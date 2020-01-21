本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

Slack 非常重視客戶的對我們的信任，因此，處理政府和第三方要求提供客戶資料時將儘可能公開透明。包括定期針對執法及政府機關要求資料的情況發布報告。最近一期的報告如下，其中涵蓋自 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所接獲的所有要求。想要瞭解更多 Slack 資料政策及措施相關資訊 (包括本報告未提供的用語定義)，請見 Slack 服務條款、隱私權政策、資訊安全措施、資料要求政策及資料請求概覽。

除對信任與公開透明的承諾外，Slack 堅信使用者資料的基本隱私保護、憲法保障及政府蒐集與監控資料的司法監督亦極為重要。

我們遵守以下指導原則：

我們承諾維護客戶隱私及保密

仔細檢視所有法律令狀。Slack 拒絕或質疑任何沒有法律依據、不清楚、過於廣泛或不適當的要求。

Slack 將儘可能限縮解釋法律令狀。

在可行範圍內，我們建議客戶及第三方透過其他管道取得資料，避免 Slack 涉入。

透過法律令狀提出的資訊要求

報告期間 要求類別 接獲要求數 揭露內容及非內容資料 僅揭露非內容資料 United States 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 搜索票 9 9 0 法院命令 7 0 5 傳票 20 0 18 國家安全要求 0 0 0 民事傳票 30 0 1 非美國實體 依 MLAT 提出的國外要求 1 0 1

定義

「民事傳票」：係指根據民事訴訟要求提供資料。若無有效的合法例外情況 (例如取得同意)，Slack 不得回應民事要求提供內容。

「內容資料」：包括使用者產生的資料，例如公開及非公開訊息、貼文、檔案及私訊。

「MLAT」係指多邊司法互助條約。Slack 要求外國政府使用適當的國際法程序、例如透過 MLAT 取得 Slack 在美國儲存的使用者資料。

「國家安全要求」：依美國法典第 18 編第 2709 條核發的國家安全函，依外國情報監控法核發的法院命令，或於美國針對使用者資訊核發的其他機密要求。

「非內容資料」：基本帳號資訊 (例如姓名及電子郵件信箱、註冊資訊、登入記錄及帳單資訊) 及其他非內容後設資料 (例如日期、時間、訊息或檔案的寄件人/收件人)。

「搜索票」：法官或裁判官為查明原因而發出的命令。欲取得通訊內容必須先申請搜索票。

「執法傳票」：政府機關針對刑事案件出示文件或作證所核發的強制要求 (例如大陪審團傳票及行政傳票)。

本報告的先前版本請見檔案庫。

2020 年 1 月 21 日更新。