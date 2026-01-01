Entrada en vigor: 1 de octubre de 2021

Los términos del suplemento específico del cliente («Suplemento Específico del Cliente») que se encuentran a continuación complementan y modifican el Contrato del Cliente (tal como se define en nuestros Términos de Servicio del Cliente) si el Cliente corresponde a la categoría Cliente. Si hubiese algún conflicto entre el Suplemento Específico del Cliente y el Contrato, prevalecerán los términos aplicables del Suplemento Específico del Cliente. No hay nada en este Suplemento Específico del Cliente que nos obligue a ser contratistas de ningún gobierno federal, estatal, local o extranjero. El Suplemento Específico del Cliente solo se aplica a clientes con suscripciones según los Términos de Servicio del Cliente de Slack antiguos y no se aplica a los Servicios proporcionados según el Acuerdo de Servicios Principales de Salesforce.

I. Clientes del Gobierno de Estados Unidos

Si el Cliente es una entidad gubernamental de los EE. UU. o una entidad pública de los EE. UU. (o el uso de los Servicios es para el Gobierno de los EE. UU.), se aplican los términos del Suplemento Específico del Cliente en esta Sección I.

A. Uso por o para el Gobierno de los EE. UU. Los Servicios son un “artículo comercial” según se define en 48 C.F.R. §2.101, y constituyen el “software informático comercial” y la “documentación del software informático comercial”, conforme se usa en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202 a §227.7204. Este software informático comercial y la Documentación relacionada se proporcionan a los usuarios finales para el uso por parte de y en nombre del Gobierno de los EE. UU., con solo aquellos derechos que se otorgan a los demás usuarios finales en conformidad con los términos y condiciones en el presente documento.

Los Servicios son un “artículo comercial” según se define en 48 C.F.R. §2.101, y constituyen el “software informático comercial” y la “documentación del software informático comercial”, conforme se usa en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202 a §227.7204. Este software informático comercial y la Documentación relacionada se proporcionan a los usuarios finales para el uso por parte de y en nombre del Gobierno de los EE. UU., con solo aquellos derechos que se otorgan a los demás usuarios finales en conformidad con los términos y condiciones en el presente documento. B. Indemnización, renovación automática, competencia, honorarios legales: Por la presente, renunciamos a las secciones en el contrato que se titulan "Legislación vigente", "Renovación automática", "Competencia; renuncia a juicio con jurado; honorarios" e "Indemnización que el cliente nos realizó" en la medida en que sean incompatibles con la legislación federal.

Por la presente, renunciamos a las secciones en el contrato que se titulan "Legislación vigente", "Renovación automática", "Competencia; renuncia a juicio con jurado; honorarios" e "Indemnización que el cliente nos realizó" en la medida en que sean incompatibles con la legislación federal. C. Sin aval: Acordamos que los sellos, las marcas registradas, los logotipos, las marcas de servicio, los nombres comerciales, y el hecho de que el Cliente está presente en uno de nuestros Sitios y usa nuestros servicios, no serán usados por nosotros de forma que especifique o implique que nuestros productos o servicios están respaldados, patrocinados o recomendados por el Cliente o ningún otro departamento del Gobierno de los EE. UU., o que el Cliente o el Gobierno de los EE. UU. consideren que sean superiores u otros productos o servicios. Excepto por las páginas cuyo diseño y contenido se encuentren bajo el control del Cliente, o para los enlaces o promociones de dichas páginas, acordamos no mostrar ningún sello, marca registrada, logotipo, marca de servicio y nombre comercial del Cliente o el gobierno en nuestra página de inicio o en otro lugar en uno de nuestros sitios alojados, a menos que el Cliente u otra autoridad gubernamental federal relevante haya otorgado un permiso. Podemos enumerar el nombre del Cliente en una lista de clientes disponible públicamente en un Sitio u otro lado, siempre y cuando el nombre no se muestre de una forma más prominente que el nombre de otro tercero.

II. Clientes de Gobiernos estatales o locales

Esta Sección II se aplica al Cliente si este es un gobierno estatal o local, pero solo en la medida en que los Servicios se usen con una función oficial del Usuario autorizado como un funcionario del gobierno estatal o local. Las secciones en el contrato denominadas "Legislación vigente", "Competencia; renuncia a juicio con jurado; honorarios" e "Indemnización que el cliente nos realizó" no se aplicarán al Cliente solo en la medida en que las leyes de la jurisdicción del Cliente le prohíban a este aceptar los requisitos en dichas secciones.

III. Clientes del sector de la salud

A menos que se establezca lo contrario en el contrato del Cliente, el Cliente reconoce que Slack no es un "Socio Comercial", según se define en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos ("HIPAA", por sus siglas en inglés) y en las modificaciones y normas relacionadas, en sus versiones actualizadas o sustitutas, y que los Servicios no cumplen con HIPAA. El Cliente no podrá usar, divulgar, transmitir ni procesar de ninguna forma la "Información de Salud Protegida" (“PHI”, por sus siglas en inglés), según se define en HIPAA a través de los Servicios. El Cliente acepta que no respaldamos ni asumimos responsabilidad alguna por la PHI recibida del Cliente, aunque se indique lo contrario en este documento.

IV. Clientes profesionales de la educación

Si el Cliente es una entidad educativa o un educador en los Estados Unidos y quiere que sus estudiantes, que tengan más de 13 años, utilicen los Servicios, el Cliente debe cumplir con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar de Estados Unidos ("FERPA", por sus siglas en inglés). Esto significa que el Cliente debe notificar a los padres o tutores de esos estudiantes que recopilará y compartirá con nosotros información de identificación personal, y debe obtener el consentimiento del padre o tutor antes de que los estudiantes se registren en los Servicios o los usen. Al obtener dicho consentimiento, el Cliente debe brindar a los padres o tutores una copia de nuestra Política de Privacidad. El Cliente debe archivar todos los consentimientos y entregárnoslos si los solicitamos. Si el Cliente reside fuera de los Estados Unidos, recurriremos al Cliente para obtener cualquier consentimiento o aprobación necesarios de parte del padre o tutor de cualquier estudiante amparado por leyes similares y, como condición para el uso de los Servicios por parte del Cliente y sus estudiantes, el Cliente cumplirá con dichas leyes.

V. Entidades de reivindicación de patentes

Usted acepta que si el Cliente es una Entidad de Reivindicación de Patentes o actúa en nombre o en beneficio de una Entidad de Reivindicación de Patentes, el Cliente no reivindicará, autorizará, asistirá, alentará ni permitirá a ningún tercero a reivindicar ningún reclamo ni a iniciar ninguna acción, juicio, procedimiento o demanda contra Slack o sus filiales, donde se alegue que los Servicios usurpan o infringen de algún modo un derecho de propiedad intelectual (incluidas las patentes). Una "Entidad de Reivindicación de Patentes", a veces denominada "entidad no practicante" o "trol de patentes", (a) es una entidad que obtiene o intenta obtener la mayor parte de sus ingresos a partir de la reivindicación ofensiva de derechos de patentes; o (b) directa o indirectamente controla, está controlada o está bajo el control común de una entidad descrita en (a). Esta cláusula subsistirá a la cancelación o el vencimiento del Contrato.

Contactar con Slack

Si tiene alguna pregunta sobre el Suplemento Específico del Cliente de Slack, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede ponerse en contacto con nosotros en feedback@slack.com o en nuestra dirección postal:

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos