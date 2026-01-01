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Gültig: 1. Oktober 2021

Die nachfolgenden Bedingungen der kundenspezifischen Ergänzung („kundenspezifische Ergänzung“) ergänzen und ändern den Kundenvertrag (gemäß Definition in unseren Kundenbedingungen), sofern die Kundin oder der Kunde in die entsprechende Kundenkategorie fällt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen der kundenspezifischen Ergänzung und dem Vertrag haben die entsprechenden Bedingungen der kundenspezifischen Ergänzung Vorrang. Die Formulierungen in dieser kundenspezifischen Ergänzung sind nicht darauf ausgerichtet, uns als Auftragnehmer einer staatlichen Stelle auf internationaler, nationaler, bundesstaatlicher oder kommunaler Ebene darzustellen. Die kundenspezifische Ergänzung gilt nur für Kund:innen mit Abonnements gemäß den alten Slack-Nutzungsbedingungen für Kund:innen, und nicht für Dienste, die unter die Salesforce-Vereinbarung für Hauptdienste fallen.

I. Staatliche Kunden auf nationaler Ebene in den USA

Wenn es sich bei der Kundin oder dem Kunden um eine Behörde oder staatliche Stelle in den USA handelt (oder die Nutzung der Services für eine solche staatliche Stelle erfolgt), gelten die Bestimmungen aus der kundenspezifischen Ergänzung in Abschnitt I.

A. Nutzung für oder durch staatliche Stellen auf nationaler Ebene in den USA. Bei den Services handelt es sich um „gewerbliche Artikel“ gemäß Definition unter 48 C.F.R. §2.101 (US Code of Federal Regulations), bestehend aus „kommerzieller Computersoftware“ und „kommerzieller Computersoftwaredokumentation“ gemäß Verwendung dieser Begriffe in 48 C.F.R. §12.212 bzw. 48 C.F.R. §227.7202 bis §227.7204. Diese kommerzielle Computersoftware und die zugehörige Dokumentation wird den Endnutzerinnen und Endnutzern von und im Namen einer staatlichen Stelle der USA nur mit den Rechten zur Verfügung gestellt, die auch allen anderen Endnutzerinnen und Endnutzern gemäß den Bestimmungen in dieser Vereinbarung gewährt werden.

Bei den Services handelt es sich um „gewerbliche Artikel“ gemäß Definition unter 48 C.F.R. §2.101 (US Code of Federal Regulations), bestehend aus „kommerzieller Computersoftware“ und „kommerzieller Computersoftwaredokumentation“ gemäß Verwendung dieser Begriffe in 48 C.F.R. §12.212 bzw. 48 C.F.R. §227.7202 bis §227.7204. Diese kommerzielle Computersoftware und die zugehörige Dokumentation wird den Endnutzerinnen und Endnutzern von und im Namen einer staatlichen Stelle der USA nur mit den Rechten zur Verfügung gestellt, die auch allen anderen Endnutzerinnen und Endnutzern gemäß den Bestimmungen in dieser Vereinbarung gewährt werden. B. Haftungsfreistellung, automatische Verlängerung, Gerichtsstand, Rechtsberatungskosten Auf die Bestimmungen in den Abschnitten des Vertrags mit den Überschriften „Anwendbares Recht“, „Automatische Verlängerung“, „Gerichtsstand, Verzicht auf Geschworenengericht, Kosten“ und „Unsere Haftungsfreistellung durch die Kundin oder den Kunden“ wird hiermit insoweit verzichtet, als sie im Widerspruch zu US-Bundesrecht stehen.

Auf die Bestimmungen in den Abschnitten des Vertrags mit den Überschriften „Anwendbares Recht“, „Automatische Verlängerung“, „Gerichtsstand, Verzicht auf Geschworenengericht, Kosten“ und „Unsere Haftungsfreistellung durch die Kundin oder den Kunden“ wird hiermit insoweit verzichtet, als sie im Widerspruch zu US-Bundesrecht stehen. C. C. Keine Billigung: Wir bestätigen, dass wir die Siegel, Warenzeichen, Logos, Dienstleistungszeichen bzw. Markennamen der Kundin oder des Kunden und die Tatsache, dass die Kundin oder der Kunde auf einer unserer Websites eine Präsenz unterhält oder unsere Services benutzt, nicht verwenden, um auszusagen oder zu implizieren, dass unsere Produkte oder Dienstleistungen durch die Kundin oder den Kunden oder eine sonstige staatliche Stelle auf nationaler Ebene in den USA gebilligt, unterstützt oder empfohlen werden oder dass unsere Services aus Sicht von Kundinnen und Kunden oder einer staatlichen Stelle auf nationaler Ebene in den USA anderen Produkten oder Dienstleistungen überlegen seien. Wir erklären, dass wir keine Siegel, Warenzeichen, Logos, Dienstleistungszeichen und Handelsnahmen der Kundin oder des Kunden oder staatlicher Stellen auf unserer Homepage oder einer anderen der von uns gehosteten Websites anzeigen werden (mit Ausnahme der Seiten, deren Gestaltung und Inhalte der alleinigen Kontrolle der Kundin oder des Kunden unterliegen, sowie mit Ausnahme von Links zur Bewerbung derartiger Seiten), sofern uns die Kundin oder der Kunde oder die entsprechende staatliche Stelle dazu nicht die entsprechende Genehmigung erteilt hat. Wir dürfen den Namen der Kundin oder des Kunden in einer öffentlich zugänglichen Kundenliste auf einer Website oder an einem anderen Ort aufführen, sofern der Name nicht stärker hervorgehoben ist als der Name eines jedweden sonstigen Dritten.

