，我们将在收到该选择后通知你，你同意执行我们或客户要求的所有合理的操作，以协助将权限转移至客户的新代表。

这对客户和我们来说意味着什么？

客户授权访问服务的个人（简称为“授权用户”）可以向服务提交内容或信息，例如消息或文件（简称为“客户数据”），并且客户可以专门向我们提供有关如何使用服务的指示。例如，客户可以提供或取消对服务的访问权限、启用或禁用第三方集成、管理权限、留存和导出设置、转移或分配工作区、共享频道，以及与其他工作区或频道合并。由于这些选择和指示可能导致访问、使用、披露、修改或删除某些或所有客户数据，因此，请查阅帮助中心页面，获取更多有关这些选择和指示的信息。

客户将 (a) 告知授权用户与其使用服务相关的所有客户政策和实践，以及可能影响客户数据处理的任何设置；(b) 确保根据合同进行的客户数据转移和处理是合法的。

订购订阅

订阅允许授权用户访问服务。无论角色如何，每个授权用户都需要订阅。订阅可通过服务界面获取，或者在某些情况下，通过客户与我们之间的订购表单输入获取（均简称为“订购表单”）。请查看帮助中心，了解更多有关获取订阅和邀请新授权用户的信息。每个授权用户必须同意用户条款才能激活其订阅。订阅在我们向客户提供时开始，并延续至服务“结账”界面或订购表单（如适用）中指定的期限为止。每个订阅都是针对单个授权用户的指定期限，并且是针对该授权用户的个人订阅。我们有时会达成其他类型的订购安排，但这需要在订购表单中明确说明并达成一致。在订阅有效期内，添加更多的订阅相当容易。除非订购表单中另有说明，否则客户可以按订购表单中的价格购买更多的订阅，所有订阅将在同一日期终止。请查看我们的帮助中心页面，了解更多有关设置工作区和分配角色的信息。

采购决定

我们可能会分享有关我们未来产品套餐的信息，因为我们喜欢提供透明度。我们关于这些产品套餐的公开声明是一种意向表达，但不应以此作为购买依据。如果客户决定购买我们的服务，该决定应基于我们当前提供的功能或特性，而不是基于任何未来会提供的功能或特性。

选择成为 Beta 测试者

偶尔，我们会寻找 Beta 测试者来帮助我们测试新功能。这些功能将被标识为“Beta”或“预发布”，或具有类似含义的词语或短语（以下均简称为“Beta 产品”）。Beta 产品可能尚未准备就绪，所以它们“按原样”提供，并且不适用于我们为其他服务做出的任何保证或合同承诺。如果客户在使用我们的 Beta 产品时遇到任何故障，我们很乐意了解这些问题；我们运行任何 Beta 程序的主要目的就是在广泛提供新功能之前解决这些问题。

欢迎提供反馈

客户提出的建议越多，越有利于服务改善。如果客户向我们发送有关服务的任何反馈或建议，我们可能会使用它，因此客户授予我们（为其自身及其所有授权用户和其他客户人员）无限、不可撤销、永久、可再许可、可转让、免版税的许可，以将任何此类反馈或建议用于任何目的，而无需对客户、任何授权用户或其他客户人员承担任何义务或补偿。如果我们选择不实施该建议，并非针对个人。无论如何，我们还是非常感谢你的建议。

非 Slack 产品

我们的服务包括一个平台，第三方可使用该平台开发应用和软件，以补充客户对服务的使用（均简称为“非 Slack 产品”）。我们还维护一个名为“Slack 应用目录”的目录，其中包含一些可供安装的非 Slack 产品。这些不属于我们的服务，因此我们不为非 Slack 产品提供担保或支持，而且客户（而不是我们）将最终决定是否启用这些产品。任何非 SLACK 产品的使用仅限客户与适用的第三方提供商之间。

如果客户的工作区启用了非 Slack 产品，请谨慎对待任何将与第三方提供商共享的客户数据以及提供商要求访问的目的。对于传输到非 Slack 产品或由非 Slack 产品访问的客户数据，我们将对其使用、披露、修改或删除不承担任何责任。请查看我们的帮助中心页面，获取更多信息。

隐私政策

请查看我们的《隐私政策》，了解我们如何收集和使用与我们网站和产品的使用和性能相关的数据的更多信息。

客户和授权用户

服务的使用

客户必须遵守合同，并确保其授权用户遵守合同和用户条款。我们可能出于合规性目的进行行为审查，但我们没有义务这样做。对于任何客户数据的内容，或客户或其授权用户选择使用服务来存储或处理任何客户数据的方式，我们不承担任何责任。服务无意图也不应被任何 16 岁以下的人员使用。客户必须确保所有授权用户的年龄均超过 16 岁。客户应自行负责为其自身及其授权用户提供高速互联网服务，以访问和使用服务。

我们的删除权

如果我们认为存在违反合同的情况，可简单通过客户删除某些客户数据或客户禁用非 Slack 产品来补救，则在大多数情况下，我们将要求客户直接采取行动，而非进行干预。但是，如果客户未采取适当行动，或者如果我们认为存在对我们、服务、授权用户或任何第三方造成潜在损害的风险，可能会直接介入并采取我们认为适当的措施。

付款义务

付款条款

对于购买我们服务的客户，费用会明确列在服务界面“结账”和订购表单中，并且必须提前支付。付款义务不可取消，除非合同中有明确规定，否则所支付的费用不予退还。为明确起见，如果客户将任何订阅从付费套餐降级为免费套餐，客户将继续对付费套餐下任何未支付费用承担责任，并且付费套餐下的服务将在初始付费套餐订阅期结束时被视为已完全履行和交付。请查看我们的帮助中心页面，获取有关付款选项的更多信息。如果我们同意通过电子邮件向客户开票，则必须在开票日期起三十 (30) 天内收到全额付款。所述费用不包括任何性质的税费、征税、关税或任何性质类似的政府评估，包括例如任何司法管辖区可评估的增值税、销售税、使用税或预扣税（以下统称“税费”）。客户将负责支付与其购买相关的所有税费，但基于我们的净收入的税费除外。如果对服务的任何付款适用于任何政府预扣税，则客户应向我们偿还该预扣税。

公平收费政策

我们认为客户应该只为实际使用的订阅付费，因此我们提供公平收费政策。某些例外情况和条件可能适用，具体请参见“结账”服务界面或订购表单的备注。

代金券

任何累积到客户帐户中的代金券（例如，通过促销或应用公平收费政策），将在适用合同到期或终止后失效，届时将不具有任何货币或兑换价值，并且不可转让或退款。除非另有规定，否则，如果计入代金券后的九十 (90) 天内未将工作区套餐升级为付费套餐，则使用免费订阅套餐的该工作区所累积的代金券将过期。更多有关代金券的信息，请查看帮助中心。

因未付费而降级

如果客户拖欠我们的任何费用（不包括合理和善意争议的金额）逾期三十 (30) 天或更长时间，只要我们提前十 (10) 天或更长时间事先通知客户，告知其帐户逾期，我们可以在不限制我们其他权利和补救措施的情况下，将任何收费服务降级为免费套餐，直至这些款项付清为止。尽管下面“提供服务”部分的第二段已有规定，客户仍知晓并同意降级将导致某些特性和功能的减少，并可能导致无法访问客户数据，具体请参见定价指南中的套餐比较。

我们的责任

提供服务

客户并不是唯一负有责任的一方；我们也承担一些责任。我们将 (a) 按照合同中的说明向客户及其授权用户提供服务；并且 (b) 未经客户事先书面指示，不得出于任何目的使用或处理客户数据；但是，“事先书面指示”将被视为包括授权用户对服务的使用以及与此类使用相关的任何处理或履行合同所必需的其他处理。

请放心：(a) 服务的实际执行将按照我们当时最新的帮助中心页面；以及 (b) 在遵守“非 Slack 产品”和“因未付费而降级”部分的前提下，我们不会在订阅期内实质性降低服务的功能。对于本部分中的任何违反保证的行为，客户专有的补救措施是标题为“因故终止”和“终止效力”部分中所说明的措施。

保持服务的可用性

在我们的帮助中心页面中提供了详细说明，对于我们的某些服务，我们还提供特定的正常运行时间承诺以及未达承诺情况下的代金券。在这些情况下，代金券将作为律师所说的违约赔偿金，并将是客户对宕机时间和相关不便的唯一补救措施。对于所有服务套餐，我们将尽合理的商业努力，确保每周 7 天、每天 24 小时不间断提供服务，但计划宕机时间除外。我们预计计划宕机时间并不频繁，但如果我们认为连续时间可能会超过五 (5) 分钟，我们将尽力预先通知客户（例如，通过服务）。

