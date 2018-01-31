본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2018년 1월 31일

본 고객 서비스 약관(“고객 약관”)에서는 Slack의 온라인 작업 공간 생산성 도구 및 플랫폼(“서비스”)을 이용할 때의 귀하의 권리와 책임을 설명합니다. 신중하게 읽어 주세요. 귀하가 고객(아래 정의 참조)인 경우 본 고객 약관이 귀하의 서비스 액세스 및 이용에 적용됩니다. 귀하가 다른 고객이 설정한 워크스페이스에 초대되는 경우 사용자 서비스 약관(“사용자 약관”)이 귀하의 서비스 액세스 및 이용에 적용됩니다. 당사 서비스를 사용해 주셔서 감사합니다.

서비스 약관 설명에 앞서

본 "고객 약관"은 구속력 있는 "계약"의 일부를 구성함

본 고객 약관(또는 해당하는 경우 당사와 귀하의 서면 계약) 및 모든 주문 양식(아래 정의 참조)은 고객과 당사 간에 구속력을 가진 “계약”을 구성합니다. 고객별 보충 조항의 조항이 고객에게 적용되는 경우(예: 고객이 미국 정부 기관인 경우), 해당 조항도 참조를 통해 본 계약에 통합되어 계약의 일부를 구성합니다. "당사"는 아래 "고객과 계약을 체결하는 Slack 법인" 조항에 명시된 해당 Slack 법인을 지칭합니다.

"고객"을 대신하는 귀하의 계약

본 고객 약관의 변경 사항에 대한 통지를 받은 후 귀하가 구독을 구매하거나, 워크스페이스(예: 헬프센터 페이지에 자세히 설명된 대로, 사용자 그룹이 서비스에 액세스할 수 있는 디지털 공간)을 생성하거나, 해당 워크스페이스에 사용자를 초대하거나, 해당 워크스페이스를 사용 또는 사용하도록 허용하는 경우, 귀하는 당시 계약을 이해했음을 인정하고 고객을 대신하여 계약에 동의하는 것입니다. 계속하기 전에 고객을 대신하여 계약을 체결하는 데 필요한 권한이 있는지 확인하시기 바랍니다.

고객의 선택권 및 지침

"고객"이란? (힌트: 단 하나만 존재)

"고객"은 계약에 동의할 때 귀하가 대표하는 조직입니다. 공식적으로 조직에 소속되지 않은 사람이 워크스페이스를 설정하려고 하는 경우, 고객은 워크스페이스를 생성하는 개인입니다. 예를 들어, 개인 이메일 주소를 사용하여 가입하고 새로운 스타트업 아이디어를 실현하기 위해 두 명의 친구를 초대했으나 아직 회사를 설립하지 않은 경우 귀하가 고객입니다.

회사 이메일 도메인을 사용하여 가입

회사 이메일 도메인을 사용하여 플랜에 가입한 경우, 귀하의 조직이 고객이며 고객은 워크스페이스(역할 포함)에서 역할을 변경 및 재할당하고 계약에 따른 권리를 행사할 수 있습니다. 고객이 워크스페이스에 대한 최종 권한을 가진 대리인을 귀하에서 다른 사람으로 교체하기로 결정한 경우, 그러한 결정 이후에 당사는 귀하에게 이를 통지하고 귀하는 새로운 고객 대리인에게 권한을 이전하기 위해 당사 또는 고객이 합당하게 요청한 조치를 취할 것에 동의합니다.

이것이 고객과 당사에 미치는 영향

서비스에 액세스하도록 고객에게 권한을 받은 개인(“허가된 사용자”)은 메시지 또는 파일과 같은 콘텐츠 또는 정보(“고객 데이터”)를 서비스에 제출할 수 있으며, 고객은 당사에 고객 데이터 취급에 대한 지침을 독점적으로 제공할 수도 있습니다. 예를 들어, 고객은 서비스에 대한 액세스 권한을 프로비저닝 또는 프로비저닝 해제하거나, 타사 통합을 활성화 또는 비활성화하거나, 권한, 보존 및 내보내기 설정을 관리하거나, 워크스페이스를 양도 또는 할당하거나, 채널을 공유하거나, 워크스페이스 또는 채널을 다른 워크스페이스 또는 채널과 통합할 수 있습니다. 이러한 선택 및 지침으로 인해 특정 고객 데이터 또는 모든 고객 데이터의 액세스, 사용, 공개, 수정 또는 삭제가 발생할 수 있습니다. 이러한 선택 및 지침에 대한 자세한 내용을 확인하려면 고객지원센터 페이지를 검토하십시오.

고객은 (a) 서비스 사용 및 고객 데이터 처리에 영향을 줄 수 있는 모든 설정과 관련된 모든 고객 정책 및 절차를 허가된 사용자에게 고지하고, (b) 계약에 따른 고객 데이터 이전 및 처리의 합법성을 보장합니다.

