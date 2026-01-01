En vigor: 1 de octubre de 2021

Los términos del Suplemento específico del cliente ("Suplemento específico del cliente") que se encuentran a continuación complementan y modifican el Contrato del cliente (como se define en nuestros Condiciones de servicio al cliente) si el Cliente cae en la categoría correspondiente de Cliente. Si hubiese algún conflicto entre el Suplemento específico del Cliente y el Contrato, prevalecerán los términos aplicables del Suplemento específico del Cliente. No hay nada en este Suplemento específico del Cliente que nos obligue a ser contratistas de ningún gobierno federal, estatal, local o extranjero. El suplemento específico del cliente solo afecta a los clientes cuyas suscripciones provienen de las antiguas Condiciones de servicio al cliente de Slack y no afectan a los servicios proporcionados en virtud del Acuerdo de servicios principales de Salesforce.

I. Clientes del gobierno de Estados Unidos

Si un Cliente es una entidad del gobierno de Estados Unidos o una entidad pública (o el uso de los Servicios se hace para el gobierno de Estados Unidos ), se aplicarán las condiciones del Suplemento específico del cliente de esta Sección I.

A. Uso por y para el gobierno de Estados Unidos. Los Servicios son un "elemento comercial", según se define en 48 C.F.R. §2.101, y constituyen un "software informático comercial" y una "documentación de software informático comercial", según se utiliza en 48 C.F.R. §12.212 o de 48 C.F.R. §227.7202 a §227.7204. Este software informático comercial y la Documentación relacionada se proporciona a los usuarios finales para el uso por y para el gobierno de Estados Unidos, solo con esos derechos tal y como se conceden a todos los demás usuarios finales de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones del presente documento.

Los Servicios son un "elemento comercial", según se define en 48 C.F.R. §2.101, y constituyen un "software informático comercial" y una "documentación de software informático comercial", según se utiliza en 48 C.F.R. §12.212 o de 48 C.F.R. §227.7202 a §227.7204. Este software informático comercial y la Documentación relacionada se proporciona a los usuarios finales para el uso por y para el gobierno de Estados Unidos, solo con esos derechos tal y como se conceden a todos los demás usuarios finales de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones del presente documento. B. Indemnización, Renovación automática, Lugar de reunión, Honorarios legales: por la presente, renunciamos a las secciones en el contrato que se titulan "Legislación vigente", "Renovación automática", "Lugar de reunión; Renuncia a juicio por jurado; Honorarios" e "Indemnización que el cliente nos realizó" en la medida en que sean incompatibles con la legislación federal.

por la presente, renunciamos a las secciones en el contrato que se titulan "Legislación vigente", "Renovación automática", "Lugar de reunión; Renuncia a juicio por jurado; Honorarios" e "Indemnización que el cliente nos realizó" en la medida en que sean incompatibles con la legislación federal. C. No hay endoso: acordamos no utilizar los sellos, las marcas, los logotipos, las marcas de servicio, los nombres comerciales del Cliente, y el hecho de que el Cliente tiene presencia en uno de nuestros Sitios y utiliza nuestros Servicios, de forma tal que indique o implique que nuestros productos o servicios han sido promocionados, patrocinados o recomendados por el Cliente o por cualquier otro elemento del gobierno de Estados Unidos, o que el cliente o el gobierno de Estados Unidos considere que dichos productos o servicios son superiores a cualquier otro. A excepción de las páginas cuyo diseño y contenido están bajo el control del Cliente, o de los enlaces, o de la promoción de dichas páginas, acordamos no mostrar las marcas, los logotipos, las marcas de servicio, o los nombres comerciales del Cliente o del gobierno en la página de inicio o en cualquier otra parte de nuestro sitio web, a menos que el Cliente u otra autoridad pertinente del gobierno federal haya concedido el permiso para hacerlo. Podemos citar el nombre del Cliente en una lista disponible al público en un sitio web o en otro lugar, siempre y cuando el nombre no aparezca de manera más prominente que la de cualquier otro nombre de terceros.

II. Clientes del gobierno estatal o local

Esta Sección II se aplica al Cliente si el Cliente es un gobierno estatal o local, pero solo en la medida en que los Servicios sean utilizados en calidad oficial por un Usuario autorizado, como un funcionario del gobierno estatal o local. Las secciones en el contrato tituladas "Legislación aplicable"; "Lugar de reunión; Renuncia a juicio por jurado; Honorarios" e "Indemnización que el Cliente nos realizó" no se aplicarán al Cliente en la medida en que las leyes de jurisdicción del Cliente le prohíban al Cliente aceptar los requisitos de esas secciones.

III. Clientes del sector de la salud

A menos que se indique lo contrario en el Contrato del Cliente, el Cliente reconoce que Slack no es un "socio comercial" tal y como se define en la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Sanitario ("HIPAA") y en las enmiendas y regulaciones asociadas actualizadas o sustituidas, y que los Servicios no cumplen con la HIPAA. El Cliente no debe utilizar, divulgar, transmitir o procesar de modo alguno ningún tipo de "Información médica protegida" ("PHI"), tal como se define en la HIPAA, a través de los Servicios. El Cliente acepta que no podemos respaldar ni nos responsabilizamos de la PHI recibida del Cliente, aunque se indique lo contrario en este documento.

IV. Clientes profesionales de la educación

Si el Cliente es una escuela o un educador en los Estados Unidos y quiere que sus estudiantes, que tienen más de 13 años, utilicen los Servicios, el Cliente debe cumplir con la la Ley de derechos educativos y privacidad familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esto significa que el Cliente debe notificar a los padres/tutores de esos estudiantes que estará recopilando y compartiendo con nosotros información de identificación personal y debe obtener el consentimiento del padre/tutor antes de que los estudiantes se registren o usen los Servicios. Al obtener dicho consentimiento, el Cliente debe proporcionar a los padres/tutores una copia de nuestra Política de privacidad. El Cliente debe archivar todos los consentimientos y entregárnoslos si los solicitamos. Si el Cliente reside fuera de los Estados Unidos, contamos con que el Cliente obtenga cualquier consentimiento o aprobación necesaria de parte del padre o tutor de cualquier estudiante cubierto por leyes similares y, como condición para que el Cliente y sus estudiantes puedan usar los Servicios, el Cliente cumplirá con dichas leyes.

V. Entidades de reivindicación de patentes

Aceptas que si el Cliente es una Entidad de reivindicación de patentes o actúa en nombre de, o en beneficio de una Entidad de reivindicación de patentes, el Cliente no reclamará, autorizará, ayudará, alentará o permitirá que cualquier tercero presente una reclamación o emprenda cualquier tipo de acción, litigio o demanda, contra Slack o sus entidades filiales, que aleguen que los Servicios infringen, malversan o, de cualquier otro modo, incumplen algún derecho de propiedad intelectual (incluidas las patentes). Una "Entidad de reivindicación de patentes", a veces también conocida como "entidad no practicante" o "trol de patentes", es (a) toda entidad que obtiene o pretende obtener la mayor parte de sus beneficios de la reivindicación ofensiva de los derechos de patentes; o (b) que controla, de forma directa o indirecta, está controlada por o bajo control común de una entidad como la descrita en (a). Esta sección permanecerá vigente tras cualquier finalización o vencimiento del Contrato.

Contactando con Slack

No dudes en contactar con nosotros si tienes alguna pregunta sobre los Términos de Servicio al Usuario de Slack. Puedes contactar con nosotros en feedback@slack.com o en la siguiente dirección de correo postal:

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos