Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 31 gennaio 2018

Le presenti Condizioni d’uso per il cliente (le “Condizioni d’uso”) descrivono i diritti e le responsabilità dell’utente quando utilizza la piattaforma e gli strumenti per la produttività in un’area di lavoro online di Slack (i “Servizi”). L’utente è invitato a leggerle con attenzione. Le presenti Condizioni d’uso disciplinano l’accesso e l’uso dei nostri Servizi da parte del Cliente (come definito di seguito). Se l’utente viene invitato a partecipare a un’area di lavoro configurata da un Cliente, l’accesso e l’uso dei Servizi di Slack da parte di tale utente sono disciplinati dalle Condizioni d’uso per l’utente (le “Condizioni d’uso per l’utente”). Grazie per essere qui.

Procediamo con ordine

Le presenti “Condizioni d’uso” sono parte di un “Contratto” vincolante

Le presenti Condizioni d’uso (o, qualora applicabile, l’accordo scritto tra il Cliente e Slack) e qualsiasi modulo d’ordine, come definito di seguito, costituiscono nel complesso un “Contratto” vincolante tra il Cliente e Slack. Se una condizione indicata nel Supplemento specifico per il Cliente si applica al Cliente, ad esempio se il Cliente è un ente pubblico degli Stati Uniti, anche tale condizione sarà inclusa nel presente documento mediante riferimento e costituirà parte del Contratto. Per “noi”, “nostro” e “ci” si intende l’entità Slack applicabile, citata nella sezione “Entità Slack con cui il Cliente stipula il Contratto” più avanti nel presente documento.

Accordo per conto del “Cliente”

Qualora una persona acquisti uno o più abbonamenti, crei un’area di lavoro (uno spazio digitale in cui un gruppo di utenti può accedere ai Servizi, come descritto in dettaglio nelle pagine del Centro assistenza), inviti gli utenti in tale area di lavoro, la utilizzi o ne consenta l’uso dopo aver ricevuto una notifica di variazione delle presenti Condizioni d’uso, riconosce di aver compreso il Contratto così modificato e di accettarlo per conto del Cliente. Verificare di disporre dell’autorità necessaria per stipulare il Contratto per conto del Cliente, prima di procedere.

Scelte e istruzioni del Cliente

Chi è il “Cliente”? (suggerimento: ce ne può essere solo uno)

Per “Cliente” si intende l’organizzazione rappresentata dall’utente durante la stipula del Contratto. Se l’area di lavoro viene configurata da qualcuno non formalmente associato a un’organizzazione, il Cliente è la persona che crea l'area di lavoro. Se, ad esempio, una persona effettua la registrazione tramite un indirizzo e-mail personale e invita alcuni amici a lavorare su una nuova idea di startup, ma non ha ancora costituito un’azienda, tale persona rappresenterà il Cliente.

Registrazione tramite un dominio e-mail aziendale

Se l’utente sottoscrive un piano utilizzando il proprio dominio e-mail aziendale, la relativa organizzazione diventerà il Cliente e in quanto tale potrà modificare e riassegnare i ruoli nell’area di lavoro (incluso il ruolo dell'utente) ed esercitare in altro modo i propri diritti, ai sensi del presente Contratto. Se il Cliente sceglie di sollevare tale persona dall'incarico di rappresentante e sostituirla con il livello di autorità più alto per l’area di lavoro, Slack invierà una notifica a seguito di tale scelta e la persona accetterà di intraprendere qualsiasi azione ragionevolmente richiesta da Slack o dal Cliente, per facilitare il trasferimento di autorità a un nuovo rappresentante del Cliente.

Cosa significa questo per il Cliente e per Slack

Le persone autorizzate dal Cliente ad accedere ai Servizi (un “Utente autorizzato”) possono inviare ai Servizi contenuti o informazioni, ad esempio messaggi o file (“Dati del cliente”), e il Cliente può fornire a Slack esclusivamente le istruzioni su come utilizzarli. Il Cliente, ad esempio, può accordare o negare l’accesso ai Servizi, abilitare o disabilitare le integrazioni di terze parti, gestire le autorizzazioni e le impostazioni per l’esportazione e la conservazione, trasferire o assegnare aree di lavoro, condividere canali o consolidare le aree di lavoro o i canali con altre aree di lavoro o altri canali. Poiché tali scelte e istruzioni possono comportare l’accesso, l’uso, la divulgazione, la modifica o l’eliminazione di tutti i Dati del cliente o di una parte di essi, si consiglia di consultare le pagine del Centro assistenza per ulteriori informazioni sulle scelte e sulle istruzioni.

Il Cliente (a) informerà gli Utenti autorizzati in relazione a tutti i criteri e a tutte le procedure del Cliente rilevanti per l’utilizzo dei Servizi e a qualsiasi impostazione che possa influire sul trattamento dei Dati del cliente; e (b) garantirà che il trasferimento e il trattamento dei Dati del cliente ai sensi del Contratto siano legali.