구독 주문

구독을 통해 허가된 사용자가 서비스에 액세스할 수 있습니다. 역할과 관계없이 허가된 사용자마다 구독이 필요합니다. 구독은 서비스 인터페이스를 통해 구매하거나 경우에 따라 고객과 당사 간에 체결된 주문 양식(각각, “주문 양식”)을 통해 구매할 수 있습니다. 구독 구매 및 새로운 허가된 사용자 초대에 대한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하십시오. 각 허가된 사용자는 구독을 활성화하기 위해 사용자 약관에 동의해야 합니다. 구독은 고객이 구독을 이용할 수 있을 때 시작되며, 서비스 "결제" 인터페이스 또는 주문 양식(해당하는 경우)에 명시된 기간 동안 계속됩니다. 각 구독은 지정된 기간 동안 허가된 사용자 한 명만 이용할 수 있으며, 해당 사용자 개인을 위한 것입니다. 당사는 경우에 따라 다른 유형의 주문 계약을 체결하지만, 이는 주문 양식에서 명시되고 합의되어야 합니다. 활성 구독 기간 중에 구독을 추가하는 방법은 매우 간단합니다. 주문 양식에 달리 설명된 경우를 제외하고, 고객은 주문 양식에 명시된 동일한 가격으로 추가 구독을 구매할 수 있으며 모든 구독은 동일한 날짜에 해지됩니다. 워크스페이스 설정 및 역할 할당에 대한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하십시오.

구매 결정

당사는 투명성을 제공하기 위해 향후 제품 개발 계획에 관한 정보를 공유할 수도 있습니다. 제품 개발 계획에 관한 당사의 공개 성명서는 당사의 의도를 표현한 것이며, 구매를 결정할 때는 이러한 성명서에 의존하지 않아야 합니다. 고객이 서비스를 구매하기로 결정하는 경우, 향후에 제공될 기능이나 특징이 아닌 현재 시점에서 제공되는 기능이나 특징에 의존하여 결정해야 합니다.

베타 테스터 모집

당사는 새로운 기능을 테스트하는 데 도움을 줄 베타 테스터를 모집할 때가 있습니다. 이러한 기능(각각, "베타 제품”)은 "베타"나 "사전 출시" 또는 유사한 의미를 가진 단어나 구절으로 식별됩니다. 베타 제품은 출시할 준비가 되지 않는 경우가 있으므로 "있는 그대로" 상태로 제공되며 다른 서비스를 위해 만든 보증 또는 계약상 조건이 적용되지 않습니다. 고객이 베타 제품에서 결함을 발견하는 경우 당사는 이에 대한 고객의 의견을 듣고자 합니다. 베타 프로그램을 실행하는 주된 이유는 새로운 기능이 광범위하게 제공되기 전에 문제를 해결하는 것입니다.

언제든지 열려 있는 피드백

고객의 제안이 많을수록 더 나은 서비스가 제공됩니다. 고객이 서비스에 관한 피드백이나 제안을 당사로 보내는 경우, 당사는 이를 활용할 수 있으며, 고객은 고객, 허가된 사용자 또는 고객 측 다른 직원에 대한 의무나 보상 없이 어떠한 목적으로든 이러한 피드백 또는 제안을 사용할 수 있는 무제한적이고 취소 불가능하며 영구적이며 재라이선스 및 양도 가능하며 로열티 없는 라이선스를 (고객 자신은 물론이고 고객의 허가된 사용자 및 고객 측 다른 직원을 대신하여) 당사에 부여하게 됩니다. 당사가 제안을 시행하지 않는 경우에도 양해해 주시기 바랍니다. 시행 여부와 관계없이 귀하의 제안을 감사하게 생각합니다.

타사 제품

당사 서비스에는 타사에서 고객의 서비스 이용을 보완하는 애플리케이션과 소프트웨어(각각, "타사 제품”)를 개발하는 데 사용할 수 있는 플랫폼이 포함됩니다. 또한 당사는 일부 타사 제품의 설치에 사용할 수 있는 Slack 앱 디렉터리라는 디렉터리를 운영합니다. 이러한 제품은 당사의 서비스가 아니므로 당사는 타사 제품을 보증 또는 지원하지 않으며 궁극적으로 (당사가 아닌) 고객이 타사 제품의 활성화 여부를 결정합니다. 타사 제품의 사용은 오로지 고객과 해당 타사 제공업체 사이의 문제입니다.

타사 제품이 고객의 워크스페이스에서 활성화되어 있는 경우, 타사 제공업체와 공유될 고객 데이터와 제공업체가 액세스 권한을 요구하는 목적에 유의하십시오. 당사는 타사 제품으로 전송되거나 타사 제품에서 액세스하는 고객 데이터의 사용, 공개, 수정 또는 삭제에 책임을 지지 않습니다. 자세한 내용은 고객지원센터 페이지를 참조하십시오.

개인정보 처리방침

Slack에서 웹사이트 및 제품의 사용과 성능에 관한 데이터를 어떻게 수집 및 사용하고 있는지에 대한 자세한 내용은 개인정보 처리방침을 검토해주십시오.

고객 및 허가된 사용자

서비스 이용

고객은 본 계약을 준수해야 하며 허가된 사용자가 본 계약 및 사용자 약관을 준수하도록 해야 합니다. 당사에서 계약 준수의 목적으로 행동을 검토할 수 있지만 이에 대한 의무는 없습니다. 당사는 고객 데이터의 내용이나, 고객 또는 고객의 허가된 사용자가 고객 데이터를 저장 또는 처리하기 위해 선택하는 서비스 이용 방식에 대한 책임을 지지 않습니다. 본 서비스는 16세 미만에게 제공되지 않으며, 16세 미만의 사용자는 이용할 수 없습니다. 고객은 허가된 모든 사용자가 16세 이상임을 보장해야 합니다. 고객은 고객 자신과 고객의 허가된 사용자가 서비스에 액세스하고 서비스를 이용할 때 사용하는 초고속 인터넷 서비스를 제공할 전적인 책임을 집니다.

