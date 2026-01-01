本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2021 年 10 月 1 日

以下特殊客戶補充條款 (以下稱為「特殊客戶補充條款」) 補充並修改客戶合約 (如我們的客戶服務條款中所定義)，適用於符合相應客戶類型的客戶。特殊客戶補充條款若與客戶合約牴觸，以特殊客戶補充條款中的適用條款為準。本特殊客戶補充條款中的任何內容均不會使我們成為聯邦、州立、地方或外國政府的承包商。特殊客戶補充條款僅適用於根據舊版 Slack 客戶服務條款訂閱服務的客戶，不適用於根據 Salesforce 主服務協議提供的服務。

I.美國政府客戶

若客戶為美國政府或美國公共實體（或為美國政府使用服務），應適用本第 I 條所列特殊客戶附加條款。

A.由美國政府使用或為美國政府使用： 服務屬於聯邦法規第 48 編第 2.101 條所定義的「商品」，並構成聯邦法規第 48 編第 12.212 或 227.7202 至 227.7204 條的「商業電腦軟體」及「商業電腦軟體文件」。本商業電腦軟體及相關文件係提供予終端使用者，由其代表美國政府使用，僅附有依本合約授予其他終端使用者之權利。

合約中的「準據法」、「自動續約」、「審判地；拋棄陪審團審判權；費用」及「客戶對本公司補償」條款，於牴觸聯邦法之範圍內應屬無效。 C.無推薦：本公司同意，在使用客戶徽章、商標、標誌、服務標章、營業名稱或陳述客戶使用 Slack 網站及服務時，不得表明或暗示本公司的產品或服務由客戶或其他美國政府單位推薦、贊助或建議使用，或經客戶或美國政府認定為較其他產品或服務優越。除架構及內容由客戶控管的頁面，或該等頁面的連結及宣傳外，未經客戶或其他相關聯邦政府機關許可，本公司在所管理網站的首頁或其他頁面，不得放置客戶或政府徽章、商標、標誌、服務標章及營業名稱。本公司得在網站或他處的公開客戶名單中，列出客戶名稱，但展現方式不得較其他第三方名稱顯著。

II.州或地方政府客戶

若客戶為州或地方政府，於授權使用者以州或地方政府人員身分，使用服務執行公務之範圍內，應適用本第 II 條規定。合約中的「準據法」、「審判地；拋棄陪審團審判權；費用」及「客戶對本公司補償」條款，於客戶適用法禁止客戶接受該等條款規定之範圍內，不適用於客戶。

III.醫療專業客戶

除非在客戶合約之中另有指定，客戶確認 Slack 並非健康保險流通與責任法及相關修訂條文、替代規定 (HIPAA) 所定義的「業務夥伴」，且服務不符合 HIPAA 規定。客戶不得透過服務使用、揭露、傳輸或以其他方式處理 HIPAA 所定義的「受保護健康資訊」(PHI)。客戶同意，縱相關條款有不同規定，本公司無法支援自客戶取得的 PHI，亦不負擔相關責任。

IV.教育專業客戶

如果客戶是美國境內的學校或教育人士，並希望其年滿 13 歲的學生使用本服務，則該客戶有責任遵守美國家庭教育權利和隱私法 (FERPA) 法規的詳細資訊。這表示客戶必須通知這些學生的家長/監護人：他將收集個人可識別資訊，並與我們分享，並於學生註冊或使用服務之前先取得家長/監護人的同意。取得此等同意時，客戶應提供家長/監護人一份我們的隱私權政策的複本。客戶必須將所有同意意見保存於檔案中，並於我們要求時提供給我們。若客戶位於美國境外，Slack 將仰賴客戶在符合類似法律的情況下取得所有來自任何學生的家長或監護人的必要同意或核准，且客戶應遵守此等法律，作為客戶及其學生使用本服務的條件之一。

V.專利主張實體

您同意若客戶為專利主張實體、代表專利主張實體或為專利主張實體之利益行事，客戶不得對 Slack 或其關係企業提出，或授權、協助、鼓吹或促使第三方提出宣稱服務侵害、盜用或以其他方式侵犯智慧財產權 (包括專利) 的主張、訴訟、程序或要求。「專利主張實體」有時稱為「非實施實體」或「專利流氓」，是指 (a) 藉由或試圖藉由攻擊式主張專利權獲取大部分收益；或 (b) 與第 (a) 項所載實體具有直接或間接控制、受控制或同受控制關係的實體。本條於合約終止或到期後，應持續有效。