Effettuare l'ordine degli abbonamenti

Un abbonamento consente a un Utente autorizzato di accedere ai Servizi. Indipendentemente dal ruolo, è richiesto un abbonamento per ogni Utente autorizzato. L'abbonamento può essere effettuato tramite l’interfaccia dei Servizi o, in alcuni casi, tramite un modulo d'ordine stipulato tra il Cliente e Slack (ciascuno dei quali disporrà di una copia del “Modulo d’ordine”). Per ulteriori informazioni su come richiedere gli abbonamenti e invitare nuovi Utenti autorizzati, consultare il Centro assistenza. Ogni Utente autorizzato deve accettare le Condizioni d’uso per l’utente per attivare il proprio abbonamento. La validità degli abbonamenti ha inizio quando vengono resi disponibili al Cliente e continua per il periodo specificato nell'interfaccia di pagamento dei Servizi o nel Modulo d’ordine, se applicabile. Ogni abbonamento è destinato a un singolo Utente autorizzato per un periodo specificato ed è personale per tale Utente. A volte Slack stipula altri tipi di accordi di ordinazione, ma ciò dovrebbe essere specificato e concordato in un Modulo d’ordine. Durante un periodo di abbonamento attivo, l’aggiunta di altri abbonamenti è relativamente semplice. Salvo diversamente indicato nel Modulo d’ordine, il Cliente può acquistare più abbonamenti allo stesso prezzo indicato nel Modulo d’ordine, tutti con la stessa scadenza. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un’area di lavoro e sull’assegnazione dei ruoli, consultare le pagine del Centro assistenza.

Decisioni di acquisto

Slack si impegna per la trasparenza e pertanto può condividere informazioni sui piani di prodotto futuri. Le dichiarazioni pubbliche di Slack su tali piani di prodotto sono un’espressione di intenti, ma è opportuno non fare affidamento su di esse in fase d'acquisto. Se il Cliente decide di acquistare i nostri Servizi, tale decisione deve essere basata sulle caratteristiche o sulle funzioni che Slack rende disponibili oggi e non sull’offerta di caratteristiche o funzioni future.

Scegliere di essere un utente beta

Di tanto in tanto, Slack cerca utenti beta per testare le nuove funzioni. Tali funzioni verranno identificate come “beta” o “pre-rilascio” oppure con parole o termini dal significato analogo (ovvero “Prodotto beta”). I Prodotti beta possono non essere pronti per la distribuzione. Sono quindi disponibili “così come sono” e qualsiasi garanzia o impegno contrattuale assunto per altri Servizi non si applica. Invitiamo il Cliente a informarci di qualsiasi problema riscontrato con i nostri Prodotti beta. Il motivo principale per cui eseguiamo programmi beta è quello di eliminare i problemi prima di rendere generalmente disponibile una nuova funzione.

Apprezziamo il feedback degli utenti

Maggiore è il numero dei suggerimenti forniti dai clienti, migliori diventano i Servizi. Se il Cliente invia a Slack feedback o suggerimenti in merito ai Servizi, è possibile che verranno utilizzati, quindi il Cliente concede a Slack (per sé, per tutti i suoi Utenti autorizzati e per altri membri del personale del Cliente) una licenza illimitata, irrevocabile, perpetua, cedibile in sublicenza, trasferibile ed esente da royalty al fine di utilizzare tali feedback o suggerimenti per qualsiasi scopo senza alcun obbligo o compenso nei confronti del Cliente, di qualsiasi Utente autorizzato o di altro personale del Cliente. Se Slack sceglie di non implementare il suggerimento, invitiamo l’utente a non considerarla una questione personale. Il suggerimento viene apprezzato ugualmente.

Prodotti non Slack

I Servizi di Slack includono una piattaforma che terze parti possono utilizzare per sviluppare applicazioni e software che integrano l’uso dei Servizi da parte del Cliente (ciascuno, un “Prodotto non Slack”). Slack gestisce anche una directory, denominata App Directory di Slack, in cui alcuni prodotti non Slack sono disponibili per l’installazione. QUESTI PRODOTTI NON SONO SERVIZI DI SLACK, PERTANTO SLACK NON LI GARANTISCE NÉ LI SUPPORTA E, IN DEFINITIVA, LA DECISIONE DI ATTIVARLI O MENO SPETTA AL CLIENTE E NON A SLACK. QUALSIASI UTILIZZO DI UN PRODOTTO NON SLACK AVVIENE ESCLUSIVAMENTE TRA IL CLIENTE E IL FORNITORE DI TERZE PARTI INTERESSATO.

Se un Prodotto non Slack è abilitato per l’area di lavoro del Cliente, tenere presenti i Dati del cliente che verranno condivisi con il fornitore di terze parti e gli scopi per cui il fornitore deve accedervi. Slack non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi uso, divulgazione, modifica o cancellazione dei Dati del cliente trasmessi a, o accessibili da, un Prodotto non Slack. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine del Centro assistenza.

Informativa sulla privacy

Per ulteriori informazioni sulle modalità con cui Slack raccoglie e utilizza i dati relativi all’uso e alle prestazioni dei propri siti web e prodotti, consultare la nostra Informativa sulla privacy.

Cliente e Utenti autorizzati

Uso dei Servizi

Il Cliente deve rispettare il Contratto e assicurarsi che i propri Utenti autorizzati rispettino il Contratto e le Condizioni d’uso per l’utente. Slack può esaminare la condotta a scopo di conformità, ma non ha alcun obbligo di farlo. Slack non è responsabile del contenuto dei Dati del cliente o del modo in cui il Cliente o i suoi Utenti autorizzati scelgono di utilizzare i Servizi per archiviare o elaborare i Dati del cliente. I Servizi non sono destinati a e non devono essere utilizzati da persone di età inferiore a 16 anni. Il Cliente deve garantire che tutti gli Utenti autorizzati abbiano un’età superiore a 16 anni. Il Cliente è l’unico responsabile della fornitura di servizi Internet ad alta velocità per sé e per i propri Utenti autorizzati al fine di accedere e utilizzare i Servizi.

