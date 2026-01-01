SK C&C 透過 Slack 轉變服務模式，發揮卓越生產力

SK C&C 是位於韓國的 IT 服務供應商，在業界擁有超過 30 年的創新經驗，他們運用 Slack 這款生產力平台將任務自動化，並用於管理事件監控和回應、客戶查詢管理等高接觸服務的運作方式，因而獲頒 Slack「釋放生產力獎 - 韓國」。

SK C&C 建構和營運混合雲端、監控 IT 計畫，並將在數位轉型方面的科技專業知識傳授給製造業、金融業、電信業和服務業等多個產業的客戶，藉此最大化客戶價值。SK C&C 與已採用 Slack 的全球合作夥伴公司密切合作，這些合作夥伴鼓勵 SK C&C 採用 Slack。於是在 2015 年，SK C&C 整合了 Slack，將隨時隨地互動參與化為現實，現在公司內有超過 1,100 名員工使用 200 多個 Slack 頻道來完成工作。

在 SK C&C 內擔任託管服務供應商的 Hybrid Cloud2 團隊，對於推廣所有 SK 集團公司採用 Slack 有著特別重要的影響。Hybrid Cloud2 過去使用各自獨立的電子郵件和通訊服務，這讓協作變得很困難。有鑑於他們時常需要在現場與客戶接洽，他們現在可以透過 Slack 保持聯繫，細心地即時回應問題，並在客戶、派遣員工和總部之間建立聯繫。主管們可以輕鬆地發布即時監控結果、確定任何問題的範圍，然後分享原因分析和後續步驟的相關重要資訊。藉由將所有內容都移到 Slack，他們大幅減輕了團隊的工作負擔，並提高了效率，這樣就可以專注處理最具影響的問題。

「Slack 已成為不可或缺的工具，能有效管理從找出問題根本原因、追蹤問題影響和範圍，到採取必要行動的整個系統營運流程。」 SK C&C Life/Service Cloud 團隊主管 Young-Deok Lim

Young-Deok Lim 負責管理 SK C&C 的 Life/Service Cloud 團隊，這個團隊使用 Slack 來監控各個 SK 關係企業的共用基礎架構系統，包括 SK Networks、SK Innovation 和 SKC。團隊還負責營運和管理整個雲端環境，範圍涵蓋伺服器、作業系統、網路、儲存空間和中介軟體等所有開發和執行應用程式所需的元素。

Young-Deok Lim 表示：「系統運作常常會發生意外問題或故障。在這種關鍵時刻，Slack 真的非常好用。最近當系統出現問題時，我立刻透過 Slack 向負責應用程式運作的主管分享情況，讓我們能夠有效解決問題。」

Life/Service Cloud 團隊還提供雲端運算的運作支援，例如 Kubernetes 和容器型平台即服務 (PaaS)，這些都用於建立在 AWS 和 Azure 等雲端服務平台上的系統。同事們使用 Slack 來溝通工作進度和分享程式碼結果，不再需要面對面溝通。

「引入 Slack 改變了我們公司的結構能力。在託管服務供應商生態系統中，自動化系統是可降低成本而不影響收入的手段。透過自動化和強化雲端服務，並快速因應科技或環境變化，我們最終能進一步為客戶創造價值。有效運用 Slack 可說是資訊與通訊科技公司取得競爭優勢的關鍵因素。」 SK C&C Hybrid Cloud2 團隊負責人 Joong-Shik Yoon

擔任主管的 Dong-eun Kim 在 SK C&C 的多雲端管理平台 (MCMP) 中負責營運和管理混合及多雲端服務。為了減少環境切換並提升效率，團隊利用 Slack 豐富的應用程式庫。舉例來說，他們透過 Datadog 監控 MCMP 管理服務，Datadog 會將相關警示傳送到專用的 Slack 頻道。Dong-eun Kim 表示：「Slack 的作用超越一般商業通訊工具，並改變了我們營運服務的品質。例如，我們最近從 Datadog 收到有關某個服務記憶體不足的警示。多虧有 Slack，我們才能迅速找出問題，並據此調整工作時間表，避免任何服務中斷。」

為了防止單方面作出決策，SK C&C 鼓勵「共識文化」，歡迎各種意見和想法。不過，由於許多員工在外勤工作，資訊傳達不易，特別是當某些團隊無法參加會議時。現在有了 Slack，他們可以輕鬆使用 Slack 的投票功能來調整時間表，制定出顧及每個人的決策。

最初引入時，Slack 是一項用於簡化 SK C&C 的企業文化和溝通的服務，現在 Slack 成為策略平台，讓公司可以隨時隨地掌握最新資訊、取得所需的一切，並保持靈活彈性，進而為客戶提供最優質的服務。