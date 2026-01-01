本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

有効日 : 2021 年 10 月 1 日

顧客が顧客の照応するカテゴリーに該当する場合、以下のカスタマー固有の補足事項の諸条件（「カスタマー固有の補足事項」）により、（カスタマー向けサービス利用規約で定義される）カスタマー契約は補足および修正されます。カスタマー固有の補足事項と契約との間に不一致がある場合、カスタマー固有の補足事項中の適用条件が優先されます。カスタマー固有の補足事項のいかなる規定によっても、当社が連邦、州、地方または外国政府のための政府請負業者となることはありません。カスタマー固有の補足事項は、古い Slack カスタマー向けサービス利用規約に基づいてサブスクリプション契約を結んだお客様のみに適用されます。また、Salesforce 主要サービス契約に基づいて提供されるサービスには適用されません。

I.米国政府の顧客

顧客が米国政府または米国の公的機関である場合（あるいは、本サービスの利用が米国政府のためである場合）、本セクション I のカスタマー固有の補足事項の条件が適用されるものとします。

A.米国政府による、または米国政府のための利用 : 本サービスは 48 C.F.R. §2.101 に定義される「商用アイテム」であり、48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202 ないし §227.7204 に定義される「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェア・ドキュメンテーション」を構成します。本商用コンピューターソフトウェアおよび関連文書は、本契約における条件に従って他のすべてのエンドユーザーに付与される権利のみを伴って、米国政府によりおよび米国政府のために利用させる目的でエンドユーザーに提供されます。

「準拠法」、「自動更新」、「裁判地」、「陪審裁判の権利放棄、費用」および「当社に対する顧客の補償」と題された契約中のセクションは、それらが連邦法に矛盾する限り本契約によって放棄されます。 C.承認の否認 : 当社は、顧客の押印、商標、ロゴ、サービスマーク、商号および顧客が当社サイトの一つに存在を持つまた当社の本サービスを使用するという事実が、当社製品もしくはサービスが顧客または米国政府の他の要素によって承認、後援または推奨される、あるいは他の製品やサービスより優れていると顧客または米国政府によって考慮されるということを明言または示唆するような方法で当社によって利用されないことに同意します。そのデザインやコンテンツが顧客の管理下にあるようなページ、またはかかるページへのリンクやその宣伝を除いて、当社は、それを行う許可が顧客または他の関連する連邦政府当局によって与えられていない限り、顧客または政府の押印、商標、ロゴ、サービスマークおよび商号を当社がホストするサイトの一つにあるホームページや他所で表示しないことに同意します。当社は、その名前が他の第三者の名前のそれより目立つような方法で表示されない限り、顧客の名前をサイトや他所で公的に利用できる顧客リストに載せることができるものとします。

II.州政府または地方自治体の顧客

本セクション II は、顧客が州政府または地方自治体である場合に適用されますが、本サービスが州政府または地方自治体の職員としての正規ユーザーの公式の資格で利用される場合に限られます。「準拠法」「裁判地、陪審裁判の放棄、費用」および「顧客の当社に対する補償」と題された契約中のセクションは、顧客の法域の法律により顧客がそれらの項の要件を承認することを禁じられている場合に限り、顧客には適用されません。

III.医療機関の顧客

顧客の本契約において別段の規定がない限り、顧客は、Slack が医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律ならびに関連する改正および規制（更新および代替を含む）（以下「HIPAA」という）で定義される「提携事業者」ではないことを認識し、また、本サービスは HIPAA に準拠しないと認識します。顧客は本サービスを通じて HIPAA で定義される「保護された医療情報」（以下「PHI」という）を使用、開示、送信その他の処理を行ってはなりません。顧客は、本契約にこれと異なる定めがあっても、当社が顧客から受け取る PHI を支持しまた責任を負うことはできないことに同意します。

IV.教育専門家の顧客

顧客が米国の学校または教育者であり、その 13 才を超える生徒に本サービスを利用させたい場合、顧客は米国家族の教育権およびプライバシー法（「FERPA」）を遵守する責任を負います。このことは、顧客は、生徒が本サービスに新規登録もしくは利用する前に、顧客が収集し、当社と共有する個人を識別できる情報について生徒の両親 / 保護者に通知し、また両親 / 保護者の承諾を得る必要があることを意味します。かかる承諾を得る際には、顧客は両親 / 保護者に当社のプライバシーポリシーのコピーを提供することが強く推奨されます。顧客はすべての承諾を保管し、当社からの依頼があれば当社へ提出しなければなりません。顧客が米国外に所在する場合、当社は、類似の法律の対象とされる生徒の親または保護者から必要な承諾もしくは承認の取得については顧客に依拠し、本サービスの顧客およびその生徒による利用の条件として、顧客はかかる法律を遵守するものとします。

V.特許主張団体

顧客が特許主張団体である、またはその代理として、あるいはその利益のために活動している場合、顧客は、Slack またはその関連会社に対して、本サービスが何らかの知的財産権（特許を含む）を侵害、悪用またはその他の違反を行っていると申し立てる趣旨で、何らかの請求を自らが主張する、または第三者による主張を認可、支援、奨励、もしくは可能にする、または同趣旨の何らかの法的措置、訴訟、法的手続もしくは要求を行わないもしくは行わせないものとします。「非活動団体」または「特許トロール」と称されることもある「特許主張団体」とは（a）特許権に関する攻撃的な主張によりその収益の大部分を得るまたは得ようとする団体、あるいは（b）（a）の団体を直接もしくは間接的に支配する、その団体によって支配される、またはその団体と共通の支配下に置かれる団体のことを言います。本セクションは本契約の終了または失効の後も存続します。

Slack へのお問い合わせ

Slack のカスタマー固有の補足事項についてご質問等ございましたら、いつでもお気軽に当社までご連絡ください。feedback@slack.com または以下の住所への郵送にてお問い合わせください。

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

United States