Diritti di rimozione di Slack

Qualora Slack ritenga che vi sia una violazione del Contratto alla quale possa facilmente porre rimedio il Cliente mediante la rimozione di determinati Dati del cliente o la disabilitazione di un Prodotto non Slack, nella maggioranza dei casi, anziché intervenire, Slack chiederà al Cliente di agire direttamente. Slack può tuttavia intervenire direttamente e intraprendere le azioni che ritiene appropriate qualora il Cliente non adotti i provvedimenti opportuni o se ritiene che sia presente un rischio credibile di danni per sé, per i Servizi, per gli Utenti autorizzati o per una qualsiasi terza parte.

Obblighi di pagamento

Termini di pagamento

Per i Clienti che acquistano i Servizi di Slack, le tariffe sono specificate nella sezione di pagamento dell’interfaccia dei Servizi e nei Moduli d’ordine e devono essere pagate in anticipo. Gli obblighi di pagamento non sono annullabili e, salvo quanto espressamente stabilito nel Contratto, gli importi pagati non sono rimborsabili. Per chiarezza, qualora il Cliente effettui il downgrade di qualsiasi abbonamento da un piano a pagamento a un piano Free, il Cliente rimarrà responsabile per eventuali importi non pagati nell’ambito del piano a pagamento e i Servizi previsti da tale piano saranno considerati completamente eseguiti e consegnati alla scadenza del periodo di abbonamento al piano a pagamento iniziale. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di pagamento, consultare il Centro assistenza. Qualora Slack accetti di emettere fatture al Cliente tramite e-mail, l’intero pagamento deve essere ricevuto entro trenta (30) giorni dalla data della fattura. Le tariffe sono indicate al netto di imposte, prelievi, dazi e oneri governativi analoghi di qualsiasi natura, incluse, a titolo esemplificativo, imposte sul valore aggiunto, sulle vendite o sull'uso o ritenute alla fonte, che possono essere stabilite da qualsiasi giurisdizione (collettivamente, “Imposte”). Il cliente sarà responsabile del pagamento di tutte le imposte associate ai propri acquisti, ad eccezione di quelle basate sul nostro reddito netto. Nel caso in cui un pagamento per i Servizi sia soggetto a ritenuta alla fonte da parte di un governo, il Cliente rimborserà a Slack tale ritenuta.

Fair Billing Policy

Slack ritiene che i Clienti siano tenuti a pagare solo per gli abbonamenti effettivamente utilizzati, quindi offre una Fair Billing Policy. Possono essere applicate alcune eccezioni e condizioni, come indicato nella sezione di pagamento dell’interfaccia dei Servizi o in un Modulo d’ordine.

Crediti

Eventuali crediti che possono accumularsi sull'account del Cliente (ad esempio in seguito a una promozione o all’applicazione della Fair Billing Policy) non saranno validi dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto applicabile, non avranno valore in denaro né valore di cambio e non saranno trasferibili né rimborsabili. Se non diversamente specificato, i crediti maturati per un'area di lavoro con un piano di abbonamento Free scadranno se il piano associato all’area di lavoro non viene aggiornato a un piano a pagamento entro novanta (90) giorni dalla maturazione. Per ulteriori informazioni sui crediti, consultare il Centro assistenza.

Downgrade per mancato pagamento

Se i pagamenti dovuti dal Cliente (esclusi gli importi contestati ragionevolmente e in buona fede) sono in ritardo di trenta (30) o più giorni, Slack può, senza limitare i propri altri diritti e rimedi, effettuare il downgrade di qualsiasi Servizio a pagamento al piano Free fino a quando gli importi specifici non vengono saldati, a condizione di aver comunicato al Cliente con un preavviso di dieci (10) o più giorni che il suo account è in ritardo. Nonostante quanto stabilito nel secondo paragrafo della sezione "Fornitura dei servizi" di seguito, il Cliente riconosce e accetta che un downgrade comporterà una diminuzione di alcune funzioni e opzioni e una potenziale perdita di accesso ai Dati del cliente, come illustrato dal confronto dei piani nella Guida ai prezzi.

Responsabilità di Slack

Fornitura dei Servizi

Le responsabilità non ricadono esclusivamente sul Cliente, ma anche su Slack. Slack (a) renderà disponibili i Servizi al Cliente e ai suoi Utenti autorizzati come descritto nel Contratto; e (b) non utilizzerà né elaborerà i Dati del cliente per alcuno scopo senza previe istruzioni scritte del Cliente, a condizione, tuttavia, che le “previe istruzioni scritte” includano l’uso dei Servizi da parte degli Utenti autorizzati e qualsiasi elaborazione relativa a tale uso o altrimenti necessaria per l'esecuzione del Contratto.

Slack garantisce che (a) i Servizi funzioneranno materialmente in conformità a quanto indicato nelle pagine del Centro assistenza in vigore in quel momento; e (b) fatte salve le sezioni “Prodotti non Slack” e “Downgrade per mancato pagamento”, le funzionalità di Servizio non verranno ridotte durante il periodo di abbonamento. In caso di violazione di una garanzia contenuta in questa sezione, i rimedi esclusivi del Cliente sono quelli descritti nelle sezioni “Risoluzione per giusta causa” ed “Effetto della risoluzione”.

