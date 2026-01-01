FREENOW 利用 Slack 加速協作

FREENOW 提供計程車服務、汽車共乘、電動滑板車、一般滑板車和電動自行車，滿足全球超過 150 個國家/地區的消費者需求。該公司獲頒釋放生產力獎 (德國)，以表揚其善用 Slack 將公司內部的工作流程最佳化，協助 FREENOW 透過其引領趨勢的交通運輸應用程式，為 4,800 萬名乘客提供更完善的服務。

FREENOW 於 2014 年導入 Slack 取代 Skype，從此之後，在公司業務流程的所有層面，Slack 幾乎成了不可或缺的工具。從就職、公告到事件管理，專屬的 Slack 頻道儼然成為這家公司的生產力核心。在 Slack 中，領導團隊將溝通管道保持透明、讓員工容易與他們聯絡，而且以開放的態度接納各種建議，因而能推動創新，創造所有人都能自在表達想法的企業文化。

「Slack 是我們溝通的根基。新進員工從就職第一天起就開始使用 Slack，也會加入合適的頻道，因此我們可以輕鬆快速地分享適當的資訊。」 FREENOW IT 主任工程師 Jörg Baldzer

為了幫助乘客和司機更輕鬆地在不同城市間移動，不同地理區域和時區的專案團隊會在頻道中緊密合作。巴塞隆納辦公室經理 Izzie O’Keeffe 認為，比起傳統公司僵化的階層，這樣的轉變更受歡迎。她表示：「改用 Slack 的成效讓我大感驚訝。我可以在需要時找到關鍵人員、提出具體問題，也可以與高階管理人員溝通，不必擔心佔用對方寶貴的時間。」

FREENOW 內部溝通與雇主品牌經理 Laura Neusser 會在 Slack 頻道中張貼重要公告，並透過訊息活動瞭解哪些人員已看過並回應貼文。「電子郵件是一種單向的溝通方式，鮮少激發什麼互動或交流，但 Slack 可以鼓勵大家公開對話。」她這麼表示。「所有人都應該能夠貢獻一己之力、協助把關各項事務及提出問題。」

「Slack 實現高度自動化，讓我們能夠專心處理真正重要的工作。」 FREENOW IT 主任工程師 Jörg Baldzer

疫情爆發前，FREENOW 對 Slack 的使用就已十分成熟，因此可以輕鬆改為在家工作的模式，進而更深入地整合 Slack 提供的多種應用程式，幫助員工節省時間，並減少切換環境的情況。此外，他們也在自家的應用程式中加入創意。舉例來說，FREENOW 每月都會舉辦多場網路研討會，以往他們都要手動建立每一場網路研討會，整個流程既乏味又耗時。後來 IT 團隊開發出 AV Slack 應用程式，透過簡單的斜線指令將流程自動化。Baldzer 指出：「這不僅幫 IT 端省下許多手動操作的麻煩，也能避免發生人為錯誤。」

為了將依頻道區隔的訊息安全地擴大傳送至至公司外部，FREENOW 利用 Slack Connect 的 Slack 工作空間與超過 200 個外部合作夥伴合作，且日後計畫納入更多合作夥伴。Baldzer 表示：「Slack Connect 讓我們更有效率地與合作夥伴協作。」

使用 Slack 後，FREENOW 不僅發揮更優異的生產力，也展現更強的彈性和韌性，使全公司的員工得以實踐公司的其中一項行事準則：「果斷行動」。Neusser 表示：「Slack 讓我們可以輕鬆快速地聯繫交流，縮短決策流程，打造扁平化的階層結構，並帶動跨部門的交流。」