保护客户数据

保护客户数据是我们的首要任务，因此，管理、物理和技术上的保障措施将不低于安全性实践页面中说明的保护水平。这些保障措施将包括防止我们的人员未经授权地访问、使用、修改、删除和披露客户数据的举措。与任何第三方服务提供商共享客户数据之前，我们将确保第三方至少保持合理的数据实践，以维护客户数据的机密性和安全性，并防止未经授权的访问。当客户或其代表或代理人拥有或控制客户数据时，客户（而非我们）对客户数据的充分安全、保护和备份负全部责任。对于客户的授权用户或非 Slack 产品对客户数据的处理，我们不承担任何责任。这是客户的责任。

Slack 扩展成员

我们可能借助己方员工、附属公司和第三方分包商的员工（简称为“Slack 扩展成员”），按照本合同行使我们的权利并履行我们的义务。我们将对 Slack 扩展成员遵守合同规定的义务负责。

所有权和专有权利

你的就是你的……

在我们这一方和另一方客户与任何授权用户之间，客户将拥有所有客户数据。根据本合同的条款和条件，客户（包括客户自身及其所有授权用户）授予我们和 Slack 扩展成员全球性的、非排他的、有限期限的许可，以访问、使用、处理、复制、分发、执行、导出和显示客户数据以及由客户或为客户创建的任何非 Slack 产品，但仅限于在合理范围内 (a) 提供、维护和更新服务；(b) 防止或解決服务、安全、支援或技术问题；(c) 根据法律要求或数据请求政策的许可；以及 (d) 根据客戶明确的书面许可。客户声明并保证，已从其授权用户处获得了授予本许可所需的客户数据所有权和使用权。

我们的就是我们的

我们拥有并将继续拥有我们的服务，包括所有相关的知识产权。我们可能通过应用商店或其他渠道提供软件组件，作为服务的一部分。我们向客户授予不可再许可、不可转让的、非排他的、有限的许可，以便客户及其授权用户使用这些组件的目标代码版本，但仅限使用服务必要时并按照合同和用户条款的情况下。在此保留我们在本许可中未明确授予的所有权利。

期限和终止

合同期限

如下文所述，免费订阅一直持续到终止，而付费订阅的期限可能过期或终止。在根据合同订购的所有订阅到期或被终止，或者合同本身终止之前，合同一直有效。合同终止将终止所有订阅和所有订购表单。

自动续订

除非订购表单另有说明，否则 (a) 将自动续订所有订阅（无需通过服务界面“结账”或执行续订订购表单），续订期限等于一 (1) 年或前一个期限，以较短者为准；以及 (b) 任何自动续订期限内的单位价格将与前一个期限内的价格相同。任何一方都可以在订阅期结束前至少三十 (30) 天向对方发出不再续订的通知，以停止订阅的自动续订。

因故终止

如果另一方严重违反合同，并且未在非违约方提供违约通知后三十 (30) 天内纠正违约行为，则我们或客户可在通知另一方后终止合同。客户对其授权用户负责，包括由其授权用户造成的任何违反本合同的行为。如果我们有理由相信客户或其授权用户的服务使用违反了适用的法律，可在通知客户后立即终止合同。

无理由终止

客户可以即刻无理由终止其免费订阅。我们也可以无理由终止客户的免费订阅，但我们将提前三十 (30) 天向客户发出书面通知。

终止效力

如果因客户的原因终止，我们将在终止生效之日后退还客户所有订阅在该期限内剩余的任何预付费用。如果因我们的原因终止，客户将在终止生效之日后付清所有订阅在该期限内剩余的任何未支付费用。在任何情况下，任何终止都不会解除客户的义务，即在终止生效之日之前应向我们支付任何费用。

