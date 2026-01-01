Slack을 통해 빠른 속도로 협업하는 FREENOW

전 세계 150개 이상의 도시에서 택시 서비스, 차량 공유, 전기 스쿠터, 일반 스쿠터 및 전기 자전거 서비스를 제공하여 고객을 행복하게 만드는 FREENOW는 Slack을 활용해 내부 워크플로를 최적화함으로써 선도적인 모빌리티 슈퍼 앱으로 4,800만 승객에게 더 나은 서비스를 제공하며 Slack 생산성 혁신 어워드 - 독일을 수상하게 되었습니다.

2014년 Skype를 대체하기 위해 도입된 Slack은 FREENOW의 비즈니스 절차의 모든 측면에서 없어선 안될 중요한 도구가 되었습니다. 생산성의 핵심은 회사가 온보딩부터 공지 및 문제 관리에 이르기까지 모든 업무에 사용하는 Slack 채널입니다. 리더십 팀은 Slack 내에서 투명하고 쉽게 소통하고 제안 사항에 늘 개방적일 수 있으므로 혁신을 촉진하고 모든 사람이 의견을 낼 수 있는 환경을 쉽게 조성할 수 있습니다.

“Slack은 저희가 소통할 수 있는 기반입니다. 모든 신입 직원들은 첫날부터 Slack을 사용하여 적합한 채널에 참여할 수 있습니다. Slack으로 늘 쉽고 빠르게 올바른 정보를 공유할 수 있죠.” FREENOW 수석 IT 엔지니어 Jörg Baldzer

승객과 운전자가 도시에서 더 쉽게 이동할 수 있도록 다양한 지역과 시간대에 분포된 프로젝트 팀은 채널에서 긴밀히 협업합니다. 바르셀로나 사무실 관리자인 Izzie O’Keeffe의 경우 기존 기업의 경직된 위계질서와 비교했을 때 이런 변화는 환영받을 만한 것이라고 말합니다. “Slack으로의 전환은 제게 충격 그 자체였어요.”라고 그녀는 이야기합니다. “필요할 때 주요 담당자에게 구체적으로 질문하고 경영진의 귀한 시간을 뺏을지 모른다는 걱정 없이 그들과 이야기할 수 있습니다.”

FREENOW의 내부 커뮤니케이션 및 직원 브랜딩 관리자인 Laura Neusser는 중요한 공지 사항을 Slack 채널에 게시하고 메시지 활동을 사용하여 누가 게시했고 응답했는지를 확인합니다. “이메일은 상호 작용이나 대화가 거의 없는 일방적 커뮤니케이션이지만 Slack은 열린 대화를 독려하죠.”라고 그녀는 말합니다. “모두가 함께 기여하고 필요한 부분은 면밀히 살피며 질문할 수 있어야 합니다.”

“Slack을 통해 구현할 수 있는 자동화 수준은 놀랍습니다. 정말 중요한 업무에 집중할 수 있게 되죠.” FREENOW 수석 IT 엔지니어 Jörg Baldzer

팬데믹 이전부터 Slack은 안정적으로 구축되어 있었기에 FREENOW는 쉽게 재택 근무로 전환할 수 있었고 Slack의 다양한 앱을 더 많이 통합해 시간을 절약하고 업무 맥락의 전환을 줄일 수 있었습니다. 그리고 FREENOW는 자체 앱을 창의적으로 활용했습니다. 기존 FREENOW의 수많은 월간 웨비나는 지루하고 시간이 많이 드는 절차를 거쳐 수동으로 생성해야 했지만 이제 IT 팀에서 AV Slack 앱을 개발하여 단순한 슬래시 명령어로 이 절차를 자동화했습니다. “이런 방식으로 IT 부서의 수동 작업을 대폭 줄일 수 있을 뿐 아니라 인적 오류도 없앨 수 있습니다.”라고 Baldzer는 말합니다.

채널 기반 메시징을 회사 외부의 사람들에게도 안전하게 확장하기 위해 FREENOW는 Slack Connect의 Slack 워크스페이스를 사용해 200곳 넘는 외부 파트너와 협력하고 있으며 앞으로 더 많은 파트너와 협력할 예정입니다. “저희는 Slack Connect를 사용해 더 효과적으로 파트너들과 협업할 수 있습니다.”라고 Baldzer는 이야기합니다.

Slack을 사용한 덕분에 FREENOW는 생산성을 높일 뿐 아니라 민첩성과 회복 탄력성도 촉진하는 문화를 조성할 수 있습니다. Slack으로 전 직원은 회사의 가치 중 하나인 ‘결단력 있는 행동’을 실천할 수 있게 되었습니다. “Slack을 통해 서로 빠르고 쉽게 연결돼 의사 결정 프로세스가 단축되고 위계질서를 없애며 부서 간 활발한 소통을 만들어갈 수 있죠.”라고 Neusser는 이야기합니다.