II. Staatliche Kunden auf einzelstaatlicher und kommunaler Ebene in den USA

Dieser Abschnitt II gilt für Kundinnen und Kunden, bei denen es sich um staatliche Stellen auf einzelstaatlicher oder kommunaler Ebene handelt, jedoch nur insoweit als die Services in der offiziellen Funktion der autorisierten Benutzerin oder des autorisierten Benutzers als Vertreter einer staatlichen Stelle auf einzelstaatlicher oder kommunaler Ebene benutzt werden. Die Vertragsabschnitte mit den Überschriften „Anwendbares Recht“, „Gerichtsstand, Verzicht auf Geschworenengericht, Kosten“ und „Unsere Haftungsfreistellung durch den Kunden“ gelten insoweit nicht für den Kunden, als das anwendbare Recht dem Kunden die Zustimmung zu den Anforderungen in diesen Abschnitten untersagt.

III. Kunden im Gesundheitssektor

Sofern nicht anders in der Vereinbarung mit Slack vereinbart, erkennt die Kundin oder der Kunde an, dass Slack kein „Business Associate“ (Geschäftspartner) im Sinne des Health Insurance Portability and Accountability Act und der damit verbundenen Änderungen und Vorschriften in aktualisierter oder ersetzter Form („HIPAA“) ist und dass die Services nicht HIPAA-konform sind. Die Kundin oder der Kunde darf keine „Protected Health Information“ (geschützten Gesundheitsinformationen) im Sinne von HIPAA („PHI“) über die Services verwenden, offenlegen, übertragen oder anderweitig verarbeiten. Die Kundin oder der Kunde bestätigt, dass wir keine PHI unterstützen können und nicht für PHI haftbar sind, die wir von der Kundin oder vom Kunden empfangen haben, ungeachtet jedweder gegenteiliger Bestimmungen in diesem Dokument.

IV. Kundinnen und Kunden im Bildungssektor

Falls die Kundin oder der Kunde eine Schule oder sonstige Bildungseinrichtung in den USA ist und wünscht, dass ihre oder seine Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende ab 13 Jahren die Services benutzen, ist die Kundin oder der Kunde für die Einhaltung des US Family Educational Rights and Privacy Act („FERPA“) verantwortlich. Dies bedeutet, die Kundin oder der Kunde ist verpflichtet, die Erziehungsberechtigten dieser Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden über die personenbezogenen Daten zu informieren, die sie oder er erhebt und an uns weitergibt, und die Zustimmung der Erziehungsberechtigten einzuholen, bevor sich ihre oder seine Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden für die Services anmelden oder sie die Services benutzen. Im Zusammenhang mit der Einholung ihrer Zustimmung sollte die Kundin oder der Kunde den Erziehungsberechtigten ein Exemplar unserer Datenschutzrichtlinie vorlegen. Die Kundin oder der Kunde ist verpflichtet, alle Zustimmungen aufzubewahren und uns auf Verlangen vorzulegen. Von Kundinnen und Kunden mit Standorten außerhalb der USA erwarten wir, dass die Kundin oder der Kunde alle erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen von den Erziehungsberechtigten aller Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden einholt, die ähnlichen Gesetzen unterliegen. Die Nutzung der Services durch die Kundin oder den Kunden und ihre oder seine Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden unterliegt dem Vorbehalt der Einhaltung dieser Gesetze durch die Kundin oder den Kunden.

V. Patentdurchsetzungsunternehmen

Du erklärst dich damit einverstanden, dass, wenn die Kundin oder der Kunde ein Patentdurchsetzungsunternehmen ist oder im Namen oder zu Gunsten eines Patentdurchsetzungsunternehmens handelt, die Kundin oder der Kunde keine Ansprüche gegen Slack oder seine verbundenen Unternehmen geltend macht oder Dritte bevollmächtigt, unterstützt, ermutigt oder es ihnen ermöglicht, Ansprüche geltend zu machen oder rechtliche Maßnahmen, Klagen, Verfahren oder Forderungen zu verfolgen, die behaupten, dass die Services gegen geistige Eigentumsrechte (einschließlich Patente) verstoßen, sie sich widerrechtlich aneignen oder sie anderweitig verletzen. Ein „Patentdurchsetzungsunternehmen“ (engl. „Patent Assertion Entity (PAE)) gelegentlich auch als „Patenthai“ bezeichnet, ist (a) jede Entität, die den größten Teil ihrer Einnahmen aus der offensiven Geltendmachung von Patentrechten erzielt oder zu erzielen versucht, oder (b) direkt oder indirekt eine unter (a) beschriebene Entität kontrolliert, von einer solchen kontrolliert wird oder mit ihr unter gemeinsamer Kontrolle steht. Dieser Abschnitt gilt auch nach Beendigung oder Ablauf des Vertrags.

Slack kontaktieren

Bitte nimm Kontakt mit uns auf, falls du Fragen zur kundenspezifischen Ergänzung hast. Schreibe an feedback@slack.com oder an unsere nachfolgende Postanschrift:

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

USA