당사의 삭제 권한

당사가 고객이 특정 고객 데이터를 삭제하거나 타사 제품을 비활성화하여 간단히 해결할 수 있는 본 계약의 위반 사항을 발견하는 경우, 당사는 대개 개입하는 대신 고객에게 직접 조치를 취할 것을 요구합니다. 그러나 고객이 적절한 조치를 취하지 않거나, 당사, 서비스, 허가된 사용자 또는 기타 제3자에게 해를 입힐 수 있는 확실한 위험이 있다고 당사가 판단하는 경우, 당사는 직접 개입하여 당사가 적절하다고 판단하는 조치를 취할 수 있습니다.

결제 의무

결제 약관

서비스를 구매하는 고객은 서비스 인터페이스 "결제" 및 주문 양식에 명시되어 있는 요금을 즉시 지불해야 합니다. 결제 의무는 취소할 수 없으며, 본 계약에 명시적으로 언급된 경우를 제외하고 지불한 요금은 환불되지 않습니다. 명시하자면, 고객이 구독을 유료 플랜에서 무료 플랜으로 다운그레이드하는 경우에 고객은 유료 플랜에 따른 미결제 요금을 지불할 책임이 남아 있으며, 유료 플랜에 따라 서비스는 처음 유료 플랜 구독 기간이 만료될 때까지 완전히 이행되어 전달된 것으로 간주됩니다. 결제 옵션에 관한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하십시오. 당사가 이메일을 통해 고객에게 인보이스를 보내기로 동의하는 경우, 인보이스 발행일로부터 30일 이내에 전체 지불액이 접수되어야 합니다. 모든 요금은 세금, 추가 부담금, 관세 또는 성격을 불문하고 유사한 행정 세액(예: 관할권에서 부과하는 부가가치세, 판매세, 사용세 또는 원천징수 포함, 통칭하여 "세금”)을 제외하고 기재됩니다. 고객은 당사의 순수입에 기반을 둔 세금을 제외하고 구매와 관련된 모든 세금을 지불할 책임을 집니다. 본 서비스의 결제가 정부의 원천징수 부과 대상이 되는 경우, 고객은 부과된 원천징수를 당사에 상환합니다.

공정 청구 정책

당사는 고객이 실제로 사용하는 구독 비용만 지불해야 한다고 생각하므로 공정 청구 정책을 제공합니다. 일부 예외 조항 및 조건이 서비스 인터페이스 "결제" 또는 주문 양식에 명시된 대로 적용될 수 있습니다.

크레딧

고객의 계정에 발생하는 모든 크레딧(예: 프로모션 또는 공정 청구 정책이 적용되어 부여되는 크레딧)은 해당하는 계약의 다음 만기일 또는 해지일에 만료되고, 통화 또는 교환 가치가 없으며, 양도하거나 환불의 대상이 될 수 없습니다. 무료 구독 플랜의 워크스페이스에서 발생하는 크레딧은 달리 명시된 경우를 제외하고, 크레딧이 발생한 날로부터 90일 이내에 워크스페이스의 플랜이 유료 플랜으로 업그레이드되지 않는 경우 만료됩니다. 크레딧에 관한 자세한 내용은 고객지원센터를 참조하십시오.

미결제로 인한 다운그레이드

고객이 당사에 지불해야 하는 금액(합당하게 선의의 원칙에 따라 이의가 제기된 금액 제외)이 30일 이상 연체된 경우, 연체된 사실을 다운그레이드 시점으로부터 10일 또는 그 이상 전에 통지하는 한 당사는 다른 권리 및 구제책을 제한하지 않고 유료 서비스를 무료 플랜으로 다운그레이드할 수 있습니다. 아래 “서비스 제공” 조항의 두 번째 단락에도 불구하고, 고객은 가격 가이드에 플랜 비교에 설명되어 있는 것과 같이 다운그레이드로 인해 일부 특징과 기능이 축소되고 고객 데이터에 대한 액세스 권한이 잠재적으로 손실될 수 있다는 것을 인정하고 이에 동의합니다.

당사의 책임

서비스 제공

책임은 고객에게만 있는 것이 아닙니다. 당사에도 책임이 있습니다. 당사는 (a) 본 계약에 설명된 대로 본 서비스를 고객과 허가된 사용자에게 제공하며, (b) 고객의 사전 서면 지침 없이 어떤 목적으로도 고객 데이터를 사용하거나 처리할 수 없습니다. 그러나 "사전 서면 지침"은 허가된 사용자의 서비스 이용 및 그러한 이용과 관련되거나 계약 이행에 필요한 모든 처리를 포함하는 것으로 간주됩니다.

(a) 서비스는 당시 고객지원센터 페이지에 따라 서비스가 실질적으로 수행되도록 보장하며, (b) "타사 제품" 및 "미결제로 인한 다운그레이드" 조항에 따라 당사는 구독 기간 중에는 서비스 기능이 실질적으로 저하되지 않도록 보장합니다. 본 조항의 보증 위반 사항이 있는 경우 고객의 배타적 구제책은 "정당한 이유로 인한 해지" 및 "해지 효과"라는 조항에 나와 있습니다.

