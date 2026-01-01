SK C&C, Slack과 함께 서비스의 패러다임을 바꾸다

올해 Slack “생산성 혁신 어워드”를 수상한 SK C&C는 디지털트랜스포메이션(DT)에 대한 기술 전문성과 제조/금융/통신/서비스 등 고객 산업 전반에 대한 통찰력을 바탕으로 IT 토털 아웃소싱, 애플리케이션 현대화, 하이브리드 클라우드 구축과 운영으로 고객 가치를 극대화하는 글로벌 ICT 기업입니다.

Hyprid Cloud2그룹은 클라우드 매니지드 서비스 제공자(MSP·Managed Service Provider)로서 방대한 데이터를 효율적으로 관리하며 클라우드 기술 변화에 기민하게 대처합니다. 이를 통해 고객의 니즈에 부합한 최적화된 하이브리드 클라우드 환경을 조성합니다.

SK C&C는 2015년 Slack을 도입한 이래로 3천여 명의 구성원이 Slack을 사용하고 있습니다. 300개 이상의 채널이 개설되었으며 서비스 단위별로 운영하여 구성원은 유기적으로 협업합니다. 업무 시스템으로 자리 잡은 Slack은 모니터링부터 장애 대응, 고객 요청 문의 접수까지 전반적인 통합 서비스 운용 채널로 활용되고 있습니다.

슬랙의 도입은 기업의 구조적 역량을 바꾸는 일이었습니다. MSP 생태계에선 자동화 시스템이 매출을 훼손시키지 않으면서 원가를 절감하는 방법이 됩니다. 자동화로 클라우드 서비스를 고도화하고, 기술이나 환경 변화에 빠르게 대처하면 고객에게 결국 더 큰 가치를 가져다주니까요. Slack을 잘 활용하는 건 ICT 기업의 경쟁력을 만드는 일과 같습니다. SK C&C Hybrid Cloud2 그룹 윤중식 그룹장

임영덕 매니저는 Life/Service Cloud팀에서 시스템 운영과 변경 작업 시 Slack을 활용합니다. Life/Service Cloud팀은 AWS, Azure와 같은 CSP(Cloud Service Platform)로 구축된 시스템에서 Kubernetes와 Container 기반의 PaaS(Platform-as-a-Service) 같은 클라우드 컴퓨팅에 대한 운영업무를 지원합니다. Slack은 작업 진행 상황을 파악하거나 결과 코드를 공유할 때 직접 대면하지 않고도 소통할 수 있는 효율적인 커뮤니케이션 도구로 활용됩니다.

특히 Life/Service Cloud팀은 SK네트웍스, SK이노베이션, SKC와 같은 다양한 SK 계열사의 그룹사 공유 인프라 시스템 운영을 담당하고 있기 때문에 효율적인 커뮤니케이션이 필수입니다. 하나의 그룹사 시스템에서만 서버, 운영체제부터 모든 네트워킹, 스토리지, 미들웨어에 이르기까지 애플리케이션을 빌드하고 실행하는 데 필요한 모든 것을 포함한 클라우드 환경의 운영과 관리를 담당하기 때문입니다.

시스템 운영에 있어 이슈나 장애는 예기치 않게 발생하는 경우가 많습니다. 이러한 급박한 상황에서 슬랙이 빛을 발해요. 최근 담당하는 시스템에서 이슈가 발생했을 때 Application, laaS, PaaS, DB의 각 운영 담당자와 이슈 상황에 대해 슬랙에서 빠르게 공유하여 해결한 적이 있어요. 슬랙이 문제의 원인 파악부터 이슈의 영향과 범위 추적, 그리고 조치까지 하나의 프로세스로 해결할 수 있는 제반이 됐습니다. SK C&C Life/Service Cloud팀 임영덕 매니저

하이브리드·멀티 클라우드 서비스를 운영, 관리하는 MCMP(Multi-Cloud Management Platform)팀의 김동은 매니저는 Slack을 활용하여 운영 자동화 관련 서비스를 개발하거나 관리합니다. MCMP governor 서비스를 Slack의 연동 앱인 Datadog으로 모니터링하고, 모니터링 프로세스를 자동화 혹은 표준화 하여 Audit 서비스 개발에 활용하고 있습니다.

김동은 매니저를 포함한 서비스 운영자들은 Datadog의 Slack 통합 기능을 통해 특정 슬랙 채널에서 모니터링 관련 이슈에 대한 알람을 수신하고 있습니다. 앞으로 MPMP팀은 datadog를 활용하여 서비스 운영자가 모니터를 자동 생성, 수정하고 표준 모니터 설정 여부를 감시하는 기능을 제공할 예정입니다.

슬랙의 역할은 업무 메신저 그 이상입니다. 슬랙으로 운영 서비스의 퀄리티가 달라지기도 하니까요. 최근 Datadog에서 특정 서비스의 메모리가 부족하다는 알람을 팀원 전체가 공유 받은 적이 있어요. 슬랙 덕분에 문제를 사전에 인지한 거예요. 바로 작업 일정을 조정하여 서비스 장애를 예방할 수 있었던 순간이었습니다. SK C&C MCMP(Multi-Cloud Management Platform)팀 김동은 매니저

SK C&C는 클라우드 관리 서비스 제공자(MSP)로서 사업 역량을 강화하여 클라우드 기반의 기술력과 경험을 업그레이드하고 있습니다. Slack은 SK C&C가 고객에게 고도화된 서비스를 제공할 수 있도록 다양한 API 연동과 자동화 프로세스를 지원합니다.