Garanzia della disponibilità dei Servizi

Come descritto in dettaglio nelle pagine del Centro assistenza, per alcuni Servizi Slack offre impegni specifici di tempo di attività associati a crediti qualora gli impegni non vengano mantenuti. In questi casi, i crediti costituiranno, secondo la terminologia legale, un risarcimento danni e saranno l'unico rimedio del Cliente per i tempi di inattività e i relativi inconvenienti. Per tutti i piani di servizio, Slack metterà in atto sforzi commercialmente ragionevoli per rendere i Servizi disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, esclusi i tempi di inattività pianificati. Sebbene preveda che i tempi di inattività pianificati siano rari, Slack farà il possibile per inviare un preavviso al Cliente (ad esempio tramite i Servizi) qualora ritenga che possano superare i cinque (5) minuti continui.

Protezione dei Dati del cliente

La protezione dei Dati del cliente è una priorità assoluta di Slack, che pertanto garantisce di mettere in atto misure di protezione amministrative, fisiche e tecnologiche a un livello non materialmente inferiore a quanto presentato nella pagina Procedure per la sicurezza. Tali misure includeranno strumenti per impedire l’accesso, l’uso, la modifica, la cancellazione e la divulgazione non autorizzati dei Dati del cliente da parte del personale di Slack. Prima di condividere i Dati del cliente con uno qualsiasi dei provider di servizi di terze parti, Slack si assicurerà che la terza parte utilizzi, come minimo, procedure di gestione dei dati ragionevoli al fine di mantenere la riservatezza e la sicurezza dei Dati del cliente e di impedire l’accesso non autorizzato. Il Cliente (non Slack) è l’unico responsabile per la sicurezza, la protezione e il backup adeguati dei Dati del cliente quando sono in possesso o sotto il controllo del Cliente o dei suoi rappresentanti o agenti. Slack non è responsabile delle azioni eseguite da Utenti autorizzati del Cliente o da Prodotti non Slack sui Dati del cliente. La responsabilità è esclusivamente del Cliente.

Famiglia estesa di Slack

Slack può coinvolgere i propri dipendenti, quelli delle proprie affiliate e gli appaltatori di terze parti (la “Famiglia estesa di Slack”) nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto. Slack sarà responsabile del rispetto dei propri obblighi ai sensi del Contratto da parte della Famiglia estesa di Slack.

Proprietà e diritti di proprietà

Diritti di proprietà definiti per il Cliente

Tra Slack, da un lato, e il Cliente e qualsiasi Utente autorizzato dall’altro, il Cliente sarà il proprietario di tutti i Dati del cliente. In base a quanto stabilito dai termini e dalle condizioni del Contratto, il Cliente (per sé e per tutti i suoi Utenti autorizzati) concede a Slack e alla Famiglia estesa di Slack una licenza mondiale, non esclusiva e limitata per accedere, utilizzare, elaborare, copiare, distribuire, gestire, esportare e visualizzare i Dati del cliente e qualsiasi Prodotto non Slack creato dal o per il Cliente, solo se ragionevolmente necessario (a) per fornire, gestire e aggiornare i Servizi; (b) per prevenire o risolvere problemi di servizio, sicurezza, supporto o tecnici; (c) come richiesto dalla legge o consentito dai Criteri per la richiesta dei dati; e (d) come espressamente consentito in forma scritta dal Cliente. Il Cliente dichiara e garantisce di aver ottenuto dai propri Utenti autorizzati tutti i diritti sui Dati del cliente che potrebbero essere necessari per concedere questa licenza.

Diritti di proprietà definiti per Slack

Slack possiede e continuerà a possedere i propri Servizi, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale correlati. Nell’ambito dei Servizi, Slack può rendere disponibili componenti software, tramite app store o altri canali. Slack concede al Cliente una licenza non cedibile in sublicenza, non trasferibile, non esclusiva e limitata per consentire al Cliente e ai suoi Utenti autorizzati di utilizzare la versione in codice oggetto di tali componenti, ma esclusivamente se necessario per utilizzare i Servizi e in conformità con il Contratto e le Condizioni d’uso per l’utente. Tutti i diritti di Slack non espressamente concessi da questa licenza vengono qui mantenuti.

Durata e risoluzione

Durata del Contratto

Come descritto in dettaglio di seguito, un abbonamento gratuito ha una durata fino alla risoluzione, mentre un abbonamento a pagamento ha una durata fino alla scadenza o alla risoluzione. Il Contratto resta valido fino alla scadenza o alla risoluzione di tutti gli abbonamenti ordinati ai sensi del Contratto o fino alla risoluzione del Contratto stesso. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione di tutti gli abbonamenti e di tutti i Moduli d’ordine.

Rinnovo automatico

Salvo quanto diversamente stabilito in un Modulo d’ordine, (a) tutti gli abbonamenti si rinnovano automaticamente (senza la necessità di utilizzare l’interfaccia di pagamento dei Servizi o di emettere un Modulo d’ordine di rinnovo) per periodi aggiuntivi pari a un (1) anno o alla durata precedente, a seconda di quale periodo sia più breve; e (b) il prezzo unitario per qualsiasi periodo di rinnovo automatico rimarrà lo stesso di quello del periodo immediatamente precedente. Ciascuna parte può inviare all’altra un avviso di mancato rinnovo entro trenta (30) giorni dalla fine del periodo di abbonamento per impedire il rinnovo automatico.

