Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Data di entrata in vigore: 1 ottobre 2021

Le condizioni del Supplemento specifico per il cliente (“Supplemento specifico per il cliente”) riportate di seguito integrano e modificano il Contratto del cliente (come definito nelle nostre Condizioni d’uso per il cliente) se il Cliente rientra nella relativa categoria corrispondente. In caso di conflitti tra il Supplemento specifico per il cliente e il Contratto, prevalgono le condizioni applicabili nel Supplemento specifico per il cliente. I contenuti del Supplemento specifico per il cliente non ci rendono collaboratori governativi di enti pubblici, statali, locali o esteri. Il supplemento specifico per il Cliente si applica solo ai clienti con iscrizioni ai sensi delle precedenti Condizioni d’uso per il cliente di Slack e non si applica ai servizi forniti ai sensi del Contratto principale per i servizi (Main Services Agreement) di Salesforce..

I. Clienti del settore pubblico USA

Se il Cliente è un ente pubblico o un’entità pubblica degli Stati Uniti (o se i Servizi vengono utilizzati per un ente pubblico degli Stati Uniti), si applicano le condizioni di cui alla Sezione I del presente Supplemento specifico per il cliente.

A. Utilizzo da o per un ente pubblico USA. I Servizi sono un “prodotto commerciale”, come definito nella norma 48 C.F.R. §2.101 e costituiscono un “software commerciale per computer” e una “documentazione di software commerciale per computer”, come definito nella norma 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202 fino a §227.7204. Tale software commerciale per computer e la relativa documentazione sono forniti agli utenti finali per l’uso, da e per conto di un ente pubblico USA con i soli diritti concessi a tutti gli altri utenti finali ai sensi delle condizioni qui indicate.

I Servizi sono un “prodotto commerciale”, come definito nella norma 48 C.F.R. §2.101 e costituiscono un “software commerciale per computer” e una “documentazione di software commerciale per computer”, come definito nella norma 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202 fino a §227.7204. Tale software commerciale per computer e la relativa documentazione sono forniti agli utenti finali per l’uso, da e per conto di un ente pubblico USA con i soli diritti concessi a tutti gli altri utenti finali ai sensi delle condizioni qui indicate. B. Indennizzo, Rinnovo automatico, Foro competente, Oneri legali. Le sezioni del Contratto dal titolo “Legge applicabile”, “Rinnovo automatico”, “Foro competente; Rinuncia al processo con giuria, Oneri legali” e “Indennizzo del Cliente nei nostri confronti” non sono qui applicabili nella misura in cui siano incompatibili con la legge federale.

Le sezioni del Contratto dal titolo “Legge applicabile”, “Rinnovo automatico”, “Foro competente; Rinuncia al processo con giuria, Oneri legali” e “Indennizzo del Cliente nei nostri confronti” non sono qui applicabili nella misura in cui siano incompatibili con la legge federale. C. Nessun endorsement: Slack accetta che i sigilli, i marchi commerciali, i logo, i marchi di servizio, i nomi commerciali del Cliente e il fatto che il Cliente sia presente su uno dei suoi Siti e utilizzi i suoi Servizi non saranno utilizzati da Slack in modo tale da affermare o implicare che i propri prodotti o servizi siano approvati, sponsorizzati o consigliati dal Cliente o da un altro componente di un ente pubblico USA o che vengano considerati dall’ente pubblico USA superiori a qualsiasi altro prodotto o servizio. Ad eccezione delle pagine il cui design e contenuto sono controllati dal Cliente o dei link a o della promozione di tali pagine, Slack accetta di non visualizzare alcun sigillo, marchio, logo, marchio di servizio e nome commerciale del Cliente o dell’ente pubblico sulla home page di Slack né in altro punto su uno dei siti ospitati, a meno che l’autorizzazione non sia stata concessa dal Cliente o da altra autorità governativa federale competente. Slack può inserire il nome del Cliente in un elenco di clienti disponibile pubblicamente su un Sito o altrove a condizione che tale nome non sia visualizzato in modo più evidente rispetto a quello di altri nomi di terze parti.