중단없는 서비스 제공

고객지원센터 페이지에 자세히 설명되어 있듯이, 일부 서비스가 기대에 미치지 못하는 경우 가동 시간 보증과 연계된 크레딧을 제공합니다. 그러한 경우 크레딧은 법적 용어로 말하면 확정손해배상액으로서 제공되며 가동 중지 시간 및 관련 불편에 대한 고객의 유일한 구제책입니다. 모든 서비스 플랜에 대해 당사는 예정된 가동 중지 시간을 제외하고 연중무휴로 서비스를 이용할 수 있도록 상업적으로 합당한 노력을 들입니다. 당사는 예정된 가동 중지 시간이 자주 발생하지 않는다고 기대하지만, 연속해서 5분을 초과할 수 있다고 생각되면 (예를 들어 서비스를 통해) 고객에게 사전 통지하려 노력합니다.

고객 데이터 보호

고객 데이터 보호는 당사의 최우선 사항이므로 당사는 보안 관행 페이지에 설명된 것보다 현저히 낮지 않은 보안 수준으로 관리, 물리적 및 기술적 예방 대책을 유지합니다. 그러한 예방 대책에는 고객 데이터에 대한 당사 직원의 무단 액세스, 사용, 수정, 삭제 및 공개를 방지하는 조치가 포함됩니다. 고객 데이터를 타사 서비스 제공업체에 공유하기 전에 당사는 타사에서 고객 데이터의 기밀성과 보안을 유지하고 무단 액세스를 방지하는 합리적인 데이터 관행을 유지하도록 보장합니다. (당사가 아닌) 고객은 고객이나 고객의 대표 또는 대리인의 소유 또는 관리하에 있는 고객 데이터의 충분한 보안, 보호 및 백업에 대해 전적으로 책임을 집니다. 당사는 고객의 허가된 사용자 또는 타사 제품이 고객 데이터를 사용하여 수행하는 작업에 대해 책임을 지지 않습니다. 이는 고객의 책임입니다.

Slack의 확장된 구성원

당사는 본 계약에 따라 당사 직원, 계열사 및 제3자 계약업체 직원("Slack의 확장된 구성원”)과 함께 권리를 행사하고 의무를 이행합니다. 당사는 Slack의 확장된 구성원이 본 계약에 따른 의무를 준수하도록 할 책임이 있습니다.

소유권 및 재산권

귀하의 것은 귀하의 것...

고객은 한편으로는 당사와의 관계에서, 다른 한편으로는 고객과 허가된 사용자 사이에서 모든 고객 데이터를 소유합니다. 본 계약의 이용 약관에 따라 고객(고객 자신 및 고객의 모든 허가된 사용자)은 (a) 서비스를 제공, 유지 및 업데이트하고 (b) 서비스, 보안 지원 또는 기술 문제를 방지 또는 해결하는 데 합리적으로 필요한 경우, (c) 관련 법률에서 규정하거나 데이터 요청 정책에서 허용하는 경우 및 (d) 고객이 서면에 명시적으로 허용하는 경우에만 당사 및 Slack의 확장된 구성원에게 고객 데이터 및 고객이 만들거나 고객을 위해 만들어진 타사 제품에 액세스하고 이를 사용, 처리, 복사, 배포, 실행, 내보내기 및 표시할 수 있는 전 세계적이며 비독점적인 기간 한정 라이선스를 부여합니다. 고객은 본 라이선스를 부여하는 데 필요할 수 있는 고객 데이터에 대한 모든 권리를 허가된 사용자로부터 확보했음을 진술하고 보증합니다.

당사의 것은 당사의 것

당사는 모든 관련 지적 재산권을 포함하여 당사 서비스를 소유하고 있으며 앞으로도 계속 소유합니다. 당사는 본 서비스의 일환으로 앱 스토어 또는 다른 채널을 통해 소프트웨어 구성요소를 제공할 수 있습니다. 당사는 고객과 고객의 허가된 사용자가 이러한 구성요소의 개체 코드 버전을 사용할 수 있는, 재판매 가능하며 양도 불가능하며 비독점적인 기간 한정 라이선스를 고객에게 부여하지만, 서비스 이용에 필요한 경우에만 계약 및 사용자 약관에 의거하여 부여합니다.라이선스에 의해 명시적으로 부여되지 않는 당사의 모든 권리는 당사가 계속 보유합니다.

기간 및 해지

계약 기간

아래에 자세히 설명된 대로, 무료 구독은 계약이 해지될 때까지 계속되지만 유료 구독은 만료 또는 해지될 수 있는 기간이 정해져 있습니다. 본 계약은 본 계약에 따라 주문된 모든 구독이 만료 또는 해지되거나 계약 자체가 해지될 때까지 그대로 유지됩니다. 계약이 해지되면 모든 구독 및 주문 양식이 해지됩니다.

자동 갱신

주문 양식에 별도로 명시된 경우를 제외하고, (a) 모든 구독은 1년 또는 이전 기간 중 짧은 기간에 해당하는 기간만큼 (서비스 인터페이스 "결제"를 진행하거나 갱신되는 주문 양식을 체결하지 않고도) 자동으로 갱신되고, (b) 자동 갱신 기간 중에 단위당 가격은 직전 기간의 가격과 동일하게 유지됩니다. 일방 당사자는 상대방에게 구독의 자동 갱신을 중단하기 위해서 구독 기간이 끝나기 적어도 30일 전에 통지할 수 있습니다.

정당한 이유로 인한 해지

당사 또는 고객은 상대방이 본 계약을 상당히 위반하고 위반을 하지 않는 당사자가 위반을 통지한 후 30일 이내에 해당 위반을 시정하지 않는 경우, 상대방에게 통지하여 본 계약을 해지할 수 있습니다. 고객은 허가된 사용자에 의한 본 계약의 위반을 포함하여 허가된 사용자에 대해 책임을 집니다. 당사는 고객이나 허가된 사용자가 관련 법률을 위반하여 본 서비스를 이용한다고 합리적으로 판단하는 경우, 고객에게 통지하여 본 계약을 즉시 해지할 수 있습니다.

정당한 이유가 없는 해지

고객은 정당한 이유 없이 무료 구독을 즉시 해지할 수 있습니다. 당사 또한 고객의 무료 구독을 정당한 이유 없이 해지할 수 있지만, 30일 전에 서면 통지를 고객에게 제공해야 합니다.

해지 발효

고객이 계약을 해지하는 경우 당사는 고객에게 계약 해지 발효일 이후의 모든 잔여 구독 기간에 해당하는 선불 요금을 고객에게 환불합니다. 당사가 정당한 이유로 계약을 해지하는 경우 고객은 계약 종료 발효일 이후의 모든 잔여 구독 기간에 해당하는 미결제 요금을 지불합니다. 어떠한 경우에도 계약 해지 발효일 이전 기간에 대한 요금을 당사에 지불하는 고객의 의무가 면제되지 않습니다.

데이터 이동성 및 삭제

고객 데이터의 법적 자료 보존 대상자입니다. 워크스페이스의 구독 기간 동안 고객은 본 서비스에서 일부 고객 데이터를 내보내거나 공유하도록 허용되지만, 당사에는 다양한 기능의 여러 제품이 있고 고객도 다양한 유지 옵션을 보유하고 있으므로, 고객은 고객 데이터를 내보내거나 공유하는 기능이 사용 중인 서비스 플랜 유형 및 활성화된 데이터 보존, 공유 또는 초대 설정에 따라 제한되거나 이용할 수 없음을 인정하고 이에 동의합니다. 워크스페이스의 구독이 해지 또는 만료된 후에 당사는 고객 데이터를 유지 또는 제공할 의무가 없으며, 법률상으로 금지되지 않는 한 당사 시스템에 있거나 당사 소유 또는 당사의 관리하에 있는 고객 데이터를 삭제할 수 있습니다 고객이 직접 데이터를 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하려면 당사의 보안 관행 페이지를 살펴보십시오.

실태 진술 및 보증 면책

고객은 정당하게 계약을 체결했으며, 계약 체결을 위한 법적 권한이 있음을 진술하고 보증합니다. 또한 고객은 허가된 사용자의 행동 및 그들이 본계약과 사용자 약관을 준수할 책임이 있음을 진술하고 보증합니다.

본 계약에 명시적으로 기재된 경우를 제외하고, 본 서비스와 모든 관련 구성요소 및 정보는 어떠한 보증 없이 "있는 그대로" 및 "이용 가능한 대로" 제공되며, 당사는 상품성, 소유권, 특정 목적에의 적합성 및 비침해에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 명시적으로 부인합니다. 고객은 당사가 서비스가 중단되지 않고 적시에 이루어지며 안전하거나 오류가 없을 것이라고 보증하지 않음을 인정합니다.

책임의 제한

본 계약에 따른 당사자의 보상 의무와 관련하여 발생하는 경우 이외 어떠한 경우에도 본 계약 또는 사용자 약관에서 발생하거나 그와 관련된 고객 또는 Slack의 확장된 구성원이 부담해야 할 책임 총액(계약, 불법 행위 또는 책임의 기타 법리 여하와 상관없이)은 책임을 발생시키는 사건이 일어나기 전 12개월 동안 고객이 본 계약에 따라 지급한 금액을 초과하지 않습니다. 전술한 내용은 상기 "결제 약관" 조항에 따른 고객의 결제 의무를 제한하지 않습니다.

어떠한 경우에도 고객 또는 SLACK의 확장된 구성원은 이익 또는 수익 손실이나 간접적, 특수적, 부수적, 결과적, 보장적, 징벌적 손해에 대해 원인을 불문하고 상대방 또는 제3자에게 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이는 계약, 불법행위 또는 책임의 기타 법리 여하와 상관없으며 당사자가 그러한 피해 가능성을 사전에 알고 있었던 경우도 마찬가지입니다. 전술한 책임 부인은 관련 법률에서 금지하는 경우 적용되지 않습니다.

본 서비스는 2단계 인증(“2FA”)을 사용하는 로그인을 지원하며 이는 서비스의 무단 사용 또는 액세스의 위험을 줄이는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 2FA를 사용했다면 예방이 가능했을 손해, 손실, 또는 법적 책임으로 이어지는 사건으로 인해 고객, 허가된 사용자, 또는 다른 사용자에게 발생한 손해, 손실, 또는 법적 책임에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.또한 고객의 관리자 계정은 허가된 사용자의 계정의 사용자 이름 및 비밀번호를 포함하는 모든 로그인 정보에 대해 책임을 집니다. 당사는 고객 또는 허가된 사용자가 해당 정보를 기밀로 유지하지 않거나 제3자가 이러한 정보를 올바르게 사용하여 본 서비스에 로그인하여 액세스하는 경우 고객, 허가된 사용자 또는 다른 사람에게 발생한 손해, 손실 또는 법적 책임에 대한 책임을 지지 않습니다.

본 "책임의 제한" 섹션에 따른 제한 사항은 계약, 불법 행위 등을 불문하고 법률이 허용하는 범위에서 모든 법리에 대해 적용됩니다. 본 "책임의 제한" 섹션에 있는 조항은 당사자 간에 체결한 이 계약에 따라 위험을 할당하고 당사자는 이러한 제한 사항에 의거하여 계약 체결을 결정하고 서비스 가격을 지정합니다.

고객에 대한 Slack의 보상

당사는 본 계약에 따라 허용된 서비스 이용이 타인의 지적 재산권을 침해하거나 악용했다고 주장하는 모든 제3자의 청구, 법적 조치, 소송, 절차 및 요구("고객에 대한 청구")에서 고객을 변호하고 고객에 대한 청구와 관련하여 승인한 합의 내용에 따라 고객이 지불한 변호사 비용, 손해 및 기타 비용에 대해 보상합니다. 단, 고객에 대한 청구가 (a) 고객 데이터나 타사 제품 및 (b) 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 사용을 포함하여 당사가 수행하지 않은 서비스의 수정, 결합 또는 개발로 인해 발생한 경우에는 당사에서는 책임을 지지 않습니다. 고객은 고객에 대한 청구를 즉각적인 서면 통지로 당사에 제공하여 당사에게 독점적으로 변호하고 상황을 제어할 권리 및 해당 문제의 방어 및 합의를 뒷받침하는 합당한 요청에 협조할 권리를 부여합니다. 본 섹션에서는 고객에 대한 청구가 발생하는 경우 당사가 지는 단독 책임 및 Slack의 확장된 구성원에 대한 고객의 배타적 구제책이 명시되어 있습니다.

Slack에 대한 고객의 보상

고객은 Slack 및 Slack의 확장된 구성원(통칭하여, "Slack의 피보상자")을 고객 또는 고객의 허가된 사용자가 계약 또는 사용자 약관을 위반하여 발생하거나 이와 관련하여 발생하는 모든 제3자 청구, 법적 조치, 소송, 절차 및 요구("Slack에 대한 청구")에서 변호합니다. 또한 고객은 Slack에 대한 청구와 관련하여 승인한 합의 내용에 따라 Slack의 피보상자가 지불한 합당한 변호사 비용, 손해 및 기타 비용에 대해 Slack의 피보상자에게 보상합니다. 당사는 당사에 대한 청구를 즉각적인 서면 통지로 고객에게 제공하여 고객에게 독점적으로 변호하고 상황을 제어할 권리 및 해당 문제의 방어 및 합의를 뒷받침하는 합당한 요청에 협조할 권리를 부여합니다. 본 섹션에서는 Slack에 대한 청구가 발생하는 경우 귀하가 지는 단독 책임 및 고객에 대한 Slack의 피보상자의 배타적 구제책이 명시되어 있습니다.

보상에 대한 제한

앞의 두 섹션에 포함된 내용에도 불구하고 (a) 피보상자는 해당 변호 비용을 지불할 경우 항상 원하는 변호인을 자유롭게 선택할 수 있습니다. (b) (i) 청구를 주장하는 제3자가 정부 기관인 경우, (ii) 합의 내용에 사안에 대한 피보상자의 인정이 포함되는 경우, (iii) 합의에 피보상자에 대한 완전한 면책이 포함되지 않은 경우 또는 (iv) 합의에 피보상자에 대한 완전한 면책 및 지불 이외의 조건이 포함되는 경우 피보상자의 명시적인 서면 동의 없이는 합의가 이루어질 수 없습니다. 한편 서면 동의 제공은 합리적인 이유 없이 거절되어선 안 됩니다.

기밀성

기밀 정보

각 당사자("공개 당사자")는 계약에 따라 "기밀 정보"를 다른 당사자("수령 당사자")에게 공개할 수 있습니다. 기밀 정보는 정보의 성격과 공개 상황에 따라 합당하게 기밀로 간주되는 것이며 비공개 사업, 제품, 기술 및 마케팅 정보 및 모든 주문 양식이 포함됩니다. 고객의 기밀 정보에는 고객 데이터가 포함됩니다. ‘기밀 정보’라는 레이블이 붙어 있으면 수령 당사자에게 자료가 기밀이라고 명확하게 나타내는 것입니다. 위의 내용에도 불구하고 기밀 정보에는 (a) 공개 당사자에게 부담 의무를 위반하지 않고 일반 대중에게 공개되거나 일반적으로 이용할 수 있는 정보, (b) 수령 당사자가 타인의 의무를 위반하지 않고 공개하는 당사자가 공개하기 전에 수령 당사자에게 알려져 있는 정보, (c) 공개 당사자에게 부과된 의무를 위반하지 않고 제삼자에게서 받은 정보, (d) 수령 당사자가 별도로 개발한 정보가 포함되지 않습니다.

