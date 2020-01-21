透明性レポート
本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。
Slack の社員はお客様の信頼を維持すること、およびお客様のデータについての政府と第三者による要求について可能な限り透明性を保つことに徹底して配慮します。この取り組みの一環として、警察や政府機関によるデータ要求について定期的なレポートを発行します。最新のレポートは下記のとおりで、2019 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までのすべてのかかる要求を対象にしています。（本文書に定義されていない用語の定義を含め）データに関する当社のポリシーおよび慣行の詳細は、Slack サービス利用契約、プライバシーポリシー、セキュリティプラクティス、データリクエストのポリシー、データリクエストの概要に記載されています。
信頼と透明性に対するコミットメントに加えて、社員はユーザーデータの基礎的なプライバシー保護、憲法のガードレールおよび政府のデータ収集と調査の裁判所の管理の重要性も信じています。
当社は次の指導原則を遵守します。
- 私たちは、お客様のプライバシーと守秘義務の維持に努めています。
- すべての法的プロセスは慎重に精査されます。Slack は法的根拠がない、または不明瞭、範囲が広すぎるまたは別の形で不適切な要求を拒絶またはそれに異議申立てします。
- Slackは法的プロセスをできる限り狭く解釈します。
- どこであっても可能な限り当社はお客様と第三者が当社の介入なしに関連データを取得できるように推奨します
法的手続きによる情報提供要求
|レポート期間
|要求の種類
|要求の数
|コンテンツデータと、非コンテンツデータの開示
|非コンテンツデータのみ開示
|米国
|2019 年 1 月 1 日〜 12 月 31 日
|捜査令状
|9
|9
|0
|裁判所命令
|7
|0
|5
|召喚状
|20
|0
|18
|国家安全保障要求
|0
|0
|0
|民事召喚令状
|30
|0
|1
|米国以外の法人
|MLATに従った外国からの要求
|1
|0
|1
定義
「民事召喚令状」とは、民事訴訟に従って行われた情報の要求を指します。Slackは承諾などの有効な法的例外がない限り民事要求に答えてコンテンツを提供することを禁じられています。
「コンテンツデータ」には、ユーザーが生成したデータ、例えば(パブリックメッセージ、プライベートメッセージ、ポスト、ファイルおよび DMが含まれます。
「MLAT」とは、刑事共助条約を指します。Slackは、外国政府が米国のSlackが保存したユーザーデータを取得するために、MLATを通じてなど適切な国際法のプロセスを使用することを要求します。
「国家安全保障要求」とは、18U.S.C.§2709 の下で発行された国家安全保障文書、外国情報監視法の下で発行された裁判所命令、または米国内で発行されたその他のユーザー情報に関する機密要求を指します。
「非コンテンツデータ」とは、名前やメールアドレス、登録情報、ログイン履歴、課金情報などの基本的なアカウント情報と、日付や時刻、メッセージやファイルの送信者/受信者などのその他コンテンツ以外のメタデータを指します。
「捜査令状」とは、推定原因の発見時に裁判官または判事が発行した命令を指します。通信の内容を取得するには、捜索令状が必要です。
「法執行の召喚状」とは、刑事事件（大陪審の召喚状または行政の召喚状など）における文書または証言の作成のために政府機関によって発行された強制的な要求を指します。
本報告書の以前の報告は当社のアーカイブから確認いただけます。更新2020年1月21日