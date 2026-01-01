SK C&C transforma el paradigma del servicio para fomentar la productividad con Slack

SK C&C, un proveedor de servicios de TI de Corea del Sur con más de 30 años de experiencia en innovación en el sector, recibe el Premio al fomento de la productividad de Slack de Corea del Sur por usar la plataforma de productividad para automatizar tareas y administrar operaciones de servicio que implican gran interacción personal, incluida la supervisión de incidencias y la administración de respuestas y consultas de los clientes.

SK C&C maximiza el valor para el cliente mediante la construcción y operación de nubes híbridas, la supervisión de programas de TI y la prestación de su experiencia tecnológica en transformación digital a diversos sectores de clientes, que incluyen fabricación, finanzas, telecomunicaciones y servicios. Trabajar en estrecha colaboración con empresas asociadas globales que ya usaban Slack animó a SK C&C a adoptarlo también. La empresa integró Slack en 2015 para permitir la participación desde cualquier lugar, y sus más de 1100 empleados ahora usan más de 200 canales de Slack para hacer su trabajo.

El Grupo Hybrid Cloud2, que actúa como proveedor de servicios administrados dentro de SK C&C, ha tenido una especial influencia en facilitar la adopción de Slack en todas las empresas del Grupo SK. En el pasado, Hybrid Cloud2 utilizaba servicios de mensajería y correo electrónico dispares, lo que dificultaba la colaboración. A menudo, trabajaban en el lugar con los clientes, ahora se mantienen conectados a través de Slack, respondiendo meticulosamente a los problemas a medida que ocurren y conectando los puntos entre los clientes, los empleados enviados y la sede. Los administradores pueden distribuir fácilmente los resultados de la supervisión en tiempo real, identificar el alcance de cualquier problema y luego compartir información esencial acerca del análisis de causas y los próximos pasos. Al mover todo a Slack, redujeron significativamente la carga de trabajo de su equipo y aumentaron la eficiencia para poder concentrarse en los problemas más importantes.

“Slack se ha convertido en una herramienta indispensable para administrar de forma eficaz todo el proceso de operaciones de los sistemas, desde identificar la causa raíz de un problema y hacer un seguimiento de su impacto y alcance, hasta tomar las medidas necesarias”. Young-Deok Lim Gerente, Equipo de Life/Service Cloud, SK C&C

Young-Deok Lim administra el equipo de Life/Service Cloud de SK C&C, que usa Slack para supervisar los sistemas de infraestructura compartidos para varios afiliados de SK, incluidos SK Networks, SK Innovation y SKC. El equipo es responsable del funcionamiento y la administración de un entorno de nube integral que abarca todos los componentes necesarios para el desarrollo y la ejecución de aplicaciones: servidores, sistemas operativos, redes, almacenamiento y middleware.

Young-Deok Lim afirma: “En las operaciones de los sistemas, es frecuente que ocurran problemas o fallas inesperados”. “En situaciones tan críticas, Slack realmente sobresale. Recientemente, cuando ocurrió un problema en el sistema, rápidamente compartí la situación con los gerentes de operaciones de la aplicación a través de Slack, lo que nos permitió resolverlo de manera eficiente”.

El equipo de Life/Service Cloud también brinda asistencia operativa para computación en la nube como Kubernetes y plataforma como servicio (PaaS) basada en contenedores dentro de sistemas creados en plataformas de servicios en la nube como AWS y Azure. Los colegas usan Slack para comunicar el progreso del trabajo y compartir los resultados del código, lo que elimina la necesidad de una comunicación cara a cara.

“La introducción de Slack ha cambiado las capacidades estructurales de nuestra empresa. Dentro del ecosistema de proveedores de servicios administrados, un sistema de automatización sirve como un medio para reducir costos sin comprometer los ingresos. Al automatizar y mejorar los servicios en la nube y responder rápidamente a los cambios tecnológicos o ambientales, en última instancia, podemos ofrecer un mayor valor a nuestros clientes. El uso eficaz de Slack puede considerarse un factor clave para obtener una ventaja competitiva para las empresas de tecnología de la información y comunicación”. Joong-Shik Yoon Líder de grupo, Grupo Hybrid Cloud2, SK C&C

En la plataforma de administración de múltiples nubes (MCMP) de SK C&C, el gerente Dong-eun Kim es responsable de operar y administrar los servicios híbridos y de múltiples nubes. Para reducir el cambio de contexto y encontrar eficiencias, el equipo aprovecha la amplia biblioteca de aplicaciones de Slack. Por ejemplo, supervisan el servicio de gobernanza de MCMP a través de Datadog, que envía alertas relevantes a los canales dedicados de Slack. “La función de Slack va más allá de la de un típico mensajero comercial y cambia la calidad de nuestros servicios operativos”, dice Dong-eun Kim. “Por ejemplo, hace poco tiempo recibimos una alerta de Datadog sobre un servicio en particular que se estaba quedando sin memoria. Gracias a Slack, pudimos identificar rápidamente el problema y ajustar nuestro horario de trabajo en consecuencia, evitando cualquier interrupción del servicio”.

Para evitar la toma de decisiones unilaterales, SK C&C fomenta una “cultura de consenso” donde las opiniones e ideas son bienvenidas. Pero debido a que hay tantos trabajadores en terreno, fue difícil distribuir información, especialmente si ciertos grupos tenían que faltar a las reuniones. Ahora, con Slack, pueden ajustar fácilmente los horarios mediante una función de votación en Slack, lo que se traduce en mejores decisiones para todos.

Presentado como un servicio para optimizar la cultura y la comunicación de SK C&C, Slack ahora sirve como la plataforma estratégica desde la cual la empresa puede mantenerse informada, ágil y empoderada, brindando los mejores servicios posibles a sus clientes desde cualquier lugar.