Risoluzione per giusta causa

Slack o il Cliente può risolvere il Contratto dandone comunicazione all’altra parte se tale parte viola materialmente il Contratto e tale violazione non viene sanata entro trenta (30) giorni dopo che la parte non inadempiente ha comunicato la violazione. Il Cliente è responsabile per i propri Utenti autorizzati, nonché per qualsiasi violazione del presente Contratto causata dai propri Utenti autorizzati. Slack può risolvere il Contratto immediatamente previa comunicazione al Cliente se ha fondati motivi per ritenere che i Servizi siano utilizzati dal Cliente o dai suoi Utenti autorizzati in violazione delle leggi applicabili.

Risoluzione senza giusta causa

Il Cliente può risolvere immediatamente i propri abbonamenti gratuiti senza alcun motivo. Slack può ugualmente risolvere gli abbonamenti gratuiti del Cliente senza alcun motivo, ma deve darne comunicazione scritta al Cliente trenta (30) giorni prima.

Effetto della risoluzione

In caso di risoluzione per giusta causa da parte del Cliente, Slack rimborserà al Cliente tutti gli importi prepagati che coprono la parte rimanente del periodo di tutti gli abbonamenti dopo la data di effettiva risoluzione. In caso di risoluzione per giusta causa da parte di Slack, il Cliente pagherà tutti gli importi dovuti che coprono la parte rimanente del periodo di tali abbonamenti dopo la data di effettiva risoluzione. In nessuna circostanza la risoluzione solleverà il Cliente dall’obbligo di pagare eventuali importi dovuti a Slack per il periodo precedente alla data di effettiva risoluzione.

Portabilità ed eliminazione dei dati

Slack custodisce i Dati del cliente. Durante il periodo di abbonamento a un’area di lavoro, il Cliente potrà esportare o condividere determinati Dati del cliente dai Servizi. Poiché Slack dispone di prodotti diversi con varie funzioni e il Cliente dispone di diverse opzioni di conservazione, il Cliente riconosce e accetta che la capacità di esportare o condividere i Dati del cliente possa essere limitata o non disponibile a seconda del tipo di piano dei Servizi in vigore e delle impostazioni di conservazione, condivisione o utilizzo dei dati abilitate. In seguito alla risoluzione o alla scadenza degli abbonamenti di un’area di lavoro, Slack non avrà alcun obbligo di mantenere o fornire i Dati del cliente e successivamente potrà, a meno che non sia proibito dalla legge, eliminare tutti i Dati del cliente presenti nei propri sistemi o altrimenti in proprio possesso o sotto il proprio controllo. Per ulteriori informazioni sul modo in cui il Cliente può avviare l’eliminazione, consultare le Procedure per la sicurezza.

Dichiarazioni ed esclusione di garanzie

Il Cliente dichiara e garantisce di aver stipulato validamente il Contratto e di avere l’autorità legale per farlo. Il Cliente dichiara inoltre e garantisce di essere responsabile della condotta dei propri Utenti autorizzati e del loro rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto e nelle Condizioni d’uso per l’utente.

SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, I SERVIZI E TUTTI I COMPONENTI E LE INFORMAZIONI CORRELATI VENGONO FORNITI “COSÌ COME SONO” E “COME DISPONIBILI” SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA E SLACK DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI E TUTTE LE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, TITOLO, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE. IL CLIENTE RICONOSCE CHE SLACK NON GARANTISCE CHE I SERVIZI SARANNO ESENTI DA INTERRUZIONI, TEMPESTIVI, SICURI O PRIVI DI ERRORI.

Limitazione di responsabilità

AD ECCEZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INDENNIZZO DI UNA PARTE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO, IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL CLIENTE O DELLA FAMIGLIA ESTESA DI SLACK DERIVANTE DAL O CORRELATA AL CONTRATTO O ALLE CONDIZIONI D’USO PER L'UTENTE (SIA IN CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI) DEVE SUPERARE L’IMPORTO TOTALE PAGATO DAL CLIENTE NEI DODICI (12) MESI PRECEDENTI L’ULTIMO EVENTO CHE DÀ ORIGINE ALLA RESPONSABILITÀ. LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI NON LIMITERANNO GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEL CLIENTE AI SENSI DELLA SEZIONE “TERMINI DI PAGAMENTO” DI CUI SOPRA.

IN NESSUNA CIRCOSTANZA UN CLIENTE O UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA ESTESA DI SLACK SARÀ RITENUTO RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA O DI UNA TERZA PARTE PER EVENTUALI PERDITE DI PROFITTI O FATTURATO O PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, COMPENSATORIO O PUNITIVO COMUNQUE CAUSATO, SIA IN CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI, E ANCHE QUALORA LA PARTE SIA STATA MESSA AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ NON È VALIDA QUALORA SIA PROIBITA DALLA LEGGE APPLICABILE.

I Servizi supportano gli accessi eseguiti tramite l’autenticazione a due fattori (“2FA”), che consente di ridurre il rischio di uso non autorizzato dei Servizi o di accesso non autorizzato agli stessi. Slack pertanto non risponderà in merito ad alcun danno, perdita o responsabilità nei confronti del Cliente, degli Utenti autorizzati o di chiunque altro se l’uso dell’autenticazione a due fattori poteva evitare la causa di tale danno, perdita o responsabilità. Il Cliente è responsabile inoltre di tutte le credenziali di accesso, inclusi i nomi utente e le password, per gli account di amministratore, nonché per gli account dei propri Utenti autorizzati. Slack non risponderà in merito ad alcun danno, perdita o responsabilità nei confronti del Cliente, degli Utenti autorizzati o di chiunque altro, se tali informazioni non sono mantenute riservate dal Cliente o dai suoi Utenti autorizzati o se tali informazioni sono fornite correttamente da una terza parte non autorizzata che si connette e accede ai Servizi.

