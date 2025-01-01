FREENOW 与 Slack 的协作步入“快车道”

FREENOW 在全球 150 多个城市提供出租车、共享汽车、电动滑板车、普通滑板车和电动自行车等多种方便消费者出行的服务。FREENOW 因利用 Slack 优化内部工作流程，并搭配自己领先的 Mobility Super 应用，得以让公司更好地为 4,800 万名乘客提供服务，因此荣获生产力促进奖（德国）。

2014 年，FREENOW 通过引入 Slack 来取代了 Skype，此后更成为公司业务流程中几乎所有方面不可或缺的一部分。专用的 Slack 频道是提高工作效率的核心，可让公司用来处理从入职事宜到公告，再到事故管理等方面的所有事情。在 Slack 内部，领导团队信息透明，易于接触，乐于听取建议，从而推动创新发展，营造人人都有发言权的文化氛围。

“Slack 是我们顺畅沟通的基础。每个新员工从入职第一天起就开始使用 Slack，当然也加入了正确的频道。这让我们很容易快速共享正确的信息。” FREENOW 首席 IT 工程师 Jörg Baldzer

为了指引乘客和司机更轻松地穿梭于城市之中，分布在各个地理区域和时区的项目团队在各频道中紧密配合。对于巴塞罗那办事处经理 Izzie O'Keeffe 来说，与更多传统公司僵化的等级制度相比，这是一个可喜的变化。她表示：“对我来说，改用 Slack 所带来的变化是非常惊人的。我可以随时联系上关键人员，提出具体问题，还能和高层管理人员交谈，而不必担心我占用了他们的宝贵时间。”

作为 FREENOW 内部沟通和雇主品牌经理，Laura Neusser 在 Slack 频道中负责发布重要公告，并使用消息动态来查看哪些人员看过帖子并做出了回复。她表示：“电子邮件代表的是单向沟通，几乎没有互动或交流，而 Slack 鼓励开放式对话。每个人都应该能够建言献策，审时度势并提出问题。”

“通过 Slack 可实现的自动化程度非常之高。它可让我们集中精力处理真正重要的任务。” FREENOW 首席 IT 工程师 Jörg Baldzer

由于 Slack 在疫情前就已经十分成熟，因此 FREENOW 很轻松地就改为了居家办公模式，甚至还整合了 Slack 的许多应用，以节省时间和减少语境切换的需要。此外，他们还在自己的应用上发挥创造力：以前，FREENOW 每个月都要组织多次网络研讨会，每次都要手动创建，这一过程既繁琐又耗时。于是，IT 团队开发了 AV Slack 应用，通过一个简单的 slash 命令便可将创建过程进行自动化。Baldzer 表示：“这样不仅省去了 IT 团队很多的手动工作，还消除了人为错误。”

为了将基于频道的消息传递模式安全地扩展到公司外部，FREENOW 使用 Slack Connect 中的 Slack 工作区与 200 多个外部合作伙伴一起工作，并打算推广给更多伙伴。Baldzer 表示：“使用 Slack Connect，我们可以更高效地与合作伙伴协作。”

正是使用了 Slack，FREENOW 的文化不仅提高了工作效率，而且还提升了敏捷性和复原力。这让全公司的员工都能够践行“果断行动”，这也是公司的价值观之一。Neusser 表示：“使用 Slack 就意味着，我们能够快速、轻松地相互联系，缩短决策过程，实现等级结构扁平化，并促进跨职能的交流。”