数据可移植性和删除

我们是客户数据的监管方。在工作区的订阅期间，将允许客户从服务中导出或共享某些客户数据；但是，由于我们提供的产品功能不同以及客户的留存选项不同，客户承认并同意，导出或共享客户数据的能力可能受到限制或不可用，这取决于有效的服务套餐类型以及启用的数据留存、共享或邀请设置。在工作区的订阅终止或到期后，我们没有义务维护或提供任何客户数据，并且此后，除非法律禁止，我们可以删除在我们系统中或是我们拥有或控制的所有客户数据。请查看我们的安全性实践页面，了解更多关于客户如何自行发起删除的信息。

陈述和保证的免责声明

客户声明并保证签订合同有效，并具有这样做的法律权力。客户进一步声明并保证，对其授权用户的行为以及遵守本合同和用户条款承担责任。

除非在此明确规定，否则服务以及所有相关组件和信息均按“原样”和“可用”的基础提供，无任何形式的保证，同时我们明确免除一切明示或暗示的保证，包括适销性、所有权、对于特定目的的适用性和非侵权性的暗示保证。客户知晓：我们并未保证服务将是不受干扰、及时、安全或无差错的。

责任限制

除与在合同下一方的赔偿义务有关外，在任何情况下，无论是客户还是 Slack 扩展成员，其由合同或用户条款引起的或与之相关的累计责任（无论是在合同或侵权行为中或根据任何其他赔偿理论）均不超过在最后引发责任的事件发生前十二 (12) 个月内客户所支付的总金额。上述内容不会限制客户在上面“付款条款”部分所述的付款义务。

在任何情况下，客户或 Slack 扩展成员中的任何一员均不对另一方或第三方就任何损失的利润或收入或任何间接、特殊、偶发、继发损失（无论起因如何，无论是在合同或侵权行为中或根据任何其他赔偿理论，且无论该方是否已被告知会发生此类损害的可能性）而对对方承担任何责任。上述免责声明不适用于适用法律所禁止的范围。

服务支持使用双重认证（简称为“2FA”）进行登录，该登录方式被公认为可以降低未经授权使用或访问服务的风险。因此，如果任何事件本可以通过使用双重认证来避免导致损害、损失或责任，我们将对此类客户、授权用户或其他任何一方的损害、损失或责任不承担任何责任。此外，客户对管理员帐户和授权用户帐户的所有登录凭据（包括用户名和密码）负责。如果客户或其授权用户未对此类信息进行保密，或未经授权的第三方登录和访问服务时正确提供了此类信息，我们对客户、授权用户或其他任何人员的任何损害、损失或责任不承担任何责任。

在法律允许的范围内，本“有限责任”部分中的限制适用于所有法律理论，无论是合同、侵权行为还是其他形式。本“有限责任”部分的条款在双方之间分配了本合同下的风险，双方在决定是否签订本合同和服务定价时均依据了这些限制。

我们对客户的赔偿

如果任何第三方向客户提出的所有索赔、诉讼、起诉、诉讼程序和要求指称，合同允许的服务使用侵犯或盗用了第三方的知识产权（以下简称“针对客户的索赔”），我们将为客户辩护，并将向客户赔偿与此有关或由此产生的所有合理的律师费、损害赔偿和最终裁定由客户支付的其他费用，以及经我们批准客户所支付的与针对客户的索赔有关的和解款项；但是，如果针对客户的索赔是源自 (a) 客户数据或非 Slack 产品；以及 (b) 不是我们执行的对服务的任何修改、组合或开发，包括在使用任何应用程序编程接口 (API) 时，我们不承担任何责任。客户必须及时以书面通知形式向我们提供任何针对客户的索赔，并授予我们专属的辩护和控制权，配合协助我们辩护和解决此类事宜的任何合理请求。本部分声明了我们对任何针对客户的索赔所承担的唯一责任，以及接受客户对我们和 Slack 扩展成员的专属补救措施。

客户对我们的赔偿

如果任何及所有第三方提出的索赔、诉讼、起诉、诉讼程序和要求因客户或其任何授权用户违反合同或用户条款而引起或与之相关（以下简称“针对我们的索赔”），客户将为 Slack 和 Slack 扩展成员（以下统称“Slack 受赔偿方”）辩护，并将向 Slack 受赔偿方赔偿与此有关或由此产生的所有合理的律师费、损害赔偿和最终裁定由 Slack 受赔偿方支付的其他费用，以及经客户批准 Slack 受赔偿方所支付的与针对我们的索赔有关的和解款项。我们必须及时以书面通知形式向客户提供任何针对我们的索赔，并授予客户专属的辩护和控制权，配合协助客户辩护和解决此类事宜的任何合理请求。本部分声明了你对任何针对我们的索赔所承担的唯一责任，以及接受 Slack 赔偿方对客户的专属补救措施。