기밀 정보 보호 및 사용

수령 당사자는 (a) 기밀 정보를 무단 공개 또는 사용을 방지하고 계약과 관련하여 해당 정보를 알아야 하는 직원, 계열사 및 계약업체에 대한 액세스를 제한하기 위해 합당한 조치를 취합니다. (b) 본 계약의 범위를 벗어난 목적으로 공개 당사자의 기밀 정보를 사용하거나 공개하지 않습니다. 위 내용 모두 재무 고문 및 법률 고문과 공유하는 것을 방해하지는 않습니다. 단, 고문은 계약상에 있는 제한 사항과 최소한 같거나 그 이상의 기밀성 의무를 준수해야 합니다.

강제 액세스 또는 공개

수령 당사자가 강제 액세스나 공개에 대해 (법적인 한도 내에서) 미리 통지하고 공개 당사자가 액세스 또는 공개에 대해 이의를 제기하려는 경우 공개 당사자의 부담으로 합리적인 지원을 제공하는 경우 수령 당사자는 법률에서 요구하는 경우 공개 당사자의 기밀 정보에 액세스하거나 공개할 수 있습니다. 전술한 내용을 제한하지 않으면서 고객 데이터 공개 요청이 어떻게 이루어질 수 있는지 그리고 요청을 처리하는 자세한 방법에 대한 내용은 데이터 요청 정책을 검토하십시오. 수령 당사자가 법률에 의해 공개 당사자의 기밀 정보에 액세스하고 이를 공개하도록 법적으로 강제되는 경우 공개 당사자는 기밀 정보를 컴파일하고 액세스를 제공하는 데에 드는 합리적인 비용, 그리고 공개 당사자와 관련된 보호 명령 및 향후 생산된 기밀 정보의 기밀 취급과 관련된 비용을 수령 당사자에게 변제합니다.

존속성

"언제든지 열려 있는 피드백", "타사 제품", "당사의 삭제 권한", "서비스 이용", "결제 약관", "크레딧", "Slack의 확장된 구성원","귀하의 것은 귀하의 것...", "당사의 것은 당사의 것", "해지 발효", "데이터 이동성 및 삭제", "실태 진술 및 보증 면책", "책임의 제한", "고객에 대한 Slack의 보상", "Slack에 대한 고객의 보상", "보상에 대한 제한", "기밀성" 및 "존속성" 조항 및 "일반 조항" 아래 모든 조항은 계약 종료 또는 만료 후에도 유효합니다.

일반 조항

공개

고객은 고객의 표준 상표권 사용 지침에 따라 고객 회사 이름 및 로고를 당사의 웹사이트 및 기존 고객 또는 잠재 고객과의 공개 또는 비공개 커뮤니케이션에서 마케팅 또는 홍보 목적으로 참조 사용할 수 있는 권리를 당사에 부여합니다. 당사는 이와 같은 사용을 원하지 않는 고객의 상표를 사용하지 않습니다. 그러한 경우 feedback@slack.com으로 참조를 원하지 않는다는 내용을 보내십시오.

불가항력

당사 또는 고객은 부품이 합당하게 제어할 수 있는 범위를 벗어나는 사건으로 인해 의무 불이행 또는 지연에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 사건에는 DoS 공격, 타사 호스팅 업체 또는 유틸리티 업체의 장애, 파업, 정전, 폭동, 화재, 천재지변, 전쟁, 테러 및 정부 조치가 포함될 수 있습니다.

당사자들의 관계, 제3자 수혜자 없음

양 당사자는 독립적 계약자입니다. 본 계약으로 파트너 관계, 프랜차이즈 계약, 합작 투자, 대리점 계약, 신탁 또는 고용 관계를 창출하지 않습니다. 본 계약에서 제3자 수혜자는 없습니다.

이메일 및 Slack 메시지

본 문서에 달리 명시된 경우를 제외하고, 계약에 따른 모든 통지는 이메일로 이루어집니다. 단, 고객에게는 이메일 대신 서비스(예: Slackbot 통지)를 통해 통지할 수 있습니다. Slack에 대한 고지사항은 feedback@slack.com으로 전송해야 하고, 해지 통지 또는 보상 청구와 같은 법적 통지는 예외적으로 legal@slack.com으로 전송해야 합니다. 통지는 (a) 이메일로 통지를 전송한 경우 전송한 다음 날에, (b) 서비스를 통해 통지를 전송한 경우 당일에 적절히 제공된 것으로 간주됩니다.

수정

비즈니스가 발전함에 따라 당사에서는 이러한 고객 약관 및 기타 계약의 구성요소(주문 양식 제외)를 변경할 수 있습니다. 계약의 주요 내용을 변경하는 경우, 당사는 고객의 계정에 연결된 이메일 주소로 이메일을 전송하거나 서비스를 통해 메시지를 전송하여 해당 변경 내용이 발효되기 전에 합리적으로 통지할 것입니다. 고객은 언제든지 이 페이지나 계약에 참조된 다른 페이지의 가장 최신 버전을 방문하여 고객 약관을 검토할 수 있습니다. 본 계약에 대한 모든 중요한 개정 내용이 있으면 당사 통지에 명시된 날짜에 발효되고, 기타 모든 변경 내용은 당사가 해당 변경 내용을 발표하는 날짜에 발효됩니다. 고객(또는 허가된 사용자)은 변경 내용의 발효일 이후에 서비스에 액세스하고 이를 이용하는 경우, 고객은 개정된 약관을 수락하는 것으로 간주됩니다.

