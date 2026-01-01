Pet Circle 如何運用 Slack 將電子郵件使用量減半

Pet Circle 技術長 Denis Hoctor 習慣運用 Slack 管理三個不同的組織，使用經驗已有十年左右。

Hoctor 說道：「對組織而言，Slack 這個工具不但能帶來價值，更能發揚並創造價值，這一點我很清楚。

我就像是個園丁，要讓組織廣泛採用這個工具，就得先播下種子，讓它落地生根、自然發展。身為領導者，我該做的就是適度修整。」

Hoctor 在 Pet Circle 擔任 CTO，其職責就是力求讓這家全澳洲規模最大的寵物用品電子商務公司持續提供一流的數位體驗。他也一心一意設法保障該公司平台的安全程度。「安全是我的責任，技術生產力和成效也是。使用 Slack 之後，我相信我們的資料絕對安全無虞，而且全數儲存在國內，所以非常安心。有了 Slack，我們維護安全保障的壓力真的減輕不少。」

事件管理流程化繁為簡

Hoctor 於 2019 年進入 Pet Circle 任職，當時該公司的技術團隊已經開始使用 Slack 了。不過，其他部門的作業流程仍以電子郵件和面對面交流互動為主。

他說：「當時我很榮幸能夠得到機會，在 Pet Circle 的所有部門當中推動採用 Slack。開始推行後一個星期，我們的行銷總監就告訴我 Slack 大大改變了他的團隊。」

事實上，自從開始採用 Slack 之後，Pet Circle 的電子郵件數量馬上就減少了 50%。

「我們的跨部門團隊專案幾乎馬上就變得更加合作無間了，因為我們得以即時溝通，也能更快收集到相關背景資訊。」

自從整個組織全面採用 Slack 之後，Hoctor 察覺到一個非常大的優勢，就是事件管理速度變快了。使用 Slack 之前，解決問題的過程一向很繁瑣，反映問題的管道大都是電子郵件或電話。該團隊需要深入調查並瞭解問題時，往往會因為透過電子郵件進行協調的過程而吃盡苦頭，也難免必須動用太多人力資源。

在更短的時間內順利解決問題

該公司運用 Slack 頻道簡化事件管理流程後，就得以讓適任的人員透過一個共同的空間分享資訊，改善效果立竿見影。

「現在我們能夠迅速進行工作分流，並且適時找到適任的人。若沒有 Slack，我們要不安排更多人力，就得花更多時間，總之很難做到。」

事實上，Pet Circle 不但順利將需要的人力減半，也將解決問題所花的時間從數小時縮短到幾分鐘，解決問題的速度自然變快了。



「我們簡化了事件管理流程後，就很少再發生意見分歧的情況了，我們也得以發揮更快的速度，順利提供無可比擬的服務。」

擴大採用 Slack 並提升效率

Hoctor 任職於 Pet Circle 期間，親眼見證 Slack 從只有一個團隊使用的協作工具，逐漸壯大成為整個組織的生產力核心。

Hoctor 表示：「Slack 先是協助我們打破不同部門之間在溝通方面的瓶頸，接著任我們能依循著同樣的模式，與其他企業合作得更有默契，正因如此，我們才能為寵物畜主們提供更好的服務。

若 Pet Circle 不採用 Slack，我們的工作速度會慢五倍。」