赔偿限额

尽管前两部分中已有说明，(a) 如果受赔偿方自行支付律师费，则可始终自由选择自己的律师；(b) 在下列情况下，未经受赔偿方明确书面同意（不得无理拒绝同意），赔偿方不得达成和解：(i) 提出索赔的第三方是政府机构；(ii) 和解涉及认定受赔偿方作出承认；(iii) 和解不包括完全免除受赔偿方的责任；或 (iv) 除完全免除受赔偿方的责任和支付款项外，和解还包括其他条款。

机密性

机密信息

一方（“披露方”）可以向另一方（“接收方”）披露与合同有关的“机密信息”，鉴于信息的性质和披露情况应合理地将其理解为机密，这些信息包括所有订购表单以及非公开业务、产品、技术和营销信息。客户的机密信息包括客户数据。如果标有“机密”字样，则为清楚指示接收方该材料属于机密信息。尽管如此，机密信息并不包括以下信息：(a) 在不违反向披露方承担任何义务的情况下向公众公开或普遍可用的信息；(b) 披露方在未违反其任何义务的情况下，在其前已为接受方所知的信息；(c) 在未违反披露方任何义务的情况下，来自第三方的信息；或 (d) 由接收方独立开发的信息。

机密信息的保护和使用

接收方将 (a) 采取至少合理的措施防止未经授权披露或使用机密信息，并限制那些需要了解与合同有关的信息的员工、分支机构和分包商的访问权限；(b) 不得出于合同范围之外的任何目的使用或披露来自披露方的任何机密信息。以上所有内容均不能阻止任何一方与财务和法律顾问共享机密信息；但前提是顾问必须遵守至少与合同中规定的义务一样严格的保密义务。

被强制访问或披露

在法律要求的情况下，接收方可以访问或披露来自披露方的机密信息；但前提是，如果披露方希望对访问或披露提出异议，则接收方必须（在法律允许的范围内）事先向披露方发出被强制访问或披露的事先通知，并提供合理协助，费用由披露方承担。在不限制上述规定的前提下，请查看数据请求政策，了解如何请求披露客户数据以及我们将如何处理这些请求的详情。如果根据法律强制接收方访问或披露披露方的机密信息，则披露方将向接收方偿还其编译和访问此类机密信息的合理费用，以及向因将产生的机密信息而寻求保护令或机密处理机密方式的披露方提供任何支持而支付的合理费用。

效力继续

标题为“欢迎反馈”、“非 Slack 产品”、“我们的删除权”、“服务的使用”、“付款条款”、“代金券”、“Slack 扩展成员”、“你的就是你的......”、“我们的就是我们的”、“终止效力”、“数据可移植性和删除”、“陈述和保证的免责声明”、“有限责任”、“我们对客户的赔偿”、“客户对我们的赔偿”、“赔偿限额”、“机密性”和“效力继续”的各部分，以及“总则”大标题下的所有条款，将在合同终止或到期后继续有效。

总则

公开性

客户授予我们权利，将客户的公司名称和徽标用作在我们的网站上进行营销或促销目的的参考，以及与我们现有或潜在客户进行其他公共或私人交流的参考，但要遵守客户不定时向我们提供的标准商标使用指南。我们不希望列出不想被列出的客户，所以客户可以向我们发送电子邮件至 feedback@slack.com，说明不希望被参考。

不可抗力

我们和客户均不得因其无法合理控制的事件而导致其义务的任何失败或延误而承担责任，其中可能包括拒绝服务式攻击、第三方托管提供商或公用事业提供商的故障、罢工、短缺、暴动、火灾、天灾、战争、恐怖主义和政府行为。

双方关系；无第三方受益人

双方均为独立缔约方。本合同不会在双方之间建立合伙、专营、合资、代理、受托或雇佣关系。本合同没有第三方受益人。

电子邮件和 Slack 消息

尽管我们可选择通过服务向客户提供通知（例如 Slackbot 通知），但除非本文另行规定，合同下的所有通知均将通过电子邮件发送。通知 Slack 将发送至：feedback@slack.com，法律通知（例如终止通知或赔偿索赔通知）除外，此类通知必须将其发送至 legal@slack.com。通知在下列情况被视为已送达：(a) 通过电子邮件发送，则被视为在第二天送达；(b) 通过服务发送，则被视为在当天送达。