Le restrizioni contenute in questa sezione “Limitazione di responsabilità” si applicano a tutte le teorie giuridiche, sia in contratto, torto o altrimenti, e nella misura consentita dalla legge. Le disposizioni contenute in questa sezione “Limitazione di responsabilità” attribuiscono i rischi ai sensi del presente Contratto tra le parti e le parti si sono basate su tali limitazioni per determinare se stipulare il presente Contratto e fissare il prezzo dei Servizi.

Indennizzo del Cliente da parte di Slack

Slack difenderà il Cliente da e contro qualsiasi rivendicazione, azione, causa, procedimento e richiesta di terzi in cui si afferma che l’uso dei Servizi, come consentito ai sensi del Contratto, viola o si appropria indebitamente dei diritti di proprietà intellettuale di terzi (una “Rivendicazione contro il Cliente”) e indennizzerà il Cliente per tutte le ragionevoli spese legali sostenute, nonché per i danni e altri costi riconosciuti al Cliente in relazione a tale rivendicazione o come risultato della stessa e per gli importi pagati dal Cliente in base a un accordo che Slack approva in relazione a una Rivendicazione contro il Cliente, a condizione, tuttavia, che Slack non avrà alcuna responsabilità se una Rivendicazione contro il Cliente deriva da (a) Dati del cliente o Prodotti non Slack; e (b) qualsiasi modifica, combinazione o sviluppo dei Servizi non eseguito da Slack, incluso l’uso di qualsiasi API (Application Programming Interface). Il Cliente deve fornire a Slack tempestiva comunicazione scritta di qualsiasi Rivendicazione contro il Cliente, concedendoci il diritto di assumere la difesa e il controllo esclusivi, ed è tenuto ad agire sulla base di qualsiasi ragionevole richiesta per collaborare alla difesa e alla risoluzione del problema. In questa sezione vengono dichiarati l’unica responsabilità di Slack in relazione a una Rivendicazione contro il Cliente e l’esclusivo rimedio del Cliente nei confronti di Slack e della Famiglia estesa di Slack a tale riguardo.

Indennizzo di Slack da parte del Cliente

Il Cliente difenderà Slack e i membri della Famiglia estesa di Slack (collettivamente, “Parti indennizzate Slack”) da e contro qualsiasi rivendicazione, azione, causa, procedimento e richiesta di terzi derivante da o correlata a una violazione del Contratto o delle Condizioni d’uso per l’Utente da parte del Cliente o di uno dei suoi Utenti autorizzati (una “Rivendicazione contro Slack”) e risarcirà le Parti indennizzate Slack per tutte le ragionevoli spese legali sostenute, nonché per i danni e altri costi riconosciuti a una Parte indennizzata Slack in relazione a tale rivendicazione o come risultato della stessa e per gli importi pagati da una Parte indennizzata Slack in base a un accordo approvato dal Cliente in relazione alla Rivendicazione contro Slack. Slack deve fornire al Cliente tempestiva comunicazione scritta di qualsiasi Rivendicazione contro Slack, concedendogli il diritto di assumere la difesa e il controllo esclusivi, ed è tenuta ad agire sulla base di qualsiasi ragionevole richiesta per collaborare alla difesa e alla risoluzione del problema. In questa sezione vengono dichiarati l’unica responsabilità del Cliente in relazione a una Rivendicazione contro Slack e l’esclusivo rimedio delle Parti indennizzate Slack nei confronti del Cliente a tale riguardo.

Limiti agli indennizzi

Nonostante quanto stabilito nelle due sezioni precedenti, (a) una parte indennizzata sarà sempre libera di scegliere il proprio legale se paga il costo di tale consulenza; e (b) nessuna transazione può essere stipulata da una parte indennizzante senza l’esplicito consenso scritto delle parti indennizzate (tale consenso non deve essere negato senza un ragionevole motivo), se (i) la terza parte che fa valere la rivendicazione è un ente governativo, (ii) la transazione implica verosimilmente l'ammissione dalle parti indennizzate, (iii) la transazione non include un esonero completo di responsabilità per le parti indennizzate o (iv) la transazione include condizioni diverse da un esonero completo di responsabilità per le parti indennizzate e un pagamento in denaro.

Riservatezza

Informazioni riservate

Ciascuna parte (“Parte divulgante”) può divulgare “Informazioni riservate” all’altra parte (“Parte ricevente”) in relazione al presente Contratto, ovvero tutte le informazioni che devono essere ragionevolmente intese come confidenziali data la loro natura e le circostanze della divulgazione, inclusi tutti i Moduli d'ordine, nonché le informazioni commerciali, sui prodotti, sulla tecnologia e sul marketing non pubbliche. Le Informazioni riservate del Cliente includono i Dati del cliente. L’etichetta “Riservato” associata a un materiale indica chiaramente alla Parte ricevente la riservatezza del materiale. Fatto salvo quanto precede, le Informazioni riservate non includono le informazioni che (a) sono o diventano generalmente disponibili al pubblico senza violazione di alcun obbligo nei confronti della Parte divulgante; (b) erano a conoscenza della Parte ricevente prima della divulgazione eseguita dalla Parte divulgante senza violazione di alcun obbligo dovuto alla Parte divulgante; (c) vengono ricevute da una terza parte senza violazione di alcun obbligo dovuto alla Parte divulgante; o (d) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente.