권리 포기

계약에 따른 권리 행사를 일방 당사자가 하지 않거나 연기했다고 해서 그러한 권한을 포기한 것으로 간주되지는 않습니다. 권리포기를 인정한 것으로 간주되는 당사자의 위임 대표가 서면으로 작성하고 서명하지 않는 한, 계약에 따른 어떠한 권리포기도 유효하지 않습니다.

분리 가능성

계약은 준거법에 따라 허용되는 최대한의 범위까지 시행됩니다. 계약 중 어느 조항의 위법성 여부에 대해 관할 사법권 법정의 재판이 진행되는 경우, 해당 조항은 법정에 의해 수정되고 법에서 허용하는 최대한의 범위까지 원래 조항의 목적을 최대한 달성할 수 있도록 해석되며, 계약의 나머지 조항은 효력을 유지합니다.

양도

Slack의 확장된 구성원과 관련하여 어느 당사자도 법의 운용에 관계없이 또는 달리 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약에 따른 권리를 양도하거나 의무를 위임할 수 없습니다(불합리하게 보류되지 않아야 함). 전술한 내용에도 불구하고 한 당사자는 합병, 인수, 기업 구조 개편, 당사 자산의 전체 또는 대다수의 매각과 관련하여 귀하의 동의 없이 계약 전부(모든 주문 양식 포함)를 계열사에 양도할 수 있습니다. 고객은 Slack에 변경 사항을 통지하여 청구 및 연락처 정보를 최신 상태로 유지합니다. 본 섹션을 위반하는 모든 양도 행위는 무효입니다. 본 섹션을 위반하는 상대방의 양도 행위에 대한 당사자의 유일한 구제책은 양도하지 않는 당사자의 선택으로 양도 당사자에게 통지를 보낸 시점에 본 계약은 해지됩니다. 고객이 계약을 해지하는 경우 당사는 고객에게 계약 해지 발효일 이후에 모든 잔여 구독 기간에 해당하는 선불 요금을 고객에게 환불합니다. 전술한 내용에 따라 본 계약은 당사자, 후임자 및 허용된 양수인의 이익에 구속되고 효력을 미칩니다.

고객과 계약을 체결하는 Slack 법인

본 계약에서 'Slack', '당사(의)'에 대한 모든 참조, 계약과 관련하여 발생하는 분쟁이나 소송에 어떤 법률이 적용되는지 그리고 분쟁이나 소송에 대한 관할권을 갖는 법원은 고객의 거주 주소에 따라 다릅니다.

거주 국가 계약하는 Slack 법인 준거법 관할 장소 미국 및 캐나다 Slack Technologies, LLC(이전 회사명: Slack Technologies, Inc.) 캘리포니아 캘리포니아 샌프란시스코 카운티 국제(일본 제외) Slack Technologies Limited 아일랜드 아일랜드 더블린 일본 Slack Technologies Limited 일본 일본 도쿄

계약 및 이와 관련하여 또는 이로 인해 발생하는 모든 분쟁은 법규 또는 국제물품매매에 관한 UN 협약의 상충에도 불구하고 계약에 적용되는 동일한 준거법에 의해 배타적으로 규제됩니다. 위에 있는 해당 관할 장소에 위치한 법원이 계약과 계약의 작성, 해석 또는 이행으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁에 대한 판결을 내릴 수 있는 배타적 관할권을 보유합니다. 이에 따라 각 당사자는 그러한 법원의 독점적 관할권에 동의하며 이에 따릅니다. 계약에 따른 권리 집행을 위한 모든 법적 조치 또는 소송이 제기되는 경우, 승소 당사자는 자신의 합리적 비용과 변호사 수임료를 회수할 수 있습니다.

완전한 합의

그러한 고객 약관 및 모든 관련 참조 페이지 및 주문 양식이 포함된 모든 계약을 포함하여 본 계약은 당사자 간에 완전한 합의를 구성하고, 본 주제와 관련된 이전 및 현행의, 구두 또는 서면 형식의 모든 계약, 제안 또는 진술을 대체합니다. 전술한 내용을 제한하지 않고 계약은 고객 또는 허가된 사용자가 전자적으로 수락한 모든 온라인 계약의 약관보다 우선합니다. 그러나 이러한 고객 약관의 조항과 고객 약관에 언급된 문서나 페이지 간에 일치하지 않거나 모순이 있는 경우에는 다음과 같은 우선순위가 적용됩니다. (1) 주문 양식의 조건(해당할 경우), (2) 고객별 보충 조항에서 고객에게 적용되는 부분(해당할 경우), (3) 고객 약관 및 (4) 고객 약관에서 언급된 다른 문서 또는 페이지. 이와 반대되는 표현이 있더라도 어떠한 고객 구매 주문, 협력업체 온보딩 절차, 웹 포털 또는 기타 고객 주문 문서(주문 양식 제외)에 명시된 조항 또는 조건도 계약의 일부로 통합되거나 계약의 일부를 구성하지 않으며, 이러한 약관 및 조건은 모두 무효입니다.