修改

随着业务的发展，我们可能会更改这些客户条款和合同的其他组成部分（任何订购表单除外）。如我们对合同进行重大更改，则将通过电子邮件发送至与客户帐户关联的电子邮件地址或通过服务向客户发送消息，以便在更改生效之前提供合理的通知时段。客户可以访问本页面，也可以访问合同中所引用其他页面的最新版本，以便随时查看客户条款的最新版本。任何合同重大修订将在我们通告规定的日期生效，所有其他更改将在更改发布之日生效。如果客户（或任何授权用户）在生效日期后访问或使用服务，则该使用将构成客户接受所有修订的条款和条件。

弃权

任何一方未能行使或延迟行使合同下的任何权利均不构成对该项权利的放弃。除非以书面形式及由被视为已授予弃权方的授权代表签字，否则合同的弃权将不会生效。

可分割性

本合同将在适用法律允许的最大范围内执行。如果具有管辖权的法庭裁定合同的任何条款违法，则该条款将由法庭进行修改和解释，以便最好地在法律允许的最大范围内实现原始条款的目标，同时合同的其余条款将继续有效。

转让

除 Slack 扩展成员外，任何一方均不得在未经另一方事先书面同意（不得无理拒绝）的情况下，通过法律或其他方式转让或委托其在本合同项下的任何权利或义务。尽管如此，任何一方可在未经另一方同意的情况下，将合同（包括所有订购表单）全部转让给公司的分支机构，或者与合并、收购、公司重组或出售其全部或实质上全部资产关联。客户应及时通知 Slack 其账单和联系信息的任何更改。任何违反本部分的转让行为均无效。一方对另一方任何违反本部分的转让行为的唯一补救措施是：根据非转让方的选择，在书面通知转让方后终止合同。如果客户提出终止合同，我们将在终止生效之日后退还客户所有订阅在该期限内剩余的任何预付费用。在不违反前述规定的前提下，合同将对双方、其各自的继承方和允许的受让方具有约束力并保障其利益。

客户与 Slack 的哪家实体签订合同？

根据合同对“Slack”或“我们”的所有引用、由合同引起的或与之相关的任何纠纷或诉讼将适用何种法律以及哪些法院对此类纠纷或诉讼拥有管辖权，均取决于客户的住所。

住所 Slack 签约实体 适用法律 场所 美国和加拿大 Slack Technologies, LLC（原 Slack Technologies, Inc.） 加利福尼亚州 加利福尼亚州旧金山郡 世界其他地区（日本除外） Slack Technologies Limited 爱尔兰 爱尔兰都柏林 日本 Slack Technologies Limited 日本 日本东京

合同以及由此引起的或与之相关的任何争议，将仅受以上的适用管辖法管辖，而不考虑与法律规则或《联合国国际货物销售合同公约》的冲突。位于以上适用地点的法庭将拥有专属管辖权，裁定由合同或其构成、解释或执行引起或与之相关的任何争议。双方特此同意并遵守该类法庭的专属管辖权。在根据合同行使权利的任何诉讼中，胜诉方有权追回其合理费用和律师费。

完整协议

合同，包括这些客户条款和所有引用页面和订购表单（如适用），构成双方之间的完整协议，并取代所有先前和同期有关该主题的书面或口头协议、提议或陈述。在不限制上述规定的前提下，合同取代客户或任何授权用户以电子方式接受的任何在线协议的条款。但是，如果这些客户条款中的规定与这些客户条款所引用的任何其他文档或页面之间存在任何冲突或不一致，将适用以下优先顺序：(1) 任何订购表单的条款（如果有），(2) 客户特定补充协议中适用于客户的部分（如果有），(3) 客户条款，以及 (4) 客户条款中引用的任何其他文档或页面。即使包含任何相反条款，客户购买订单、供应商入职流程或门户网站或任何其他客户订单文档（不包括订购表单）中所述的条款或条件均不会纳入本合同或构成本合同的任何部分，任何这些条款或条件均无效。