Slack 非常注重维护客户信任，并尽可能在政府和第三方请求客户数据问题上保持最大透明度。作为实现这项使命一部分，我们定期发布有关执法部门和政府实体请求数据的报告。以下为最新报告，涵盖了从 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的所有此类请求。如需更多有关我们的数据政策和实践（包括此处未定义的条款定义）的信息，请前往 Slack 服务条款、隐私政策、安全性实践、数据请求政策及数据请求概述。

除了致力于信任感和透明度外，我们也相信对用户数据的基本隐私保护、宪法维护及对政府数据收集和监控有着司法监督的重要性。

我们遵守以下指导原则：

我们致力于维护客户的隐私和机密。

所有法律程序均经过仔细审查。Slack 会拒绝或质询任何无法律依据或不清楚、过分或其他不当要求的请求。

Slack 尽可能狭义解释法律程序。

在一切可能情况下，我们鼓励客户和第三方在没有我们干预的情况下获得相关数据。

通过法律程序请求信息

举报期 请求类型 请求数量 披露内容性及非内容性数据 仅披露非内容性数据 United States 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 搜查令 9 9 0 法庭指令 7 0 5 传票 20 0 18 国家安全请求 0 0 0 民事传票 30 0 1 非美国实体 根据 MLAT 的外国请求 1 0 1

定义

“民事传票”：根据民事诉讼提出的信息要求。Slack 禁止就无有效、合法例外情况（例如获取同意）的民事请求中提供内容。

“内容性数据”包括用户生成的数据（例如公共和私人消息、帖子、文件和私信）。

“MLAT”：司法互助条约。Slack 要求外国政府使用适当的国际法程序（例如通过 MLAT）获取 Slack 在美国存储的用户数据。

“国家安全请求”系指根据《美国法典》第 18 条第 2709 款发出的国家安全信函、根据《外国情报监视法》发出的法院指令或美国境内发出任何机密的用户信息请求。

“非内容性数据”系指基本帐户信息（例如名称和电子邮件地址、注册信息、登录历史记录和账单信息）和其他非内容性元数据（例如消息或文件的日期、时间以及发件人/收件人）。

“搜查令”系指由法官或地方法官在发现可能原因后发出的指令。需要搜查令才能获取通讯内容。

“执法传票”系指政府实体为刑事案件中呈交文件或证词而发出的强制性要求（例如大陪审团传票或行政传票）

本报告之前版本位于我们的归档内。

更新于 2020 年 1 月 21 日。