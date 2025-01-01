SK C&C 借助 Slack 转变服务模式，解锁工作效率新高度

作为一家拥有 30 多年行业创新经验的韩国 IT 服务提供商，SK C&C 荣获 Slack 颁发的生产力促进奖（韩国），以表彰其在以下方面的突出表现：使用 Slack 工作效率管理平台实现任务自动化，高效管理包括事故监控和响应以及客户咨询管理在内的互动频繁的服务运营工作。

SK C&C 通过建构和运营混合云、监督 IT 计划，并将其在数字化转型方面的技术专长提供给制造业、金融业、电信和服务等各行各业的客户，最大限度地提高客户价值。与已经使用 Slack 的全球合作伙伴公司密切合作，促使 SK C&C 自己也积极采用了 Slack。该公司于 2015 年集成了 Slack，旨在让员工能够随时随地参与工作；现在，公司 1,100 多名员工用于完成工作的 Slack 频道数量已超过 200 个。

作为 SK C&C 内部的托管服务提供商，Hybrid Cloud2 Group 在推动 SK Group 旗下所有公司采用 Slack 方面发挥了特别重要的作用。过去，Hybrid Cloud2 使用的电子邮件和消息传递服务都截然不同，这给协作带来了很多困难。他们经常在现场与客户一起工作，现在他们通过 Slack 即可与客户保持联系，对发生的问题做出细致回应，并在客户、派遣员工和总部之间建立起联系。管理者可以轻松分发实时监控结果，确定任何问题范围，然后共享有关原因分析和后续步骤的关键信息。通过将所有工作内容转移到 Slack 中，他们大大减少了团队的工作量，并且提高了工作效率，从而可以专心处理影响最大的问题。

“Slack 已经成为有效管理整个系统运行流程不可或缺的工具，从确定问题的根本原因、跟踪问题的影响和范围，到采取必要的行动，都可高效应对。” SK C&C Life/Service Cloud 团队经理 Young-Deok Lim

Young-Deok Lim 负责管理 SK C&C 的 Life/Service Cloud 团队；他们使用 Slack 来监管 SK Networks、SK Innovation 和 SKC 等 SK 旗下附属公司共用的基础架构系统。这个团队负责全面云环境的运营和管理，包括应用程序开发和执行所需的所有组件（例如，服务器、操作系统、网络、存储和中间件）。

Young-Deok Lim 说道：“在系统运行中，经常会出现意想不到的问题或故障。在这类危急情况下，Slack 确实出类拔萃。最近，系统中出现了一个问题，我通过 Slack 及时将情况传达给了应用程序的运营经理，让我们高效解决了这个问题。”

此外，Life/Service Cloud 团队还为基于 AWS 和 Azure 等云服务平台构建的系统内的云计算（如 Kubernetes 和基于容器的平台即服务 (PaaS)）提供运营支持。同事们通过使用 Slack，无需面对面，即可沟通工作进度和共享代码结果。

“引入 Slack 后，我们公司的结构化能力有了很大改变。在托管服务提供商生态系统中，自动化系统可以在不影响收入的情况下降低各项成本。通过对云服务实现自动化并实施改进，快速响应技术或环境变化，我们最终可以为客户创造更高的价值。有效利用 Slack，可以说是信息和通信技术公司获得竞争优势的关键因素。” SK C&C Hybrid Cloud2 Group 组长 Joong-Shik Yoon

在 SK C&C 的多云管理平台 (Multi-Cloud Management Platform, MCMP) 上，Dong-eun Kim 经理负责运营和管理混合及多云服务。为了减少上下文切换并提高效率，这个团队非常善于利用 Slack 丰富的应用程序库。例如，他们通过 Datadog 将相关提醒发送到专用的 Slack 频道，以监控 MCMP 治理服务。Dong-eun Kim 说道：“Slack 的作用远远超出了传统的商业信使，并改变了我们运营服务的质量。例如，我们最近收到 Datadog 发送的一条提醒，报告某项特定服务内存不足。多亏了 Slack，我们才能及时发现问题并相应调整工作计划，从而避免任何服务中断。”

为了避免根据片面信息做出决策，SK C&C 大力倡导“共识文化”，欢迎各种意见和想法。但是，由于太多员工在现场工作，因此信息分发非常困难，特别是在某些群体不得不缺席会议的情况下，尤为如此。现在有了 Slack，他们可以使用 Slack 中的投票功能轻松调整时间表，从而做出适合所有人的更佳决策。

起初作为一项服务引入 Slack，旨在优化 SK C&C 的文化和简化沟通过程；现在，Slack 已成为公司的战略平台，让员工能够及时了解情况、保持敏捷性和获得授权，从而随时随地为客户提供优质服务。