II. Clienti del settore pubblico statale o locale

La presente Sezione II si applica al Cliente se il Cliente è un ente pubblico statale o locale, ma solo nella misura in cui i Servizi vengano utilizzati in veste ufficiale di un Utente autorizzato come funzionario dell’ente statale o locale. Le sezioni del Contratto “Legge applicabile”, “Foro competente; “Venue; Rinuncia al processo con giuria; Oneri legali” e “Indennizzo del Cliente nei nostri confronti” non si applicheranno al Cliente solo nella misura in cui le leggi della giurisdizione del Cliente vietino al Cliente di accettare i requisiti di tali sezioni.

III. Clienti del settore sanitario

Se non diversamente stabilito nel Contratto del cliente, il Cliente riconosce che Slack non è un “partner commerciale (Business Associate)” come definito nell’Health Insurance Portability and Accountability Act e relative modifiche e normative aggiornate o sostituite (“HIPAA”) e che i Servizi non sono conformi a HIPAA. Il Cliente non deve utilizzare, divulgare, trasmettere o elaborare in altro modo le “Informazioni sanitarie protette” come definito in HIPAA (“PHI”) tramite i Servizi. Il Cliente accetta che Slack non possa supportare né che abbia alcuna responsabilità in relazione alle Informazioni sanitarie protette ricevute dal Cliente, nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento.

IV. Clienti del settore dell’istruzione

Se il Cliente è una scuola o un educatore negli Stati Uniti e desidera che studenti minori di 13 anni utilizzino i Servizi, il Cliente si assume la responsabilità di garantire il rispetto della Legge sui diritti della famiglia all’istruzione e sulla privacy (“FERPA, Family Educational Rights and Privacy Act”). Questo significa che il Cliente è tenuto a notificare i genitori/tutori legali degli studenti in questione in merito alle informazioni personali che vengono raccolte e condivise con noi e ottenere il consenso dei genitori/tutori legali prima che gli studenti si registrino o utilizzino i Servizi. Quando viene ottenuto il consenso, è opportuno che il Cliente fornisca ai genitori/tutori legali una copia della nostra Informativa sulla privacy. Il Cliente è tenuto a conservare tutti i consensi in archivio e deve essere pronto a fornirceli su richiesta. Se il Cliente si trova al di fuori degli Stati Uniti, ci affideremo al Cliente per ottenere eventuali consensi o approvazioni obbligatorie da parte dei genitori o tutori legali degli studenti coperti da leggi simili e, come condizione per l’utilizzo dei Servizi da parte del Cliente e degli studenti, il Cliente agirà nel rispetto di tali leggi.

V. Entità di rivendicazione di brevetti

L’Utente accetta che se il Cliente è un’Entità di rivendicazione di brevetti o agisce per conto di oppure a beneficio di un’Entità di rivendicazione di brevetti, il Cliente non farà valere né autorizzerà, assisterà, incoraggerà o consentirà a terzi di far valere qualsiasi rivendicazione né di perseguire azioni, cause, procedimenti o richieste contro Slack o le sue consociate che affermano che i Servizi infrangono, si appropriano indebitamente di o violano altrimenti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi i brevetti). Per “Entità di rivendicazione dei brevetti”, a cui talvolta si fa riferimento con il termine “entità non praticante” (non-practicing entity) o “troll dei brevetti” (patent troll), si intende (a) qualsiasi entità che derivi o cerchi di ricavare la maggior parte delle proprie entrate attaccando le aziende per rivendicare i diritti di brevetto o (b) controlli direttamente o indirettamente, sia controllata da o sia sotto il controllo comune di un’entità descritta in (a). Questa sezione manterrà la propria efficacia anche oltre il termine o la scadenza del Contratto.

Come contattare Slack

Per qualsiasi domanda sul Supplemento specifico per il cliente di Slack, contattare Slack all’indirizzo e-mail feedback@slack.com oppure all’indirizzo postale indicato di seguito:

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

Stati Uniti