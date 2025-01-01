Pet Circle 如何借助 Slack 将电子邮件使用量减半

Denis Hoctor 是 Pet Circle 的首席技术官，在三个不同的组织中使用 Slack 已有十年左右的时间。

Hoctor 说道：“我很清楚的意识到，Slack 是一种助力组织落地、发展和创造价值的强大工具。”

Hoctor 补充道：“我就像是一位园丁。为了确保这个工具被采用，需要让它在有机环境下发芽、生长；作为领导者，我的职责就是以正确的方式进行修剪。”

作为 Pet Circle 的首席技术官，Hoctor 的职责是确保澳大利亚最大的宠物用品电子商务公司能够一如既往地提供卓越的数字化体验。他还致力于确保平台的安全性。“我负责安全、生产效率以及技术有效性方面的工作。借助 Slack，我们相信，数据能够在岸得到完整保存。Slack 为我们消除了安全方面的压力。”

“借助 Slack，我们相信，数据能够在岸得到完整保存。” Pet Circle 首席技术官 Denis Hoctor

梳理事故管理流程

早在 Hoctor 于 2019 年加入 Pet Circle 之时，技术团队就已经在使用 Slack 了。但其他职能部门仍在采用电子邮件和面对面交流方式。

他说道：“我十分荣幸有机会向 Pet Circle 的所有职能部门推广使用 Slack。推广一周后，我们的首席营销官告诉我，Slack 令他的团队焕然一新。”

事实上，采用 Slack 后，几乎是一夜之间，Pet Circle 的邮件数量减少了 50%。

“几乎就在同时，我们的跨职能团队项目推进更加紧凑有序，这得益于我们能够实时沟通，更快地收集背景信息。”

Hoctor 认为，自从在组织内全面推广 Slack 以来，他们所获得的一项非常显著的优势就是：事故管理速度大大加快。在使用 Slack 之前，事故处理过程非常混乱，大多数问题都是通过电子邮件或电话提出的。团队很难通过电子邮件协调下一阶段的调查和了解工作，而且总是有太多人员参与其中。

“如今，我们能够进行分流，并在正确的时间让正确的人员参与进来。如果没有 Slack，我们就不可能做到这一点，要么出现人员冗余，要么周转速度会更慢。” Denis Hoctor

缩短解决问题的时间

在公司使用 Slack 频道（可将正确的人员和信息汇集到一个共享空间的功能）精简事故管理流程后，就会看到立竿见影的改善效果。

Hoctor 说道：“我们能够进行分流，并在正确的时间让正确的人员参与进来。如果没有 Slack，我们就不可能做到这一点，要么出现人员冗余，要么周转速度会更慢。”

事实上，Pet Circle 不仅做到了将参与人数减半，还将问题可见性的时间从几小时缩短到几分钟，从而大大加快了解决问题的速度。



“一旦我们精简了事故管理流程，干扰因素就会大大减少，我们进而就能更快地提供无与伦比的服务。”

扩展 Slack，提高效率

在 Pet Circle 任职期间，Hoctor 见证了 Slack 从一个团队使用的协作工具发展成为整个组织的工作效率管理中心。

Hoctor 说道：“首先，Slack 帮助我们打破了职能部门之间的沟通壁垒。其次，它又在我们与其他合作企业之间发挥了同样的作用，从而让我们能够为“宠物家长”提供价值。”

“如果 Pet Circle 没有采用 Slack，我们的工作速度会慢五倍。”