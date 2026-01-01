본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2021년 10월 1일

아래의 고객별 보충 조항의 약관(“고객별 보충 조항”)은 고객이 상응하는 고객 범주에 해당하는 경우 고객의 계약(당사 고객 서비스 약관에 정의)을 보충 및 수정합니다. 고객별 보충 조항과 계약 사이에 상충하는 내용이 있는 경우, 고객별 보충 조항의 해당 약관이 우선합니다. 본 고객별 보충 조항의 어떠한 내용에 근거해서도 당사는 연방, 주, 지역 또는 외국 정부의 계약업체가 되지는 않습니다. 고객별 보충 조항은 기존 Slack 고객 서비스 약관의 구독 고객에게만 적용되며 Salesforce 주 서비스 계약의 제공된 서비스에는 적용되지 않습니다.

I. 미국 정부 고객

미국 정부 또는 미국 공공단체 고객인 경우(또는 미국 정부를 위해 서비스를 사용하는 경우), 이 I조의 고객별 보충 조항의 조건이 적용됩니다.

A. 미국 정부에 의한, 또는 미국 정부를 위한 사용. 이 서비스는 48 C.F.R. §2.101에 정의된 “상용 품목”에 해당하는 서비스이고, 48 C.F.R. §12.212 또는 48 C.F.R. §227.7202~§227.7204에서 사용된 “상용 컴퓨터 소프트웨어” 및 “상용 컴퓨터 소프트웨어 설명서”에 해당합니다. 이러한 상용 컴퓨터 소프트웨어 및 관련 설명서는 본 문서의 조항에 따라 다른 모든 최종 사용자에게 사용 허가된 권리에 한해 미국 정부에서, 그리고 미국 정부를 대신하여 최종 사용자가 사용하도록 제공됩니다.

이 서비스는 48 C.F.R. §2.101에 정의된 “상용 품목”에 해당하는 서비스이고, 48 C.F.R. §12.212 또는 48 C.F.R. §227.7202~§227.7204에서 사용된 “상용 컴퓨터 소프트웨어” 및 “상용 컴퓨터 소프트웨어 설명서”에 해당합니다. 이러한 상용 컴퓨터 소프트웨어 및 관련 설명서는 본 문서의 조항에 따라 다른 모든 최종 사용자에게 사용 허가된 권리에 한해 미국 정부에서, 그리고 미국 정부를 대신하여 최종 사용자가 사용하도록 제공됩니다. B. 배상, 자동 갱신, 관할 장소, 법적 비용: 연방법과 모순되는 범위까지, 계약의 “준거법”, “자동 갱신”, “관할 장소, 배심 재판 포기, 비용” 및 “회사 손해에 대한 고객 배상” 조항은 이로써 무시됩니다.

연방법과 모순되는 범위까지, 계약의 “준거법”, “자동 갱신”, “관할 장소, 배심 재판 포기, 비용” 및 “회사 손해에 대한 고객 배상” 조항은 이로써 무시됩니다. C. 보증 없음: 당사는 고객의 인장, 상표, 로고, 서비스표, 상표명 및 고객이 당사 사이트 중 하나에 계정을 보유하고 당사 서비스를 사용한다는 사실이 고객, 또는 미국 정부의 다른 부서에서 당사 제품 또는 서비스를 보증한다거나, 후원한다거나, 권장한다거나, 고객 또는 미국 정부가 다른 제품이나 서비스보다 우수하다고 생각하는 것으로 진술하거나 암시하는 방식으로 사용되지 않을 것에 동의합니다. 고객이 디자인 및 내용을 관리하는 페이지, 또는 그러한 페이지로의 링크 또는 프로모션을 제외하고, 고객 또는 관련성 있는 다른 연방 정부 당국이 그렇게 하도록 허가하지 않는 한, 당사는 홈페이지, 또는 그 밖에 당사가 호스팅하는 사이트에서 고객 또는 정부 인장, 상표, 로고, 서비스 마크 및 상표명을 표시하지 않기로 동의합니다. 당사는 다른 타사 이름보다 눈에 잘 띄는 방식으로 이름이 표시되지 않는 한, 사이트 또는 그 밖의 위치에 게시한 일반에 공개 가능한 고객 리스트에 고객 이름을 표시할 수 있습니다.

II. 주 또는 지방 정부 고객

본 II조는 주 또는 지방 정부 고객에게 적용되지만, 주 또는 지방 정부 공무원으로서 허가된 사용자의 공식적인 역할에 서비스가 사용되는 범위 이내로 제한적으로 적용됩니다. 고객의 관할지 법률에 의해 고객이 그러한 조항의 요구사항을 수락하지 못하도록 금지하는 범위까지만 제한적으로, 계약의 “준거법”, “관할 장소, 배심 재판 포기, 비용” 및 “회사 손해에 대한 고객 배상” 조항이 고객에게 적용되지 않습니다.

III. 의료기관 고객

고객의 계약에 명시된 경우를 제외하고, 고객은 Slack이 건강보험 정보의 이전 및 그 책임에 관한 법률 및 관련 개정안, 그리고 업데이트 및 대체된 규정(“HIPAA”)에 정의된 “동업자”가 아니며, 서비스가 HIPAA 규정에 부합하지 않음을 인정합니다. 고객은 서비스를 통해 HIPAA에 정의된 “개인 건강 정보”(“PHI”)를 사용, 공개, 전송 또는 처리하면 안 됩니다. 본 문서에 명시된 반대되는 내용에도 불구하고, 고객은 당사가 고객으로부터 받은 PHI에 대해 책임지지 않으며 지원할 수 없다는 데 동의합니다.

IV. 교육 전문가 고객

고객이 미국 내 학교 또는 교육자이고 만 13세 이상의 소속 학생이 서비스를 이용하길 바라는 경우, 고객은 미국 가족 교육권 및 프라이버시에 관한 법률(“FERPA”)을 준수할 책임이 있습니다. 즉, 고객은 반드시 학생의 개인식별정보를 당사가 수집 및 공유할 것임을 부모/후견인에게 고지해야 하며 학생이 서비스에 가입하거나 사용하기 전에 부모/후견인의 동의를 구해야 합니다. 그러한 동의를 얻은 경우 고객은 부모/후견인에게 당사의 개인정보 처리방침 사본을 교부해야 합니다. 고객은 모든 동의서를 파일로 보관하고, 당사가 요청할 경우 이를 당사에 제공해야 합니다. 고객이 미국이 아닌 해외에 있는 경우 당사는 고객에게 의존하여 유사한 법에서 다루는 학생의 부모나 후견인에게서 필요한 동의서나 승인을 받고, 고객은 본인 및 소속 학생의 서비스 사용 조건으로 해당 법을 준수합니다.

V. 특허권 행사자

고객이 특허권 행사자이거나, 특허권 행사자를 대신하여, 또는 그 이익을 위해 행위하는 경우, 고객은 Slack 또는 그 계열사를 상대로 서비스가 지적 재산권을 침해하거나, 유용하거나, 위반한다고 주장하는 손해배상 청구를 주장하거나, 승인하거나, 지원하거나, 권장하거나, 제삼자가 주장하도록 허용하거나, 법적 조치, 소송, 법적 절차 또는 요구를 진행하지 않는다는 데 동의합니다. A “특허권 행사자”는 ‘제품 생산 없이 주로 라이선스를 행사하는 업체’ 또는 ‘특허 괴물’이라고도 하며, (a) 대부분의 수입을 특허권 침해 주장으로부터 얻거나 얻으려 하는 업체, 또는 (b) (a)항에 기술된 업체를 직간접적으로 지배하거나, 그 지배를 받거나, 공통 지배하에 있는 업체입니다. 이 조항은 계약 해지 또는 만료 후에도 유효합니다.

Slack에 문의

Slack의 고객별 보충 조항에 관한 질문이 있는 경우 당사에 언제든지 문의해 주시기 바랍니다. feedback@slack.com 또는 아래의 우편 주소로 문의할 수 있습니다.

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

United States