Protezione e uso delle Informazioni riservate

La Parte ricevente (a) adotterà almeno misure ragionevoli per impedire la divulgazione o l’utilizzo non autorizzato delle Informazioni riservate e limitare l’accesso a dipendenti, affiliati e appaltatori che hanno bisogno di conoscere tali informazioni in relazione al Contratto; e (b) non utilizzerà né divulgherà le Informazioni riservate della Parte divulgante per alcuno scopo al di fuori dell’ambito del presente Contratto. Niente di quanto esposto in precedenza impedirà a una delle parti di condividere le Informazioni riservate con consulenti finanziari e legali, a condizione, tuttavia, che i consulenti siano vincolati a obblighi di riservatezza restrittivi almeno quanto quelli del presente Contratto.

Divulgazione o accesso obbligatorio

La Parte ricevente può accedere o divulgare le Informazioni riservate della Parte divulgante se richiesto dalla legge, a condizione, tuttavia, che la Parte ricevente dia comunicazione alla Parte divulgante dell’accesso o della divulgazione obbligatoria (nella misura consentita dalla legge) e fornisca un’assistenza ragionevole, a spese della Parte divulgante, se la Parte divulgante desidera opporsi all’accesso o alla divulgazione. Fermo restando quanto precede, consultare i Criteri per la richiesta dei dati per i dettagli su come possono essere effettuate le richieste di divulgazione dei Dati del cliente e su come Slack gestisce tali richieste. Se la Parte ricevente è obbligata per legge ad accedere alle Informazioni riservate della Parte divulgante e a divulgarle, la Parte divulgante rimborserà alla Parte ricevente il costo ragionevole di compilazione e di accesso a tali Informazioni riservate, nonché il costo ragionevole per qualsiasi supporto fornito in connessione alla richiesta della Parte divulgante di un’ordinanza restrittiva o di un trattamento riservato per la produzione delle Informazioni riservate.

Ultrattività

Le sezioni “Apprezziamo il feedback degli utenti”, “Prodotti non Slack”, “Diritti di rimozione da parte di Slack”, “Uso dei Servizi”, “Termini di pagamento”, “Crediti”, “Famiglia estesa di Slack”, “Diritti di proprietà definiti per il Cliente”, “Diritti di proprietà definiti per Slack”, “Effetto della risoluzione”, “Portabilità e cancellazione dei dati”, “Dichiarazioni ed esclusioni di garanzie”, “Limitazione di responsabilità”, “Indennizzo del Cliente da parte di Slack”, “Indennizzo di Slack da parte del Cliente”, “Limiti agli indennizzi”, “Riservatezza” e “Ultrattività”, nonché le disposizioni contenute nella sezione “Disposizioni generali” manterranno la propria efficacia anche oltre il termine o la scadenza del Contratto.

Disposizioni generali

Pubblicità

Il Cliente concede a Slack il diritto di utilizzare il nome e il logo della sua azienda come riferimento per scopi di marketing o promozionali sul sito web di Slack e in altre comunicazioni pubbliche o private con clienti Slack esistenti o potenziali, in base alle linee guida sull’utilizzo del marchio standard fornite a Slack di volta in volta. Slack non intende elencare i clienti che non lo desiderano, quindi il Cliente può inviare un’e-mail all’indirizzo feedback@slack.com indicando che non desidera essere utilizzato come riferimento.

Forza maggiore

Né Slack né il Cliente saranno ritenuti responsabili per qualsiasi mancanza o ritardo nell’adempimento dei propri obblighi a causa di eventi al di fuori del ragionevole controllo di una parte, che possono includere attacchi denial-of-service, un guasto da parte di un provider di hosting o di un provider di servizi di terze parti, scioperi, carestie, rivolte, incendi, calamità naturali, guerre, terrorismo e interventi governativi.

Relazioni delle parti, nessun beneficiario di terze parti

Le parti sono imprenditori indipendenti. Il Contratto non crea alcun rapporto di collaborazione, franchising, joint venture, agenzia, fiduciario o lavoro dipendente tra le parti. Il Contratto non prevede alcun beneficiario di terze parti.

Messaggi Slack ed e-mail

Salvo quanto diversamente qui specificato, tutte le comunicazioni relative al Contratto avverranno tramite e-mail, sebbene sia facoltà di Slack sceglierne l’invio al Cliente mediante i Servizi (ad esempio notifiche tramite Slackbot). Le comunicazioni a Slack verranno inviate all’indirizzo feedback@slack.com, ad eccezione delle comunicazioni legali, ad esempio comunicazioni di risoluzione o richiesta di risarcimento indennizzabile, che devono essere inviate all’indirizzo legal@slack.com. Le comunicazioni saranno considerate inviate in modo appropriato (a) il giorno successivo alla data in cui sono state inviate, in caso di comunicazione inviata via e-mail; e (b) il giorno stesso, nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite i Servizi.

Modifiche

Con l’evoluzione della propria attività, Slack può modificare le presenti Condizioni d’uso e gli altri componenti del Contratto (ad eccezione dei Moduli d’ordine). Qualora vengano apportate modifiche materiali al Contratto, prima che tali modifiche diventino effettive il Cliente verrà informato con adeguato anticipo tramite e-mail all’indirizzo associato al suo account oppure con un messaggio inviato tramite i Servizi. Il Cliente può esaminare in qualsiasi momento la versione più recente delle Condizioni d’uso visitando questa pagina e le versioni più aggiornate delle altre pagine cui si fa riferimento nel Contratto. Il Contratto modificato avrà efficacia a partire dalla data specificata nella comunicazione di Slack. Tutte le altre modifiche avranno efficacia a partire dalla pubblicazione della modifica stessa. Se il Cliente (o qualsiasi Utente autorizzato) accede ai Servizi o li utilizza dopo la data di entrata in vigore, tale utilizzo costituirà l’accettazione di tutte le condizioni e di tutti i termini modificati da parte del Cliente.

Rinuncia

Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle parti di uno qualsiasi dei diritti stabiliti nel Contratto non costituirà una rinuncia a tale diritto. Nessuna rinuncia ai sensi del Contratto avrà efficacia se non espressa per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della parte che si ritiene abbia concesso la rinuncia.

Nullità parziale

Il Contratto verrà applicato nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia ritenuta contraria alla legge da una corte di giurisdizione competente, tale disposizione verrà modificata dalla corte e interpretata in modo da ottemperare al meglio e nella misura massima consentita dalla legge gli obiettivi della disposizione originale, e le restanti disposizioni del Contratto rimarranno pienamente in effetto.

Divieto di cessione

Ad eccezione della Famiglia estesa di Slack, nessuna delle parti può cedere o delegare alcuno dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente documento, sia per effetto di legge o altrimenti, senza il previo consenso scritto dell’altra parte (che non può negarlo senza un ragionevole motivo). Nonostante quanto stabilito in precedenza, ciascuna parte può cedere in toto, senza il consenso dell’altra parte, il presente Contratto (inclusi tutti i Moduli d’ordine) a una consociata o in connessione a una fusione, acquisizione, riorganizzazione aziendale o vendita di tutti o sostanzialmente tutti i propri beni. Il Cliente manterrà sempre aggiornate le proprie informazioni di contatto e di fatturazione comunicando a Slack eventuali modifiche. Ogni presunta cessione in violazione di questa sezione è nulla. L’unico rimedio di una parte per una qualsiasi presunta cessione da parte dell’altra in violazione di questa sezione sarà, a scelta della parte non cedente, la risoluzione del Contratto previa comunicazione scritta alla parte cedente. In caso di tale risoluzione da parte del Cliente, Slack rimborserà al Cliente tutti gli importi prepagati che coprono la parte rimanente del periodo di tutti gli abbonamenti dopo la data di effettiva risoluzione. Fatto salvo quanto sopra, il Contratto è vincolante per le parti, i rispettivi successori e cessionari autorizzati e si applica a loro vantaggio.

Entità Slack con cui il Cliente stipula il Contratto

Tutti i riferimenti a “Slack”, “noi” o “ci” ai sensi del presente Contratto, la legge che si applicherà in qualsiasi controversia o azione legale derivante da o in connessione con il Contratto e i tribunali che hanno giurisdizione su tali controversie o azioni legali, dipendono dal luogo di domicilio del Cliente.

Domicilio Entità contraente Slack Legge applicabile Foro competente Stati Uniti e Canada Slack Technologies, LLC (precedentemente Slack Technologies, Inc.) California Contea di San Francisco, California Resto del mondo (escluso il Giappone) Slack Technologies Limited Irlanda Dublino, Irlanda Giappone Slack Technologies Limited Giappone Tokyo, Giappone

Il Contratto e qualsiasi controversia da questo derivante oppure a questo correlata saranno regolati esclusivamente dalla legge applicabile, con esclusione delle norme in materia di conflitti di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di beni. I tribunali del foro competente avranno giurisdizione esclusiva per dirimere qualsiasi controversia derivante da o correlata al Contratto o alla sua formulazione, interpretazione o applicazione. Ciascuna parte accetta e si sottopone alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali. In qualsiasi azione o procedura legale per far valere i diritti ai sensi del Contratto, la parte prevalente avrà diritto al risarcimento degli oneri legali e dei ragionevoli costi da essa sostenuti.

Indivisibilità

Il Contratto, incluse le presenti Condizioni d’uso, tutte le pagine cui si fa riferimento e i Moduli d’ordine, se applicabili, costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono qualsivoglia proposta, dichiarazione o accordo precedente e contemporaneo, in forma orale o scritta, in relazione al loro oggetto. Fermo restando quanto precede, il Contratto sostituisce i termini di qualsiasi accordo online accettato in forma elettronica dal Cliente o da qualsiasi Utente autorizzato. In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni delle presenti Condizioni d’uso e qualsiasi altro documento o pagina cui le presenti Condizioni d’uso fanno riferimento, si applicherà l’ordine di precedenza seguente: (1) le condizioni di qualsiasi Modulo d’ordine (se presente), (2) le parti del Supplemento specifico per il cliente applicabile al Cliente (se presente), (3) le Condizioni d’uso e (4) infine qualsiasi altro documento o pagina cui si fa riferimento nelle Condizioni d’uso. Nonostante quanto stabilito nel presente documento, nessun termine o condizione stabilito in un ordine d’acquisto del Cliente, nel processo di onboarding del fornitore o nel portale web o in qualsiasi altro documento di ordine del Cliente (esclusi i Moduli d’ordine) sarà incorporato nel Contratto o ne farà parte e tutti questi termini o condizioni saranno nulli.