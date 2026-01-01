Slack으로 이메일 사용량을 절반으로 줄인 Pet Circle

Pet Circle의 최고 기술 책임자인 Denis Hoctor는 약 10년간 3개의 다른 조직에서 Slack을 사용해 왔습니다.

“Slack이 조직에 가치를 부여, 성장, 창출하는 도구라는 점을 저는 분명히 알고 있었습니다.”라고 Hoctor는 이야기합니다.

“저는 정원사와 같습니다. 도구가 채택되려면, 도구가 조직에 심기고 유기적으로 성장하도록 해야 합니다. 리더로서의 제 역할은 올바른 방법으로 가지를 정리하는 것입니다.”

호주 최대의 전자 상거래 반려동물용품 회사인 Pet Circle의 CTO로서 Hoctor의 역할은 우수한 디지털 경험을 유지하는 것입니다. 또한 플랫폼의 보안을 최대한 확보하는 데도 주력하고 있습니다.”저는 생산성과 기술의 효율성뿐만 아니라 보안도 책임지고 있습니다. Slack을 사용하면 저희 회사의 데이터가 온전한 상태로 안전하게 보관될 거란 확신이 있습니다. Slack으로 보안에 대한 스트레스를 줄일 수 있죠.”

오류 관리 프로세스 해결

Hoctor가 2019년에 Pet Circle에 합류했을 때 기술 팀은 이미 Slack을 사용하고 있었습니다. 하지만 다른 부서들은 이메일과 대면 상호 작용에 의존하고 있었습니다.

“저는 Slack을 Pet Circle의 모든 부서에 도입할 수 있는 기회와 특권을 누렸습니다. 도입 일주일 후, CMO는 Slack이 자기 팀의 판도를 바꿨다고 말해주더군요.”라고 Hoctor는 이야기합니다.

실제로, Slack을 도입한 후 Pet Circle에서는 말 그대로 하룻밤 사이에 이메일 사용량이 50% 감소했습니다.

“실시간으로 커뮤니케이션하고 정보를 더 빠르게 수집할 수 있었기 때문에, 여러 팀이 진행하는 프로젝트들을 긴밀하게 진행할 수 있는 효과를 거의 즉시 느낄 수 있었습니다.”

Slack이 조직 전체에 도입된 후 Hoctor가 확인한 가장 큰 이점 중 하나는 더욱 빨라진 오류 관리입니다. Slack을 사용하기 전에는 대부분의 오류가 이메일 또는 전화 통화로 제기되어 오류 해결이 복잡했습니다. 팀은 이메일을 통해 다음 조사 단계와 이해를 조율하는 데 어려움을 겪었고, 늘 너무 많은 사람들이 투입돼야 했습니다.

“이제 저희는 적시에 올바른 인력을 분류하고 참여시킬 수 있습니다. Slack이 없었다면 불가능했을 일이죠. 더 많은 사람이 필요했거나 업무를 처리하는데 더 오래 걸렸을 겁니다.” Denis Hoctor

문제 해결 시간 단축

회사가 공유된 공간에 올바른 인력과 정보를 가져올 수 있는 Slack 채널을 사용하여 오류 관리를 간소화하자 즉각적으로 업무 환경이 개선되었습니다.

“이제 저희는 적시에 올바른 인력을 분류하고 참여시킬 수 있습니다. Slack이 없었다면 불가능했을 일이죠. 더 많은 사람이 필요했거나 업무를 처리하는데 더 오래 걸렸을 겁니다.”라고 Hoctor는 이야기합니다.

실제로 Pet Circle에서는 참여 인원을 절반으로 줄일 수 있었고, 문제 가시성에 걸리던 시간이 몇 시간에서 몇 분으로 개선됨으로써 문제 해결 시간이 단축되었습니다.



“오류 관리 프로세스가 간소화되자, 불필요한 커뮤니케이션이 크게 줄었고 독보적으로 우수한 서비스를 훨씬 더 빠르게 제공할 수 있었습니다.

Slack 확장 및 효율성 개선

Hoctor는 Pet Circle에 근무하는 동안 Slack이 한 팀에서 사용하는 협업 도구에서 전체 조직의 생산성을 높이는 중심으로 성장하는 것을 지켜보았습니다.

“먼저, Slack을 사용하여 부서 간 커뮤니케이션 단절을 없앴습니다. 그런 다음, 저희와 협업하는 다른 기업들에도 이를 동일하게 적용함으로써 반려동물 보호자에게 가치를 전달할 수 있었죠.”라고 Hoctor는 이야기합니다.

“Pet Circle에 Slack이 없었다면 업무 속도가 5배는 느렸을 것입니다.”